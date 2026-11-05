Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα | Ο Δήμαρχος Ζακύνθου ζητά πόρους και προσωπικό για τα νησιά του Ιονίου

Στην τοποθέτηση του στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, ο Δήμαρχος Ζακύνθου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων Γιώργος Στασινόπουλος έθεσε την Κυβέρνηση και την Αυτοδιοίκηση προ των ευθυνών τους. Ξεκαθάρισε ότι η «νησιωτικότητα» δεν αποτελεί θεωρητική διακήρυξη αλλά καθημερινό όρο επιβίωσης και περιέγραψε το αδιέξοδο που βιώνουν οι νησιωτικοί Δήμοι λόγω της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης και του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο διεκδικήσεων και θεσμικών προτάσεων για την ουσιαστική στήριξη των τοπικών κοινωνιών του Ιονίου.

H τοποθέτηση του Δημάρχου Ζακύνθου

“Βρισκόμαστε στην Καλαμάτα, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είναι η ώρα να μιλήσουμε καθαρά, χωρίς περιστροφές και χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από διαπιστώσεις που επαναλαμβάνουμε εδώ και χρόνια.

Δεν μπορεί να ζητάμε από τους Δήμους να κάνουν περισσότερα, όταν τους διαθέτουμε λιγότερους πόρους από αυτούς που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Δεν μπορεί να μεταφέρονται διαρκώς, νέες αρμοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση,

επαρκές προσωπικό και τα αναγκαία διοικητικά εργαλεία.

Και δεν μπορεί οι Δήμαρχοι να λογοδοτούν καθημερινά στους πολίτες για προβλήματα που πολλές φορές δεν διαθέτουν ούτε τους πόρους ούτε τις αρμοδιότητες για να επιλύσουν.

Η θέση μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη:

Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται πραγματική οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, όχι απλώς περισσότερες υποχρεώσεις,

χρειάζονται σταθερούς και επαρκείς πόρους για να λειτουργούν, να συντηρούν τις υποδομές τους, να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και να υλοποιούν έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι Δήμοι δεν ζητούν χρήματα για τους ίδιους. Τα διεκδικούν για να μπορούν να υπηρετούν αποτελεσματικά τους πολίτες.

Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιζόμαστε, ιδίως οι νησιωτικοί Δήμοι, με βάση τον μονιμο πληθυσμό μας , ενώ το καλοκαίρι πληθυσμιακά λόγω της τουριστικής πίεσης, έχουμε περισσότερο πληθυσμό από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Κι εδώ μπαίνει για εμάς ο όρος “νησιωτικότητα”, όχι ως όρος χαρακτηρισμού ή για την ευκολία της συζήτησης, αλλά ως όρος επιβίωσης. Για την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η νησιωτικότητα δεν είναι μια θεωρητική έννοια ούτε μια γενική αναφορά σε συνταγματικές προβλέψεις. Είναι το αυξημένο κόστος μεταφοράς υλικών και εξοπλισμού. Είναι η δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Είναι οι περιορισμένες δυνατότητες των μικρών δημοτικών υπηρεσιών. Είναι οι μεγάλες πιέσεις που δέχονται οι υποδομές μας κατά την τουριστική περίοδο. Διεκδικούμε ένα ειδικό, σταθερό και θεσμοθετημένο πλαίσιο στήριξης των νησιωτικών Δήμων, με χρηματοδότηση που θα λαμβάνει υπόψη την εποχική επιβάρυνση, το κόστος των μεταφορών, την έκταση, τη γεωγραφική διασπορά των οικισμών και τις πραγματικές ανάγκες κάθε νησιού.

Η νησιωτικότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων και αιρετών.

Δεν μπορεί να μας δικαιολογεί αποζημίωση λεωφορείου αν έχουμε έναν προορισμό. Έχετε μετακινηθεί ποτέ από Ζάκυνθο για Κέρκυρα με Μέσα Μεταφοράς ή Κεφαλονιά Αθήνα με λεωφορείο, ή Παξούς Λευκάδα χωρίς το αυτοκίνητό σας;

Για τις μετακινήσεις η νομοθεσία όχι μόνο δεν λαμβάνει υπόψη την νησιωτικότητα αλλά τιμωρεί και περιορίζει την ελευθερία μετακίνησης ενώ επιβαρύνει χωρίς λόγο τα δημόσια έξοδα.

