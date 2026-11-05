World Travel Market | Μείωση 10% στις προκρατήσεις για τη νέα τουριστική σεζόν

Συνέντευξη Γ. Φιλιπποπολίτη και Χρ. Τετράδη στο ΙΟΝΙΑΝ TV

Με συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και εμφανή προβληματισμό για την πορεία των κρατήσεων ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, μεταφέρουν τα πρώτα μηνύματα από τη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market του Λονδίνου ο τουριστικός πράκτορας Γιάννης Φιλιπποπολίτης και η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και του Συλλόγου Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη.

Μιλώντας από το Λονδίνο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ TV, οι δύο εκπρόσωποι της τουριστικής αγοράς περιέγραψαν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς ο πληθωρισμός, το υψηλό κόστος των καυσίμων και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τη διάθεση των ταξιδιωτών για διακοπές.

Σύμφωνα με τον κ. Φιλιπποπολίτη, οι προκρατήσεις για την επόμενη χρονιά εμφανίζουν αυτή τη στιγμή μείωση περίπου 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. «Οι προκρατήσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο -10%. Είναι σχετικά μεγάλη πτώση, καθώς είχαμε πολλά χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η περίοδος των προσφορών της Black Friday θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της ζήτησης.

Όπως εξήγησε, τόσο τα ξενοδοχεία όσο και οι αεροπορικές εταιρείες και οι tour operators προχωρούν σε εκπτώσεις, προσπαθώντας να ενισχύσουν τις κρατήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων, το οποίο, όπως είπε, έχει αυξηθεί σημαντικά. «Πέρσι ο τόνος της κηροζίνης έκανε 700 δολάρια και αυτή τη στιγμή κάνει 1.500. Έχει διπλασιαστεί η τιμή του καυσίμου για τα αεροπλάνα», σημείωσε, εξηγώντας ότι η εξέλιξη αυτή επηρεάζει συνολικά το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων.

Στάση αναμονής από τους Βρετανούς

Από την πλευρά της, η κα Τετράδη περιέγραψε την κατάσταση ως περίοδο συγκρατημένης αισιοδοξίας. Όπως ανέφερε, η βρετανική αγορά, που αποτελεί την πρώτη αγορά για τη Ζάκυνθο και τα Ιόνια Νησιά και τη δεύτερη για την Ελλάδα συνολικά, εμφανίζει σημάδια επιφυλακτικότητας. Οι οικονομικές πιέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δύο πολεμικές συγκρούσεις και οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, με αρκετούς να καθυστερούν τις αποφάσεις τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. «Αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν κλείνει, τηρεί στάση αναμονής και θέλει να δει πώς θα εξελιχθεί ο φετινός χειμώνας», ανέφερε η κ. Τετράδη, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι οι διακοπές παραμένουν σημαντική προτεραιότητα για τους Βρετανούς. Μάλιστα, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι, ακόμη και αν οι κρατήσεις καθυστερήσουν, η Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και η Ζάκυνθος θα εξακολουθήσουν να αποτελούν δημοφιλείς επιλογές, με σημαντικό μέρος της ζήτησης να εκδηλώνεται ενδεχομένως την τελευταία στιγμή.

