Η easyJet δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Κεφαλονιά, ενισχύοντας την αεροπορική σύνδεση του νησιού με τη βρετανική αγορά για τη θερινή τουριστική περίοδο του 2027.

Συγκεκριμένα, η βρετανική αεροπορική εταιρεία εντάσσει στο νέο πτητικό της πρόγραμμα απευθείας σύνδεση από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προς την Κεφαλονιά, με τις πτήσεις να κάνουν πρεμιέρα στις 12 Μαΐου 2027 και να πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Παράλληλα, η easyJet holidays έχει ήδη λανσάρει οργανωμένα πακέτα διακοπών για την Κεφαλονιά, τα οποία περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, αποσκευές 23 κιλών και μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, με δυνατότητα κράτησης με προκαταβολή μόλις 60 λιρών ανά άτομο.

Η νέα αεροπορική σύνδεση αποτελεί μία ακόμη θετική εξέλιξη για τον τουρισμό της Κεφαλονιάς, διευρύνοντας τις επιλογές των Βρετανών ταξιδιωτών και δημιουργώντας προοπτικές ενίσχυσης της τουριστικής κίνησης στο νησί. INKEFALONIA.GR