Θεωρούμε απαραίτητη την άμεση αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό των σχετικών διατάξεων του ν. 4336/2015 («Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»).

Το είχαμε τονίσει και στην διαβούλευση για τον κώδικα.

Η υποστελέχωση των Δήμων έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών και στην υλοποίηση των έργων.

Χωρίς μηχανικούς, οικονομολόγους, τεχνικούς και εξειδικευμένους εργαζομένους, οι Δήμοι δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν μελέτες, να προετοιμάσουν φακέλους χρηματοδότησης, να δημοπρατήσουν και να παρακολουθήσουν έργα και να ανταποκριθούν στις αυξημένες διοικητικές απαιτήσεις.

Πως μπορούμε να μιλάμε για χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς πόρους, για έργα πνοής, χωρίς το αναγκαίο προσωπικό να τα τρέχει και να τα παρακολουθεί;

Γνωρίζετε ότι όλα – μα όλα τα δημόσια χρηματοδοτούμενα έργα έχουν ελλείψεις στους φακέλους τους επειδή οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις με αποτέλεσμα να να δημιουργούνται δημοσιονομικές διορθώσεις.

Διεκδικούμε ουσιαστική ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών, απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων, καθώς και δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών κεντρικής τεχνικής υποστήριξης για τους Δήμους.

Να μπορούν όλοι οι Δήμοι ανεξαρτήτως μεγέθους να έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Μόνο έτσι θα κλείσει το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, μεταξύ νησιωτικών περιοχών με τις ηπειρωτικές.

Επιτρέψτε μου, όμως, να αναφερθώ και σε ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τη λειτουργία και το μέλλον των ίδιων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

Οι ΠΕΔ αποτελούν βασικό θεσμικό πυλώνα της Αυτοδιοίκησης.

Είναι ο σύνδεσμος των Δήμων, ο χώρος συντονισμού, συνεργασίας και κοινής διεκδίκησης.

Για να επιτελέσουν, όμως, αυτόν τον ρόλο, πρέπει να έχουν σαφές θεσμικό πλαίσιο, επαρκή στελέχωση και τις αναγκαίες διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες.

Μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση ή αντικατάσταση του Π.Δ. 75/2011, ώστε να αρθούν οι θεσμικές ασάφειες και οι αντιφάσεις με τη νεότερη νομοθεσία και να κατοχυρωθεί με σαφήνεια ο ρόλος των ΠΕΔ.

Παράλληλα, η υποστελέχωση αποτελεί πλέον ζήτημα βιωσιμότητας. Ενδεικτικά, η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων λειτουργεί σήμερα με μόλις πέντε εργαζόμενους σε 11 δήμους και σε 7νησια,

ενώ το οργανόγραμμά της προβλέπει πολλαπλάσιες θέσεις.

Ζητάμε έστω από τους δικούς μας πόρους να προσλάβουμε προσωπικό.

Εξίσου σημαντικό είναι να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τους δημοσιονομικούς ελέγχους, με σαφείς οδηγίες, προληπτική υποστήριξη και κανόνες που λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές διοικητικές δυνατότητες αυτών των φορέων.

Η θέση μας είναι ότι οι ΠΕΔ πρέπει να ενισχυθούν και όχι να οδηγηθούν σε σταδιακή διοικητική και θεσμική απαξίωση.