Λιγότερες ημέρες διαμονής και μικρότερα πακέτα διακοπών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι επισημάνσεις του κ. Φιλιπποπολίτη για την αλλαγή στη συμπεριφορά των Βρετανών τουριστών. Όπως είπε, παρατηρείται στροφή σε μικρότερα πακέτα διακοπών, διάρκειας τριών ή τεσσάρων ημερών, καθώς οι ταξιδιώτες προσπαθούν να περιορίσουν το συνολικό κόστος χωρίς να εγκαταλείπουν εντελώς τις διακοπές τους. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αναδεικνύει ένα σημαντικό ζήτημα για τους τουριστικούς προορισμούς: οι αφίξεις από μόνες τους δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της τουριστικής οικονομίας, εάν δεν εξετάζεται παράλληλα η διάρκεια παραμονής. «Δεν μπορούμε να μετράμε μόνο τις αφίξεις. Οι διανυκτερεύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί εκεί φαίνεται το οικονομικό αποτέλεσμα για τα ξενοδοχεία και τον προορισμό», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Όπως ανέφερε η κα Τετράδη, ενώ την περίοδο 2006-2007 η μέση παραμονή έφτανε περίπου τις δέκα ημέρες, σήμερα έχει περιοριστεί στις πέντε. Για να εξηγήσει τη σημασία αυτής της μεταβολής, έφερε ως παράδειγμα δύο διαφορετικά σενάρια: 1.000 επισκέπτες που μένουν δέκα ημέρες δημιουργούν 10.000 διανυκτερεύσεις, ενώ 2.000 επισκέπτες που μένουν πέντε ημέρες δημιουργούν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, τόνισε ότι η αύξηση των αφίξεων δεν σημαίνει απαραίτητα και αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού οφέλους για την τοπική αγορά.

Αναβαθμίζονται τα καταλύματα, αλλά χρειάζονται και υποδομές

Στο ζήτημα της προσέλκυσης επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης, ο κ. Φιλιπποπολίτης εκτίμησε ότι η Ζάκυνθος έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα πεντάστερα ξενοδοχεία, οι πολυτελείς βίλες και τα αναβαθμισμένα καταλύματα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η επιλογή ενός ακριβότερου καταλύματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο επισκέπτης θα ξοδέψει περισσότερα χρήματα και στην υπόλοιπη αγορά, καθώς εξακολουθεί να είναι συγκρατημένος στις καθημερινές του δαπάνες.

Στο ίδιο θέμα, η κ. Τετράδη ανέφερε ότι οι επενδύσεις στις ανακαινίσεις ξενοδοχειακών μονάδων έχουν αυξηθεί σημαντικά, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση των καταλυμάτων πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχες παρεμβάσεις στις υποδομές και στη συνολική εικόνα του προορισμού. «Όταν φέρνουμε τον τουρίστα σε ένα εξαιρετικό πεντάστερο ξενοδοχείο, αλλά δεν μπορεί να περπατήσει, όταν ο προορισμός είναι βρώμικος, δεν έχει φώτα και δρόμους, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν δημιουργεί την ελκυστική εικόνα που θέλουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, η εμπειρία του επισκέπτη δεν περιορίζεται στο ξενοδοχείο, αλλά αφορά ολόκληρο τον προορισμό, από την καθαριότητα και τον φωτισμό μέχρι την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις δημόσιες υποδομές.

Τι πρέπει να αλλάξει στον Λαγανά

Ειδική αναφορά έγινε και στον Λαγανά, με την κ. Τετράδη να υποστηρίζει ότι η περιοχή έχει σημαντικές δυνατότητες, αρκεί να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή κανόνων στη λειτουργία της. Όπως ανέφερε, ο Λαγανάς μπορεί να διατηρήσει το ιδιαίτερο τουριστικό του προφίλ, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της θάλασσας. «Αν ο Λαγανάς μάθει να λειτουργεί με κανόνες, θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά, κρατώντας και το υπέροχο φυσικό περιβάλλον και τη μοναδική θάλασσα, αλλά και το κομμάτι της διασκέδασης, το οποίο, αν λειτουργήσει σωστά, μπορεί να είναι μόνο θετικό», ανέφερε.

Τα μηνύματα από τη φετινή «World Travel Market» δείχνουν, επομένως, ότι η Ζάκυνθος εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στη βρετανική αγορά, ωστόσο η επόμενη τουριστική περίοδος ξεκινά με αυξημένη αβεβαιότητα. Η πορεία των προκρατήσεων, η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών και κυρίως η δυνατότητα του νησιού να προσφέρει μια συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία θα αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για την εξέλιξη της σεζόν του 2027.

Γεωργία Καλαμαρά