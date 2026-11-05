Από τον περασμένο Μάρτιο έχει να συνεδριάσει το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου | Οι διαμαρτυρίες και η απάντηση του Προέδρου

•Διαμαρτυρία της αντιπολίτευσης για προβλήματα των επιχειρήσεων

• Η απάντηση του Προέδρου

Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε η αντιπολίτευση του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου σχετικά με τη μη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου από τον περασμένο Μάρτιο, τη στιγμή που το νησί μας και οι τοπικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα επιβίωσης.

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε το μέλος του Δ.Σ., κ. Δώρα Ταμαρέση, η οποία μάλιστα τόνισε ότι δεν εκλήθη και δεν ενημερώθηκε για την πρόσφατη συνάντηση επιχειρηματιών με το Επιμελητήριο, εκφράζοντας τα έντονα παράπονά της για το γεγονός ότι έχει παρέλθει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να συνεδριάσουν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου: «Θέλω να πω ότι εγώ σαν αντιπολίτευση του Εμπορικού Συλλόγου δεν καλέστηκα, δεν έμαθα, δεν γνωρίζω τι ακριβώς συζητήθηκε στη συνάντηση του Επιμελητηρίου. Πώς ο πρόεδρος συμμετέχει σε μία τέτοια σοβαρή συνάντηση με τα τόσα τεράστια προβλήματα του νησιού, χωρίς να έχει προηγηθεί ένα συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου, το οποίο να επισημάνω ότι σαν Συμβούλιο εμπορικού συλλόγου έχουμε να κάνουμε από τον περασμένο Μάρτη;»

Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση του Επιμελητηρίου είχε δώσει το «παρών» ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Τάσος Μπουρσαλίδης, καθώς και το μέλος του Δ.Σ., κ. Σωτήρης Παπαδόγκωνας. Η κ. Ταμαρέση τόνισε ότι πρέπει να συνεδριάσει άμεσα το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις: «Κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι είχα ζητήσει να κάνουμε συμβούλιο για θέματα που είχαν δημιουργηθεί και τελικά ούτε ο ένας μπορούσε, ούτε ο άλλος μπορούσε και ποτέ δεν έγινε συμβούλιο. Πραγματικά θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου… Πώς παίρνει αποφάσεις, πώς λύνονται τα προβλήματα του νησιού και των επιχειρήσεων;»

Φόβοι για «ερήμωση» της πόλης τον χειμώνα

Επίσης, η κ. Ταμαρέση εξέφρασε την έντονη ανησυχία της σχετικά με το ενδεχόμενο να κλείσουν πολλές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με αποτέλεσμα η πόλη ουσιαστικά να ερημώσει: «Σίγουρα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Το ότι θα ερημώσει η πόλη, πραγματικά με τρομάζει γιατί σε μια έρημη πόλη, δεν θα υπάρχει κίνηση. Θα μπορεί να αναπτύσσεται η εγκληματικότητα. Σίγουρα θα είναι ο χειμώνας δύσκολος. Φανταστείτε να είναι κλειστά όλα τα μαγαζιά της πλατείας ή τα περισσότερα καταστήματα. Θα θέλει να κατέβει ο Ζακυνθινός ή κάποιος εν δυνάμει επισκέπτης. Σίγουρα πρέπει οι φορείς να κάτσουμε να το δούμε όλο αυτό το σκηνικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τον άλλον να παραμείνει ανοιχτός, αλλά να γίνει κάτι από τις υπηρεσίες. Περισσότερη φωταγώγηση, τα κτίρια που θα είναι κλειστά να είναι φωταγωγημένα, να προταθεί στους ιδιοκτήτες να είναι αναμμένα τα εξωτερικά τους φώτα. Αν συζητήσουμε μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αν δεν συζητήσουμε δεν θα βρούμε λύσεις».

Τ. Μπουρσαλίδης: «Ήταν δύσκολο να βρεθεί κενή ώρα για συνεδρίαση – Πιεσμένος ο κλάδος»

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κ. Τάσος Μπουρσαλίδης, απάντησε στις διαμαρτυρίες σχετικά με τη μη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, τονίζοντας ότι ο αυξημένος φόρτος εργασίας των μελών δεν επέτρεψε να υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία ώστε να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση: «Όχι από τη δική μου πλευρά, αλλά ήταν δύσκολο να βρεθεί κενή ώρα, διότι σε διαφορετικές μέρες, διαφορετικά μέλη του Δ.Σ. έλεγαν ότι δεν μπορούσαν και ήταν δύσκολο να βρεθεί ώρα και μέρα για να είναι σε απαρτία. Μπορούσε ο ένας τη μια μέρα, μετά δεν μπορούσε ο άλλος. Καλοκαίρι δουλεύουμε οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως τα έχουμε καταγγείλει πολλές φορές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον πολύ σκληρό ανταγωνισμό που μας έχουν επιβάλλει οι εταιρείες. Να θυμηθούμε και τα διάφορα σκάνδαλα που υπάρχουν στο χώρο του εμπορίου και βλέπαμε τι γινόταν π.χ. στο χώρο του εμπορίου άρτου. Για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον ανταγωνισμό των πολυεθνικών εταιριών , που έχουν τη βοήθεια όλων των κυβερνήσεων , αναγκαζόμαστε και δουλεύουμε πολλές ώρες και το καλοκαίρι εντείνεται αυτή η κατάσταση. Να δούμε ποιος ευθύνεται που μας έχει επιβληθεί να δουλεύουμε αυτές τις ώρες εργασίας».

Ο κ. Μπουρσαλίδης τόνισε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ προγραμματίζονται και δράσεις του Εμπορικού Συλλόγου για την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων: «Θα το αξιοποιήσουμε το επόμενο διάστημα και θα προχωρήσουμε όχι μόνο σε Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε διάφορες δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κλάδου μας. Θα το φέρουμε στο Δ.Σ. και θα το συζητήσουμε. Στις 25 Νοεμβρίου θα γίνει πανελλαδική κινητοποίηση και θα καλέσουμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτήν. Θα το συζητήσουμε πρώτα, βέβαια. Όπως είναι γνωστό πήγαμε στη συνάντηση που συγκάλεσε το Επιμελητήριο και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα για να τα θέσουμε προς τους συναδέλφους και να κινητοποιείται ο κόσμος οργανωμένα μέσω του Εμπορικού Συλλόγου».

Διονύσης Μπινιώρης