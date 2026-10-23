Ζάκυνθος | Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Ηλίας Μακρής- Ήταν επί σειρά ετών στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ηλικία 63 ετών από σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Μακρής. Τα τελευταία 13 χρόνια ήταν γνωστός για την ενασχόληση του με τον ΣΥΡΙΖΑ ως τοπικό στέλεχος κάνοντας πολλές παρεμβάσεις και άρθρα και όντας ενεργό μέλος της κοινωνίας του νησιού. Με καταγωγή από τη Μεσσηνία σπούδασε οικονομολόγος και βρέθηκε στο τότε ΤΕΙ Ζακύνθου (τώρα Τμ. Περιβάλλοντος Ιονίου Πανεπιστημίου) ως διοικητικό στέλεχος.
Μερικά σας παραθέτουμε:
Σχολιασμός των οικονομικών εξαγγελιών της ΕΛ.Α.Σ. – Ενδεικτική αναφορά | Γράφει ο Ηλίας Μακρής
Παραιτήσεις μελών ΝΕ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου: Η αντίθετη άποψη | Γράφει ο Ηλίας Μακρής
Ο Όμιλος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον χαμό του.