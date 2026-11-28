Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 44χρονης Ρομά, η οποία ταυτοποιήθηκε για περιστατικά ληστειών και απόπειρας ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στην Καλαμάτα.

Στις 17 του περασμένου Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα προσέγγισε 94χρονη προσποιούμενη ότι πουλούσε φρούτα και εσπεριδοειδή. Αφού την έπεισε να την αφήσει να μπει στο σπίτι της, της απέσπασε 210 ευρώ με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου, η 44χρονη, φέρεται να προσέγγισε 89χρονη γυναίκα έξω από την κατοικία τηςστην Καλαμάτα και να της αφαίρεσε με τη βία κοσμήματα που φορούσε. Στη συνέχεια μπήκε στο σπίτι, ψάχνοντας τους χώρους, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι άλλο.

Μία ημέρα αργότερα (27/10), φέρεται να μπήκε με τη βία σε ισόγεια κατοικία στην Καλαμάτα, όπου βρισκόταν 84χρονη. Έφυγε όμως άπραγη, καθώς δεν αφαίρεσαι κάτι.

Σε βάρος της 44χρονης σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η 44χρονη δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το χρονικό όριο του αυτοφώρου των αδικημάτων που διέπραξε.

Πηγή: eleftheriaonline.gr