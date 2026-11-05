Συνεργασία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ι.Π. | Δράση επιμόρφωσης για τους καθηγητές και τους δασκάλους

Σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία προχωρούν από κοινού το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Σκοπός της συνέργειας είναι η ουσιαστική συνεργασία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά η πρώτη κοινή δράση που αφορά την επιμόρφωση των δασκάλων και των καθηγητών του νησιού σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η δράση αυτή θα διαρθρωθεί σε τρεις θεματικές ενότητες με διαφορετικό αντικείμενο, με την πρώτη ενότητα να αποτελεί ένα επιμορφωτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 24 Νοεμβρίου. Για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Δ. Παναγιωτάρας: «Η τοπική κοινωνία πρέπει να ενημερωθεί για τις δράσεις που οργανώνουμε»

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ. Διονύσης Παναγιωτάρας, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης αλλά και στα οφέλη που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία: «Βρισκόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε μία νέα συνεργασία μεταξύ του Tμήματος Περιβάλλοντος και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μία συζήτηση με τους αγαπητούς διευθυντές και έναν προβληματισμό. Η συζήτηση και ο προβληματισμός ήταν προς την κατεύθυνση του τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να υπάρξουν από κοινού δράσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης της Ζακύνθου. Η Ζάκυνθος έχει το προνόμιο να εκπροσωπείται και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια. Αυτό λοιπόν το προνόμιο δεν πρέπει να μείνει αυστηρά μόνο στην προσφορά των καθηγητών στους μαθητές, και στους φοιτητές, αλλά πρέπει να περάσει και στην τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να ενημερωθεί για τις δράσεις τις οποίες οργανώνουμε και έχουμε αποφασίσει να οργανώσουμε το επόμενο διάστημα. Ξεκινάμε με την πρώτη δράση που ουσιαστικά είναι η επιμόρφωση των καθηγητών και των δασκάλων της Ζακύνθου σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό το θέμα θα ολοκληρωθεί σε τρεις ενότητες οι οποίες θα περιλαμβάνουν διαφορετική θεματολογία. Αυτό το κάνουμε για να δώσουμε την νέα γνώση ως τμήμα περιβάλλοντος από τους εξαίρετους συναδέλφους καθηγητές, τη νέα γνώση στα θέματα περιβάλλοντος διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης και αυτό να αποτελέσει το ερέθισμα στους δασκάλους και τους καθηγητές».

Δ. Πόθος και Αθ. Κατσίμπελης τόνισαν τη σημασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Από τη δική του πλευρά, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Πόθος, σημείωσε: «Για μας η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύουμε ότι αυτό το πρόγραμμα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί βασικό κομμάτι του σύγχρονου σχολείου. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα σε ένα νησί όπως η Ζάκυνθος που διαθέτει σημαντικό φυσικό πλούτο. Θέλουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα επιμόρφωσης να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί οι περισσότερες γνώσεις και να έρθουν σε επαφή με κάποια πρακτικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά».

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, κ. Αθανάσιος Κατσίμπελης, επισήμανε τη σπουδαιότητα αυτής της πρωτοβουλίας: «Με χαρά ανταποκρινόμαστε και εμείς ως Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζακύνθου στο κάλεσμα του προέδρου του Τμήματος Περιβάλλοντος για αυτή την κοινή δράση που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι συμβάλλει στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού μας, της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μας με την πανεπιστημιακή και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ευχαριστούμε και την κυρία Καμπάση και τον Κοσμήτορα της σχολής και όλη την ομάδα των καθηγητών του Πανεπιστημίου της πόλης μας και της περιοχής μας που θα είναι μαζί μας σε όλη αυτή τη δράση».

Το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια στο Τμήμα Περιβάλλοντος, κ. Κατερίνα Καμπάση, υπογράμμισε: «Ο στόχος είναι να γεφυρώσουμε την επιστημονική κοινότητα με τη σχολική τάξη. Πιστεύουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να ξεκινάει από τα παιδιά. Έτσι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί μας σε αυτό μπορούν να είναι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές για να μεγαλώσει μία γενιά η οποία θα γνωρίσει το περιβάλλον καλύτερα, θα το σέβεται και θα το προστατεύσει».

Τέλος, ο Κοσμήτορας της Σχολής Περιβάλλοντος και Καθηγητής, κ. Κωνσταντίνος Ποιραζίδης, συνεχάρη όλους τους εμπλεκόμενους για την πρωτοβουλία: «Θέλω να συγχαρώ αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία τον κύριο πρόεδρο και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γέφυρα μεταξύ του πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης, ώστε αυτό να μην είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά να καταλάβουν και τα παιδιά ότι τα προβλήματα του περιβάλλοντος τα αφορούν και αυτά θα κληθούν στο μέλλον να κάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος».

Διονύσης Μπινιώρης