Γι’ αυτό προτείνουμε τη δημιουργία ενός κοινού δικτύου συνεργασίας των δεκατριών ΠΕΔ της χώρας, σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, και την έναρξη διαλόγου με το Υπουργείο Εσωτερικών για την επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, με ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

Γιατί ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει και ισχυρές ΠΕΔ, ικανές να στηρίζουν αποτελεσματικά τους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τα προβλήματα της ύδρευσης, της λειψυδρίας, της αποχέτευσης και της διαχείρισης απορριμμάτων δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αποσπασματικές λύσεις και προσωρινές παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερα για τα νησιά μας, η εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού, η αναβάθμιση των δικτύων, η αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών και η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων αποτελούν ζητήματα άμεσης προτεραιότητας. Tο ίδιο ισχύει για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των πλημμυρών, των κατολισθήσεων και της παράκτιας διάβρωσης. Στο τελευταίο θέμα θεωρώ ότι η Ζάκυνθος είναι πρωτοπόρα, καθώς ήδη τρέχει η πρώτη πανελλαδικά ευρεία ανάπλαση παραλίας για την αντιμετώπιση της διάβρωσης, της παραλίας του Αργασίου, ενώ προγραμματίζεται μια ακόμα, στην εμβληματική παραλία του Ναυαγίου.

Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την αποκατάσταση. Στη συνέχεια επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας για τους Δήμους των Ιονίων Νήσων. Τα Νησιά μας δεν είναι μόνο πρωτοπόροι του τουρισμού, είναι και σημαντικοί παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, κυρίως ελαιολάδου, σταφίδας και τυροκομικών προϊόντων. Άλλωστε πάντα πιστεύαμε ότι η ανάπτυξη των νησιών μας δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Χρειαζόμαστε ισχυρό πρωτογενή τομέα, παραγωγούς που μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και επιχειρήσεις που παραμένουν βιώσιμες. Στα Ιόνια Νησιά, η ελαιοπαραγωγή αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομικής, παραγωγικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες, ενώ τα ελαιοτριβεία επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος λειτουργίας και διαχείρισης των υποπροϊόντων της ελαιοποίησης. Απαιτούμε ουσιαστική εξέταση του πραγματικού κόστους συμμόρφωσης, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες μονάδες, καθώς και τεχνικά εφαρμόσιμες λύσεις για τα διαφορετικά συστήματα ελαιοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των τριφασικών και διφασικών ελαιοτριβείων. Η περιβαλλοντική προστασία είναι υποχρέωση όλων μας. Οι περιβαλλοντικοί κανόνες, όμως, πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες υποδομές, σαφείς διαδικασίες και χρηματοδοτικά εργαλεία που καθιστούν εφικτή τη συμμόρφωση.

Η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων οφείλει να διεκδικεί συλλογικά, χωρίς να παραγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Δήμου.

Για την Κέρκυρα, προτεραιότητες είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η κυκλοφοριακή διαχείριση, η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του μεγάλου εποχικού πληθυσμού. Τεράστιο το πρόβλημα είναι, από άποψη κόστους, η μεταφορά των απορριμάτων από την ΠΕ Κέρκυρας προς Γιάννινα και Κοζάνη. Καλούνται οι 4 Δήμοι της Κέρκυρας και Παξών να πληρώσουν άνω των 20εκ ευρώ το χρόνο, κάτι που κάνει την λειτουργία των Δήμων ασφηκτικά πιεσμένη, στερώντας από τους Πολίτες από άλλες δράσεις και Πρόνοιες. ΦΤΑΝΕΙ πια η συζήτηση για τη διαχείριση των σκουπιδιών, αφήστε τους Δήμους και τις Περιφέρειες να παράξουν έργο και όχι να πνίγονται στην γραφειοκρατεία.

Στο ίδιο αρνητικό πνεύμα, σε όλα τα νησιά μας, κινούνται συχνότατα και οι διαδικασίες αποκατάστασης ζημιών και αποζημιώσεων πολιτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Πολιτική προστασία σημαίνει να είμαστε μαζί με τους Πολίτες τόσο πριν, προετοιμασία, όσο και μετά από φυσικές καταστροφές που κάποιες φορές δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν. Κρινόμαστε για το τι κάνουμε μετά για του Πολίτες μας, άμεσα και ισχυρά. Για την Κεφαλονιά, απαιτούνται ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, βελτίωση της οδικής ασφάλειας και αναβάθμιση των βασικών δικτύων. Παράλληλα, χρειάζεται να υπάρξει ενημέρωση για την εκκρεμότητα που αφορά το πρόστιμο για τον Μύρτο και να προσδιοριστούν τα επόμενα βήματα για τη διευθέτησή του, θέμα πνοής για το Δήμο Σάμης.

