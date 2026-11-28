Με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια προσεγγίζουν οι Έλληνες ξενοδόχοι την τουριστική σεζόν του 2027. Παρά τις επιδόσεις-ρεκόρ του 2026, οι πρώτες ενδείξεις από την πορεία των προκρατήσεων, η πίεση στην αγοραστική δύναμη των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και η αβεβαιότητα γύρω από το κόστος των αερομεταφορών δημιουργούν ένα πιο σύνθετο περιβάλλον για τον εμπορικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Έπειτα από διαδοχικά χρόνια αύξησης των ξενοδοχειακών τιμών, το ζητούμενο για την επόμενη σεζόν είναι κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν τα έσοδά τους χωρίς να θυσιάσουν μέρος των πληροτήτων τους. Και κυρίως, πόσο ασφαλή βάση για τη λήψη εμπορικών αποφάσεων αποτελούν πλέον οι προκρατήσεις.

Η WTM δεν αποτελεί πλέον ασφαλή οδηγό

Επί σειρά ετών, η διεθνής τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) του Λονδίνου αποτελούσε για τους Έλληνες ξενοδόχους ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για την εκτίμηση της ζήτησης της επόμενης θερινής περιόδου. Φέτος, ωστόσο, η εικόνα ήταν λιγότερο ξεκάθαρη.

Όπως επισήμανε ο Πάνος Αλμυράντης, Chief Operations & Commercial Officer της Ella Resorts, με εμπειρία τριών δεκαετιών στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι ενδείξεις για την πορεία των προκρατήσεων μεταβάλλονταν ακόμη και κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Επιπλέον, η συμπεριφορά της βρετανικής αγοράς δεν αποτελεί πλέον τόσο ασφαλή προπομπό της ζήτησης από τη Γερμανία, την Κεντρική Ευρώπη και τις χώρες της Benelux, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Κατά την εκτίμησή του, σαφέστερη εικόνα για τη γερμανική αγορά ενδέχεται να διαμορφωθεί ακόμη και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να προγραμματίσουν τη στελέχωση, τις προμήθειες και τις λειτουργικές τους δαπάνες χωρίς να έχουν την ίδια ορατότητα ως προς τις πληρότητες που διέθεταν στο παρελθόν.

Η υστέρηση των προκρατήσεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα μειωμένη τελική ζήτηση. Η μετάθεση της απόφασης για διακοπές σε μεταγενέστερο χρόνο, ωστόσο, δυσκολεύει τη διαχείριση των τιμών και αυξάνει τον κίνδυνο να καταφύγουν οι επιχειρήσεις σε εκπτώσεις προκειμένου να καλύψουν τη διαθέσιμη δυναμικότητά τους.

Οι αντοχές των ευρωπαϊκών αγορών

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το εννεάμηνο του 2026 αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των βασικών αγορών του ελληνικού τουρισμού. Ενώ οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,7%, τα έσοδα από τη βρετανική αγορά ενισχύθηκαν μόλις κατά 1%.

Ακόμη πιο έντονα είναι τα σημάδια κόπωσης στη γαλλική αγορά, με μείωση των αφίξεων κατά 6,7% και των εισπράξεων κατά 7,5%. Αντίθετα, ιδιαίτερα θετική ήταν η συμβολή της Ιταλίας, με αύξηση των εισπράξεων κατά 26,2%, ενώ η γερμανική αγορά κατέγραψε άνοδο κατά 13,5%.

Ενδεικτική της προσπάθειας ενίσχυσης των προκρατήσεων είναι και η πρωτοβουλία του ΕΟΤ να αξιοποιήσει φέτος τη Black Friday για την υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας προβολής της Ελλάδας στη Γαλλία.

Το κόστος των διακοπών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες, οι οποίες καλούνται να συνυπολογίσουν τις αυξήσεις στις τιμές διαμονής, στους αεροπορικούς ναύλους και στην εστίαση. Η πίεση δεν αφορά απαραίτητα την πρόθεση πραγματοποίησης ενός ταξιδιού, αλλά τη διάρκεια των διακοπών, την επιλογή καταλύματος και τις δαπάνες στον προορισμό.

Τα όρια της τιμολογιακής πολιτικής

Η Ελλάδα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της στην ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή αγορά, επιτυγχάνοντας υψηλότερες τιμές και προσελκύοντας ταξιδιώτες μεγαλύτερης οικονομικής επιφάνειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση ημερήσια τιμή δωματίου στο δείγμα των ελληνικών παραθεριστικών ξενοδοχείων της CoStar/STR κινήθηκε στα επίπεδα των 300 ευρώ, κατατάσσοντας τη χώρα στην κορυφή της σχετικής ευρωπαϊκής σύγκρισης.

Η εξέλιξη αντανακλά τόσο την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού όσο και την ενίσχυση της προσφοράς στην πολυτελή φιλοξενία. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι όλες οι κατηγορίες ξενοδοχείων διαθέτουν τα ίδια περιθώρια περαιτέρω ανατιμήσεων.

Η αγορά πολυτελείας απευθύνεται σε ένα κοινό με μεγαλύτερες οικονομικές αντοχές. Αντίθετα, τα ξενοδοχεία που στηρίζονται στη μεσαία εισοδηματική κατηγορία ταξιδιωτών είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις διακυμάνσεις της αγοραστικής δύναμης και στον ανταγωνισμό από άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

Για το 2027, η διαφοροποίηση της τιμολογιακής πολιτικής ανά αγορά, περίοδο και κατηγορία πελατών αποκτά επομένως μεγαλύτερη σημασία από μια οριζόντια αύξηση των τιμών.

Ο παράγοντας των αερομεταφορών

Σήματα επιφυλακτικότητας για την επόμενη περίοδο εξέπεμψε και ο γενικός διευθυντής ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, κατά την πρόσφατη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Παρότι τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της εταιρείας αναμένεται να ολοκληρώσουν το 2026 με περίπου 38,6 εκατ. επιβάτες, η εκτίμηση για τη χειμερινή περίοδο Νοεμβρίου – Μαρτίου παραπέμπει σε υποχώρηση της κίνησης.

Οι πιέσεις στην κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών λόγω του κόστους των καυσίμων αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας. Για έναν προορισμό όπως η Ελλάδα, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αεροπορικές μετακινήσεις, η διαμόρφωση των ναύλων επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα του συνολικού τουριστικού πακέτου.

Ακόμη και η συγκράτηση των ξενοδοχειακών τιμών ενδέχεται να μην αρκεί για να διατηρηθεί ελκυστικό το κόστος των διακοπών, εάν αυξηθεί σημαντικά το κόστος της μετακίνησης.

Από την ανάπτυξη στη διαχείριση της κερδοφορίας

Το 2027 ενδέχεται να αποδειχθεί χρονιά κατά την οποία η διαχείριση της κερδοφορίας θα αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα έναντι της επιδίωξης νέων ρεκόρ αφίξεων και εισπράξεων.

Η παρακολούθηση του ρυθμού των κρατήσεων, η ευελιξία στην τιμολογιακή πολιτική, η επιλογή των κατάλληλων καναλιών διανομής και η διατήρηση μιας ανταγωνιστικής σχέσης ποιότητας και τιμής θα αποτελέσουν καθοριστικές παραμέτρους για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δεν προδικάζουν μια αρνητική τουριστική χρονιά. Δείχνουν, όμως, ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης των προηγούμενων ετών δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται δεδομένοι.

Πηγή: TORNOSNEWS.GR