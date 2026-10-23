Ζάκυνθος | Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Ηλίας Μακρής- Ήταν επί σειρά ετών στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ηλικία 63 ετών από σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Μακρής. Τα τελευταία 13 χρόνια ήταν γνωστός για την ενασχόληση του με τον ΣΥΡΙΖΑ ως τοπικό στέλεχος κάνοντας πολλές παρεμβάσεις και άρθρα και όντας ενεργό μέλος της κοινωνίας του νησιού. Με καταγωγή από τη Μεσσηνία σπούδασε οικονομολόγος και βρέθηκε στο τότε ΤΕΙ Ζακύνθου (τώρα Τμ. Περιβάλλοντος Ιονίου Πανεπιστημίου) ως διοικητικό στέλεχος.



Από το 2013 ο Ηλίας Μακρής εντάχθηκε ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε μια πολύχρονη και σημαντική δράση, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τα προβλήματα της Ζακύνθου.Στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος έχοντας ένα γιό.Στην εφημερίδα μας επί σειρά ετών δημοσιεύονταν άρθρα του.

Μερικά σας παραθέτουμε:

Ο Όμιλος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον χαμό του.

Ημέρα της Ζακύνθου