Για τη Ζάκυνθο, προτεραιότητες αποτελούν η ύδρευση, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι στην τουριστική επιβάρυνση, η προστασία των ακτών και η στήριξη της ελαιοπαραγωγής και συνολικά του πρωτογενούς τομέα. Για τη Λευκάδα, προτεραιότητες αποτελούν η αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και η προστασία των παράκτιων περιοχών. Για την Ιθάκη, το Μεγανήσι, τους Παξούς, τους Οθωνούς, το Μαθράκι τον Κάλαμο κρίσιμα ζητήματα είναι η συνδεσιμότητα, η στελέχωση των υπηρεσιών, η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και η διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού. Αλλά και το κόστος ενέργειας των μονάδων αφαλάτωσης, στα μικρότερα αλλά και σε μεγαλύτερα νησιά, είναι δυσβάστακτο. Το συζητάμε αλλά δεν γίνεται τίποτα με του Παρόχους.

Να αλλαξει επιτέλους θα άδικη χρέωση 0.24 /κιλοβατώρα με 0.08€ που πληρωνουν οι.επιχειρησεις.Πότε η κυβέρνηση θα πιέσει πραγματικά για την τιμολόγηση που υφιστάμεθα για κάτι το τόσο απαραίτητο που είναι το νερό;

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που ανακύπτει για τα νησιά μας αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ναυδοτών και ναυδέτων, καθώς και τη συνολική οργάνωση της χρήσης του θαλάσσιου χώρου.

Για τα νησιά μας, τα βασικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν είναι η Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η Προστασία της αλιείας, η Ελεύθερη πρόσβαση και ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της θάλασσας και η Ισορροπημένη τουριστική ανάπτυξη. Προσφέρουμε μέσα από τον Τουρισμό στο ΑΕΠ της χώρας χωρίς πραγματική και αναλογική ανταπόδοση από το Κράτος. Αναδιανομή πόρων χωρίς να σκεφτόμαστε πως θα αντέξουμε με αξιοπρέπεια να προσφέρουμε Υπηρεσίες και υποδομές, στους Πολίτες μας και στους επισκέπτες/τουρίστες. Παραδείγματα μη ορθής χρήσης εσόδων από τον Τουρισμό; Πολλά. Ενδεικτικά αναφέρω το τέλος κρουαζιέρας σε πολύ μικρό ποσοστό να επιστρε΄φει στους Δήμους, τα έσοδα παραλιών αποδίδονται με τεράστια καθυστέρηση κ.α.

Επίσης κρίσιμο είναι να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στις διαδικασίες σχεδιασμού, γνωμοδότησης, αδειοδότησης και παρακολούθησης των σχετικών παρεμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η θέση μας πρέπει να είναι σαφής: δεν είμαστε απέναντι στην ανάπτυξη. Είμαστε απέναντι σε κάθε σχεδιασμό που αγνοεί τις ιδιαιτερότητες των νησιών, παρακάμπτει τις τοπικές κοινωνίες ή θέτει σε κίνδυνο το φυσικό τους κεφάλαιο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΚΕΔΕ πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το συνέδριο με ένα σαφές πλαίσιο διεκδικήσεων και συγκεκριμένα επόμενα βήματα.

Προτείνουμε:

-Τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου προτάσεων για τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση των Δήμων.

-Την κατάθεση ειδικής πρότασης για τη χρηματοδοτική ενίσχυση των νησιωτικών και ορεινών Δήμων.

-Την ιεράρχηση των κρίσιμων έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και πολιτικής προστασίας.

-Την ενίσχυση ή δημιουργία ενιαίου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης, ωρίμανσης και παρακολούθησης δημοτικών έργων.

-Τη διαμόρφωση σαφούς θεσμικού πλαισίου για ζητήματα που επηρεάζουν τον θαλάσσιο χώρο και τις νησιωτικές κοινωνίες, με ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης.

-Τον καθορισμό σταθερής διαδικασίας διαλόγου με την κυβέρνηση και τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων του συνεδρίου.

