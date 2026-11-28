Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, ισχυρό κύμα ακρίβειας, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή εκτοξεύουν το ενεργειακό κόστος και οδηγούν τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη στο 4%, το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας.

Ενόψει του φετινού χειμώνα, εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με το φάσμα των απλήρωτων λογαριασμών, των αυστηρών περικοπών και των σκληρών διλημμάτων μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Μετά από δύο χρόνια σχετικής ηρεμίας, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διπλασιάστηκε, σκαρφαλώνοντας από το 2% τον Δεκέμβριο του 2025 στο 4% τον Οκτώβριο του 2026 — το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Al Jazeera, η κύρια αιτία αυτής της νέας έκρηξης τιμών εντοπίζεται στις γεωπολιτικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες διαταράσσουν τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ως αποτέλεσμα, ο ενεργειακός πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 21%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2022, συμπαρασύροντας ανοδικά το κόστος των μεταφορών, της θέρμανσης και των τροφίμων.

Για τις ευρωπαϊκές οικογένειες, αυτό αποτελεί ένα δεύτερο ισχυρό σοκ προτού καν προλάβουν να ανακάμψουν από το πρώτο. Συνολικά, σύμφωνα με τη Eurostat, ένα τυπικό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών κοστίζει σήμερα 69% περισσότερο σε σύγκριση με το 2000, με τα δύο πέμπτα αυτής της αύξησης να έχουν σημειωθεί μόλις τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Στο επίκεντρο αυτής της πίεσης βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία καταγράφει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ με 5,7%. Παρά την αποκλιμάκωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, το υψηλό δημόσιο χρέος περιορίζει τα περιθώρια κρατικής στήριξης, αφήνοντας τους Έλληνες πολίτες να παλεύουν καθημερινά με το αυξημένο κόστος ζωής που εξανεμίζει τα εισοδήματά τους.

Ο ευρωπαϊκός χάρτης της ακρίβειας και η θέση της Ελλάδας

Η νέα πληθωριστική πίεση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αλλά χτυπά με μεγαλύτερη σφοδρότητα τις οικονομίες που είναι ήδη ευάλωτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της ευρωζώνης με πληθωρισμό 5,7%, πίσω μόνο από τη Λιθουανία (6,1%) και τη Βουλγαρία (5,9%). Μεγάλα άλματα τιμών καταγράφονται επίσης στην Ιταλία (5,6%), την Κύπρο (5,4% από μόλις 0,1% πέρυσι) και το Βέλγιο (5,2%), ενώ στον αντίποδα, ελάχιστες χώρες όπως η Σλοβακία και η Μάλτα κατάφεραν να επιβραδύνουν τον ρυθμό των ανατιμήσεων.

Τι συμβαίνει όμως στην Ελλάδα;

Στον τομέα της εργασίας, η χώρα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το αποκορύφωμα της κρίσης χρέους το 2013, όταν η ανεργία άγγιζε το 27,8%. Το 2025 το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 8,9%, φέρνοντας την Ελλάδα σε καλύτερη θέση ακόμη και από χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, όπως η Φινλανδία (9,7%), ή από την Ισπανία (10,5%). Ωστόσο, η αύξηση της απασχόλησης δεν αρκεί για να προστατεύσει τα νοικοκυριά, καθώς ο πληθωρισμός εξανεμίζει κάθε μισθολογική αύξηση.

Παράλληλα, όταν οι τιμές εκτοξεύονται, οι πολίτες στρέφονται στο κράτος για στήριξη. Όμως, όπως επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Ελλάδα και η Ιταλία φέρουν τα βαρύτερα δημόσια χρέη στην Ευρώπη, χρωστώντας ποσά που ξεπερνούν κατά πολύ το ετήσιο ΑΕΠ τους.

Σε αντίθεση με χώρες χαμηλού χρέους, όπως η Εσθονία, η Δανία και το Λουξεμβούργο, η υπερχρεωμένη Ελλάδα διαθέτει ελάχιστο δημοσιονομικό χώρο για να επιδοτήσει τους λογαριασμούς των πολιτών.

Παράλληλα, η πίεση στα δημόσια οικονομικά αντανακλάται και στις κοινωνικές επενδύσεις, με την Ελλάδα και την Ιταλία να συγκαταλέγονται στις χώρες με τις χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για την παιδεία στην Ευρώπη.

