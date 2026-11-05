Διαμαρτυρία για τις οπτικές ίνες στον δρόμο Ζακύνθου – Καλαμακίου

Καλύτερη σήμανση και μέτρα προστασίας ζητούν φορείς και κάτοικοι

Να ληφθούν άμεσα καλύτερα μέτρα προστασίας ζητά το Τοπικό Συμβούλιο Καλαμακίου αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, αναφορικά με τις εργασίες τοποθέτησης οπτικής ίνας που εκτελούνται στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου – Καλαμακίου – Καλλιτέρου.

Όπως καταγγέλλουν, η εργοταξιακή σήμανση είναι ελλιπής και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να προκληθεί σοβαρό τροχαίο ατύχημα –ιδιαίτερα για τους οδηγούς δικύκλων– όπως ακριβώς είχε συμβεί πέρσι στην περιοχή του Αργασίου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμακίου, κ. Χρήστος Κοντονής, κάλεσε τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να ορίσουν επιβλέποντα μηχανικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας: «Είναι άκρως επικίνδυνο για τους οδηγούς. Ξεκίνησε το έργο στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου- Καλαμακίου. Είναι μια διαδικασία τοποθέτησης οπτικών ινών. Έχουν ελλιπή σήμανση. Το χαντάκι το οποίο έχουν αφήσει στη δεξιά λωρίδα του δρόμου είναι πάρα πολλές μέρες και είναι επικίνδυνο περισσότερο για τα μηχανάκια. Είχαμε ένα ατύχημα στο Αργάσι πέρσι. Εμείς δεν θέλουμε να θρηνήσουμε θύματα ή κάποιος να χτυπήσει. Πρέπει ο επιβλέπων μηχανικός των κρατικών φορέων να ελέγξει αν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας. Το χαντάκι είναι πάνω από 1 χιλιόμετρο. Εμείς είχαμε κάνει και μία διαμαρτυρία τότε που ήταν να γίνει το καλοκαίρι και το σεβάστηκε ο εργολάβος, αλλά τώρα δεν κοιτούν την ασφάλεια των πολιτών. Είναι 2-3 εβδομάδες που έχει ανοιχτεί το χαντάκι. Επίσης τα φρεάτια δεν είναι ασφαλισμένα, αν περάσεις βράδυ, δεν βλέπεις. Τώρα που δεν έχει καλό καιρό είναι πιο πολύ επικίνδυνο».

Τον έντονο προβληματισμό του εξέφρασε και ο κ. Σάκης Στραβοπόδης, επιχειρηματίας και κάτοικος στο Καλαμάκι. «Τα αφήνουν τα έργα έτσι και το λούκι στον δρόμο. Μπαινοβγαίνουν τα μηχανάκια γιατί έχουν βάλει κώνους, έρχονται αυτοκίνητα από την άλλη μεριά και το λούκι είναι εκεί. Αν μπει η ρόδα μέσα θα πάθουμε ότι έγινε στο Αργάσι πέρσι που χτύπησε μια γυναίκα. Δεν βάζουν ούτε κορδέλα, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Δεν ξέρω τι θα γίνει και ποιος πρέπει να κινήσει λίγο τα νήματα. Υπάρχει κίνδυνος για τους οδηγούς δικύκλων. Είναι μεγαλύτερο το άνοιγμα από την ρόδα, οπότε αν μπει μέσα, θα πέσει όσο έμπειρος να είναι κάποιος. Να μπουν κορδέλες και προστατευτικά».

Η κ. Αναστασία Τσάτου, επίσης κάτοικος της περιοχής και εκπαιδευτικός, επισήμανε ότι έπρεπε να είχαν ληφθεί καλύτερα μέτρα ασφαλείας. «Κάθε βράδυ ειδικά με τις βροχές ήταν τραγικό, δεν είχαμε ορατότητα. Τώρα έχω μάθει τα σημεία γιατί είναι αρκετό καιρό τα έργα και σταματάω πριν το δω για να προφυλαχθώ. Ανέκαθεν έτρεχαν σε αυτόν τον δρόμο και είναι πιο επικίνδυνο. Δεν προσέχει ο κόσμος. Και όταν έρχεται, επειδή έχουν κλείσει μία λωρίδα σε ένα σημείο εκεί στο «Αντέτ»ι, πολλές φορές δεν περιμένουνε, με αποτέλεσμα όποιος έρχεται από τις αριστερή πλευρά να έχει πρόβλημα Μπορεί να γίνει ατύχημα, υπάρχει κίνδυνος για τροχαία. Πότε θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα; Είναι τραγικό. Και ο δρόμος θα γεμίσει μπαλώματα. Όλοι θέλουμε την οπτική ίνα αλλά όταν γίνεται, πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα το έργο. Θυμάστε τι έγινε στο Αργάσι με τη γυναίκα; Όταν κάνουμε ένα έργο, πρέπει να γίνεται σωστά».

Διονύσης Μπινιώρης