-Την τροποποίηση ή αντικατάσταση του Π.Δ. 75/2011, σε εναρμόνιση με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με ουσιαστική συμμετοχή των δεκατριών ΠΕΔ στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου.

-Τη θεσμική και λειτουργική ενίσχυση των ΠΕΔ, με την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης τους, την άρση των εμποδίων στις προσλήψεις, την

αποσαφήνιση των κανόνων δημοσιονομικού ελέγχου και τη δημιουργία μόνιμου δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ τους.

•Να δούμε το θέμα του τι μπορούμε κι εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση για το θέμα της Υπογεννητικότητας που οδηγεί σε μαρασμό πολλά μέρη. Είναι ίσως η μεγαλύτερη απειλή για όλους μας. Μην μας αναγκάζεται, ελλείψει πόρων και δυνατοτήτων, να μην ασχολούμαστε με τέτοια υπαρξιακά θέματα. Και σε συνέχεια αυτού να πω και για το ρόλο του Ιονίου Πανεπιστημίου που με τους φοιτητές του είναι μία πηγή φρεσκάδας για τις κοινωνίες μας, οικονομικής και πνευματικής. Χρειάζεται να το στηρίξουμε πολύπλευρα σε θέματα όπως το θέμα της στέγασης των φοιτητών. Να το δούμε μαζί, ΟΤΑ και Κυβέρνηση.

Τελικά, η ενότητα της Αυτοδιοίκησης δεν σημαίνει ότι όλοι οι Δήμοι έχουν τα ίδια προβλήματα ή τις ίδιες προτεραιότητες.

Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τις διαφορές μας και τις μετατρέπουμε σε κοινή δύναμη διεκδίκησης.

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Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με καθαρά λόγια.

Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να σηκώνει το βάρος των προβλημάτων της κοινωνίας χωρίς να έχει στα χέρια της τα απαραίτητα μέσα για να τα αντιμετωπίσει.

Η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά να της χαριστεί τίποτα. Απαιτεί να της αποδοθούν όσα δικαιούται, ώστε να ανταποκριθεί σε όσα της αναθέτει η Πολιτεία.

Το μήνυμά μας προς την κυβέρνηση πρέπει να είναι σαφές: η αποκέντρωση δεν γίνεται με λόγια και εξαγγελίες. Γίνεται με πόρους, αρμοδιότητες, προσωπικό και πραγματική εμπιστοσύνη στους Δήμους.

Και για εμάς, τους νησιωτικούς Δήμους, υπάρχει μια πρόσθετη ευθύνη: να αποδείξουμε ότι η νησιωτικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υποσημείωση της εθνικής πολιτικής.

Δεν δεχόμαστε η γεωγραφία να γίνεται μειονέκτημα. Δεν δεχόμαστε οι πολίτες των νησιών να πληρώνουν ακριβότερα το κόστος της απόστασης με χειρότερες υπηρεσίες και λιγότερες δυνατότητες.

Γι’ αυτό η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων θα διεκδικήσει με επιμονή ένα ουσιαστικό πλαίσιο στήριξης της νησιωτικότητας, με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, σαφείς δεσμεύσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Παράλληλα, οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τη δική μας ευθύνη.

Να συνεργαστούμε, να αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν και να διαμορφώσουμε μια κοινή αυτοδιοικητική γραμμή.

Από την Καλαμάτα πρέπει να φύγουμε με αποφάσεις, όχι μόνο με διαπιστώσεις.

Με δεσμεύσεις, όχι μόνο με υποσχέσεις.

Με κοινή στρατηγική, όχι με αποσπασματικές διεκδικήσεις.

Η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός δημοκρατίας, ευθύνης και ανάπτυξης, με άμεση σχέση με τον πολίτη.

Και αυτή τη θέση οφείλουμε να την υπερασπιστούμε όλοι μαζί, με θεσμική σοβαρότητα, πολιτική αποφασιστικότητα και διαρκή διεκδίκηση.

Ισχυροί Δήμοι σημαίνει ισχυρές κοινωνίες.

Αυτό είναι το μήνυμα που οφείλουμε να στείλουμε από την Καλαμάτα.

Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να διεκδικήσουμε να γίνει πράξη.