Δυναμική η παρουσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη WTM London 2026 | Θετικά μηνύματα για την σεζόν του 2027

Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και αισιόδοξα μηνύματα για την τουριστική περίοδο του 2027 ολοκληρώνεται η παρουσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη διεθνή έκθεση World Travel Market (WTM) London 2026, η οποία πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο Excel London (03-05/11/2026).

Η φετινή συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων άφησε έντονο αποτύπωμα στο Λονδίνο, καθώς υπήρξε άκρως ουσιαστική και δυναμικότερη από ποτέ, αποτυπώνοντας στην πράξη τη στρατηγική εξωστρέφειας και στοχευμένης τουριστικής προβολής που υλοποιεί η Περιφερειακή Αρχή.

Στο επίκεντρο της διεθνούς διοργάνωσης βρέθηκε το αυτόνομο εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, – σαφώς μεγαλύτερο, περισσότερο λειτουργικό και σε καλύτερη θέση στο κέντρο του εκθεσιακού κέντρου Excel που φιλοξενεί την WTM – κερδίζοντας τις εντυπώσεις των επαγγελματιών της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Αξιοσημείωτη και καθοριστική υπήρξε η παρουσία τουριστικών παραγόντων, αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων φορέων από όλα τα νησιά του Ιονίου, επιβεβαιώνοντας τη συνοχή, τη συνεργασία και την ενιαία αναπτυξιακή ταυτότητα του προορισμού.

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής: «Τα Ιόνια Νησιά διατηρούν τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματά τους στη διεθνή τουριστική αγορά»

Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής, επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Λονδίνο, πραγματοποίησε σειρά κρίσιμων επαφών με διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς, αεροπορικές εταιρείες και μεγάλους tour operators, θέτοντας τις βάσεις για τις νέες εμπορικές συμφωνίες της σεζόν 2027.

Σε δηλώσεις του από το Λονδίνο, ο κ. Τρεπεκλής υπογράμμισε την έντονη κινητικότητα και τη θετική δυναμική που καταγράφεται για τα νησιά του Ιονίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά τον προβληματισμό της διεθνούς τουριστικής αγοράς για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος, τα Ιόνια Νησιά διατηρούν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η γεωγραφική τους εγγύτητα με την ηπειρωτική Ευρώπη προσφέρει σταθερότητα και αυξημένο αίσθημα ασφάλειας στους ταξιδιώτες.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, υπογράμμισε ότι τα Ιόνια Νησιά αποτελούν καταξιωμένους τουριστικούς προορισμούς, που χαρακτηρίζονται από ασφάλεια, ποιοτικές υπηρεσίες και αυξημένο αίσθημα φιλοξενίας προς τους επισκέπτες τους προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ταξιδιωτικών δραστηριοτήτων και αυθεντικών εμπειριών που καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα.