Ο ιός του δάγκειου πυρετού απειλεί να επιστρέψει και στην Ελλάδα καθώς η κλιματική αλλαγή ευνοεί την εξάπλωση κουνουπιών που τον μεταδίδουν.

O δάγκειος πυρετός, σοβαρή ιογενής ασθένεια που μεταδίδεται από τα κουνούπια και απειλεί να επιστρέψει στην Ελλάδα λόγω της κλιματικής αλλαγής, εξαπλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο με δραματικά μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι εκτιμούσαμε ως τώρα, προκύπτει από νέα ανάλυση.

Ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις η λοίμωξη προκαλεί ήπια μόνο συμπτώματα και δεν διαγιγνώσκεται επίσημα.

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η οποία βασίστηκε σε μαθηματικά μοντέλα για να καλύψει τα κενά στα επίσημα στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 34 φορές σε διάσημα 34 ετών -από τα 430.000 το 1990 σε 14,7 εκατομμύρια το 2025.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως προδημοσίευση και ανακοινώθηκαν επίσης στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Τροπικής Ιατρικής και Υγιεινής στο Μέριλαντ, αναφέρει το περιοδικό Nature.

Ο ιός του δάγκειου πυρετού μπορεί να προκαλέσει υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, εμέτους πόνους στους μυς και τις αρθρώσεις και ένα χαρακτηριστικό εξάνθημα με κνησμό.. Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών εμφανίζουν αιμορραγικό πυρετό με επικίνδυνα χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Στην Ελλάδα η ασθένεια ήταν κάποτε ενδημική, εκριζώθηκε όμως μετά την τελευταία επιδημία του το 1927-28, με περισσότερους από 1.000 νεκρούς. Έκτοτε, σποραδικά κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο σε ταξιδιώτες.

Κύριος διαβιβαστής της ασθένειας είναι το κουνούπι Aedes aegypti, το οποίο έχει εγκατασταθεί στην Κύπρο και απειλεί να επεκταθεί βορειότερα, όπως προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί εξάλλου ένα συγγενικό είδος, το ασιατικό κουνούπι-τίγρης (Aedes albopictus), το οποίο επίσης μεταδίδει τον ιό αλλά όχι τόσο εύκολα.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Γκίκα Μαγιορκίνη, καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η επιστροφή του δάγκειου πυρετού στην Ελλάδα είναι θέμα χρόνου.

Κύριος φορέας του ιού είναι το κουνούπι Aedes aegypti, ή «αηδής ο αιυπτιακός» (CDC)

Ενδεικτικό είναι ότι 2022 καταγράφηκαν στην Ευρώπη 71 κρούσματα -65 στη Γαλλία και 6 στην Ισπανία- σχεδόν όσα είχαν αναφερθεί στο σύνολο της περιόδου 2010-2021.

Εμβόλιο για τον δάγκειο πυρετό υπάρχει, με περιορισμένη όμως αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο δάγκειος πυρετός κυκλοφορεί σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική και απειλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού.

Μια υποσχόμενη μέθοδος για τον περιορισμό της εξάπλωσης είναι η απελευθέρωση κουνουπιών που έχουν μολυνθεί εσκεμμένα με βακτήρια Wolbachia, τα οποία μειώνουν τη μετάδοση του ιού.

Στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Τροπικής Ιατρικής και Υγιεινής παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα πειράματος στη Βραζιλία, το οποίο έδειξε ότι τα παιδιά που ζουν σε περιοχές όπου απελευθερώθηκαν κουνούπια με Wolbachia ήταν 68% λιγότερο πιθανό να προσβληθούν από την ασθένεια το διάστημα της μελέτης, από το 2020 έως το 2024.

Σε μια ανάλογη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε στην Κολομβία, τρεις πόλεις είδαν τα κρούσματα δάγκειου πυρετού σχεδόν να μηδενίζονται μετά την απελευθέρωση κουνουπιών.

Λιγότερο αποτελεσματική δείχνει να είναι η χρήση συσκευών σε μορφή πλαστικών φύλλων ή πλεγμάτων που απελευθερώνουν εντομοαπωθητικά για εβδομάδες ή και μήνες. Σύμφωνα με το Nature, τυχαιοποιημένη μελέτη στο Περού έδειξε ότι οι συσκευές μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης κατά 34%, ενώ μια άλλη δοκιμή στο Πουέρτο Ρίκο δεν εντόπιζε σημαντική διαφορά στις περιοχές όπου διανεμήθηκαν τέτοιες συσκευές.

Πηγή: In.gr