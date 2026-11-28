Ο κ. Γεωργιάδης από το βήμα της βουλής αυτή τη φορά διατύπωσε την πρόθεσή του να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κέντρα γονιμότητας στο ΕΣΥ, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες από διατήρηση της γονιμότητας μέχρι εξωσωματική γονιμοποίηση και ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Ο υπουργός υγείας όπως φαίνεται λίγο πριν εκπνεύσει η κυβερνητική θητεία, δεν διστάζει να δηλώσει δημόσια και να υποσχεθεί διάφορες νέες υπηρεσίες που θα μπορούν να παρέχονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Κέντρα Γονιμότητας και νέες παρεμβάσεις

Ήδη ο υπουργός άλλωστε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σύντομα ο ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει και την κρυοσυντήρηση ωαρίων, ενώ δήλωσε ότι θα αποζημιωθεί η εξέταση τη μέτρησης της αντιμυλλέριου ορμόνης (ΑΜΗ) που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της γονιμότητας των γυναικών.

Ωστόσο ειδικά για το θέμα της κρυοσυντήρησης ωαρίων δεν φαίνεται να μπορεί να επιτευχθεί μέχρι την άνοιξη που φαίνεται να έχουν προγραμματιστεί οι εκλογές. Εξάλλου όπως και ο ίδιος παραδέχτηκε πρόκειται για ένα δύσκολο οικονομικό εγχείρημα αφού απαιτείται μεγάλο κονδύλι για την κάλυψη των αναγκών των γυναικών που θέλουν να διατηρήσουν τα ωάριά τους.

Να σημειωθεί ότι το κόστος κινείται στα 1.500€ σήμερα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο μεγαλύτερος Οργανισμός υγείας της χώρας ο ΕΟΠΥΥ δυσκολεύεται με βάση τις πληροφορίες του HealthReport.gr να εξασφαλίσει ακόμα και τα κονδύλια που απαιτούνται για την αποζημίωση των φαρμάκων της παχυσαρκίας για τα οποία έχει δεσμευτεί ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Πηγή: healthreport.gr