«Δανείζομαι χρήματα απλώς για να τα βγάλω πέρα» λέει ο Γιώργος από την Αθήνα

Πέρα από τους μακροοικονομικούς δείκτες, οι ανθρώπινες ιστορίες που φιλοξενεί το θέμα αποκαλύπτουν το πραγματικό κόστος της κρίσης στην ποιότητα ζωής, την κοινωνικότητα και την ψυχική υγεία των Ευρωπαίων:

Ο Γιώργος 40 ετών, δημοσιογράφος και πατέρας στην Αθήνα, εξηγεί πως, παρότι ο μισθός του αυξήθηκε από τα 800 στα 1.100 ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια, στην πράξη δεν είδε καμία βελτίωση στην αγοραστική του δύναμη.

«Όπως και πριν, συνεχίζω να δανείζομαι χρήματα απλώς για να τα βγάλω πέρα», αναφέρει, σημειώνοντας με νόημα ότι ακόμη και το σουβλάκι —το παραδοσιακό, φθηνό φαγητό στην Ελλάδα— κοστίζει πλέον πάνω από 4 ευρώ.

Ενόψει του χειμώνα, σχεδιάζει να κρατήσει τη θέρμανση στο απόλυτο ελάχιστο και να βασιστεί σε χαλιά, κουβέρτες και ρούχα φλις. Παραδέχεται μάλιστα ότι υπήρξαν χειμώνες που αναγκάστηκε να διαλέξει ανάμεσα στη θέρμανση και το φαγητό, τονίζοντας πως το άγχος της επιβίωσης δεν φεύγει ποτέ, αλλά αντίθετα εντείνεται.

Εφιάλτης το ενοίκιο» λέει η Έμμα από το Λονδίνο

Ζώντας μόνη στο Βόρειο Λονδίνο, η Έμμα 33 ετών που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, περιγράφει το ενοίκιο ως τον «μεγαλύτερο εφιάλτη».

Για να αντεπεξέλθει, έκοψε τις συνδρομές streaming, άλλαξε σε φθηνότερη μάρκα γατοτροφής (καθώς η προηγούμενη μείωσε την ποσότητα αυξάνοντας την τιμή) και αγόρασε ηλεκτρική κουβέρτα ώστε να μην ανάβει το καλοριφέρ σε όλο το διαμέρισμα, βάζοντας το φαγητό και το νερό πάνω από τη θέρμανση.

Παράλληλα, βλέπει πολύ λιγότερο τους φίλους της, επειδή ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής στο μετρό κοστίζει σχεδόν 10 λίρες — μια απομόνωση που, όπως λέει, βλάπτει την ψυχική υγεία και επιδεινώνει την «επιδημία μοναξιάς».

Για «αντιδημοκρατική εκπαίδευση» μιλά η Μάγια από το Βέλγιο

Αναζητώντας φοιτητική στέγη για την κόρη της, η Μάγια 50 ετών πανεπιστημιακός στο Βέλγιο, ήρθε αντιμέτωπη με τον τριπλασιασμό των ενοικίων, τα οποία από τα 300 ευρώ εκτοξεύτηκαν στα 900 ευρώ τον μήνα.

Όπως παρατηρεί, όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται πλέον να μετακινούνται πάνω από μία ώρα για να φτάσουν στο πανεπιστήμιο, γεγονός που καθιστά την εκπαίδευση «αντιδημοκρατική», καθώς το πορτοφόλι καθορίζει ποιος μπορεί να ζήσει κοντά στη σχολή.

Μέσα στο σπίτι, η οικογένειά της κυκλοφορεί με κουβέρτες που φοριούνται, ενώ οι κόρες της κοιμούνται με θερμοφόρες για να γλιτώσουν το κόστος του ρεύματος.

Ένα δύσκολο αύριο

Την ώρα που οι πολίτες καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης για να ζεσταθούν, η συζήτηση γύρω από τις κυβερνητικές επιλογές φουντώνει.

Στη Γαλλία, οι μαθητές διαδηλώνουν για τις υπερπλήρεις αίθουσες και τις διαρκείς ελλείψεις καθηγητών λόγω περικοπών στους προϋπολογισμούς, ενώ στο Λονδίνο πολίτες όπως η Έμμα επικρίνουν τις επιδοτήσεις που καταλήγουν έμμεσα στα ταμεία των ενεργειακών κολοσσών, ζητώντας ουσιαστική φορολόγηση των υπερκερδών τους προς όφελος των νοικοκυριών.

Καθώς η καρδιά του χειμώνα πλησιάζει, το συμπέρασμα είναι κοινό σε κάθε γωνιά της ηπείρου: η ακρίβεια δεν είναι πλέον ένας απλός οικονομικός δείκτης στις ειδήσεις, αλλά μια καθημερινή μάχη επιβίωσης που αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν και σχετίζονται μεταξύ τους.

Πηγή: In.gr – επιμέλεια Χρυσάνθη Ρουμελιώτου