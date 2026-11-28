Έξι κορυφαίοι ειδικοί στην ασφάλεια της AI αποκαλύπτουν πόσο κοντά θεωρούν μια πιθανή καταστροφή και πώς οι φόβοι τους αλλάζουν ριζικά τις οικονομικές αποφάσεις, τις επενδύσεις και τα σχέδια για το μέλλον

Καθώς όλο και περισσότεροι ηγέτες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης (AI) προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνολογίας, ορισμένοι ερευνητές έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δύσκολο και προσωπικό ερώτημα: Πώς σχεδιάζεις οικονομικά το μέλλον σου όταν πιστεύεις ότι μπορεί να μην υπάρξει;

Το Business Insider συνομίλησε με έξι ειδικούς στην ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας τους να εκτιμήσουν πόσο πιθανή θεωρούν μια καταστροφή ή ακόμη και την εξαφάνιση της ανθρωπότητας εξαιτίας της AI.

Παράλληλα, τους ρώτησε εάν οι ανησυχίες τους έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποταμιεύουν, επενδύουν και προετοιμάζονται για τη συνταξιοδότησή τους.

Οι απαντήσεις τους αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές. Κάποιοι συνεχίζουν κανονικά να αποταμιεύουν, άλλοι αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογική υποδομή της AI, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που έχουν ουσιαστικά εγκαταλείψει κάθε μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις των έξι ειδικών δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας, ενώ οι προσωπικές οικονομικές επιλογές τους δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη πρότυπο για άλλους ανθρώπους.

Αποταμίευση παρά την «πιθανότητα εξαφάνισης 99,9%»

Ο Roman Yampolskiy, καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Louisville, εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 99,9% η ανθρωπότητα να εξαφανιστεί εξαιτίας της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης μέσα στον επόμενο αιώνα, εάν δεν αλλάξει ριζικά η σημερινή πορεία ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Παρά την εξαιρετικά απαισιόδοξη πρόβλεψή του, εξακολουθεί να αποταμιεύει για τη σύνταξή του. Όπως εξηγεί, ακόμη και μια ελάχιστη πιθανότητα επιβίωσης δικαιολογεί την οικονομική προετοιμασία.

«Ακόμη και μια πιθανότητα εξαφάνισης 99,9% αφήνει ένα 0,1% πιθανότητα επιβίωσης. Και σε αυτό το σενάριο θα προτιμούσα να μην είμαι φτωχός», δήλωσε.

Ο ίδιος βρίσκεται σε αρκετά καλή οικονομική κατάσταση, ώστε να μεγιστοποιεί τις συνταξιοδοτικές εισφορές του, αποφεύγοντας παράλληλα τις πολυτελείς αγορές.

Ωστόσο, έχει αποκλείσει συνειδητά τις άμεσες επενδύσεις σε εργαστήρια που αναπτύσσουν προηγμένα συστήματα AI.

Αποταμιεύσεις και επενδύσεις στην AI

Ο Adam Gleave, διευθύνων σύμβουλος του ερευνητικού οργανισμού FAR.AI, εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 15% να συμβεί μια καταστροφή ή εξαφάνιση της ανθρωπότητας εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Υπολογίζει, μάλιστα, σε 5% την πιθανότητα αυτό να συμβεί μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Αντί να περιορίσει τις αποταμιεύσεις του, έχει επιλέξει να τις αυξήσει. Φοβάται ότι η ανάπτυξη υπερευφυών συστημάτων μπορεί να εξαφανίσει πολλές θέσεις εργασίας, καθιστώντας αβέβαιο το μελλοντικό εισόδημα.

Παράλληλα, έχει σημαντική έκθεση στις υποδομές της AI, με επενδύσεις σε εταιρείες όπως η CoreWeave και η Nebius, στους κατασκευαστές μνημών Micron και SK Hynix, καθώς και στο ETF VanEck Semiconductor.

Περίπου το μισό χαρτοφυλάκιό του παραμένει σε διαφοροποιημένους παγκόσμιους χρηματιστηριακούς δείκτες.

«Εάν κάνω λάθος και η AI δεν αποδειχθεί τόσο σημαντική, θα χάσω χρήματα από τις επενδύσεις μου, αλλά θα έχω ακόμη πολλά χρόνια εργασιακού εισοδήματος για να αναπληρώσω αυτή την απώλεια», σημειώνει.

Φόβοι και πρόληψη

Ο David Krueger, εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού Evitable, εκτιμά ότι η πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας εξαιτίας της AI ξεπερνά το 50%, ενδεχομένως μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Θεωρεί μάλιστα πιθανό η ανθρωπότητα να χάσει τον έλεγχο των προηγμένων συστημάτων ακόμη και μέσα στο τρέχον ή το επόμενο έτος.

Οι φόβοι του έχουν επηρεάσει καθοριστικά τη ζωή του. Όπως αποκαλύπτει, έχει αφιερωθεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων της AI, απορρίπτοντας σημαντικά οικονομικά κίνητρα για να εργαστεί σε εταιρείες τεχνολογίας.

«Έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτή την προσπάθεια και έχω αφήσει πίσω μου τεράστια οικονομικά κίνητρα», αναφέρει.

Παράλληλα, έχει επιλέξει να μην αποκτήσει παιδιά και δηλώνει ότι δεν αφιερώνει χρόνο στον σχεδιασμό της συνταξιοδότησής του.

Επιμονή στον οικονομικό σχεδιασμό

Ο Zvi Mowshowitz, αναλυτής της AI και ιδρυτής του οργανισμού Balsa Research, υπολογίζει σε περίπου 70% την πιθανότητα μιας καταστροφής ή εξαφάνισης της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου, σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεντρώνεται μέσα στα επόμενα δύο έως 20 χρόνια. Παρά τις ανησυχίες του, συνεχίζει να σχεδιάζει τη συνταξιοδότησή του σχεδόν όπως θα έκανε υπό κανονικές συνθήκες. Όπως εξηγεί, η οικονομική προετοιμασία προσφέρει ασφάλεια τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του.

«Εξακολουθώ να σχεδιάζω τη συνταξιοδότησή μου σε μεγάλο βαθμό όπως θα έκανα ούτως ή άλλως, επειδή υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να φτάσουμε σε αυτό το μέλλον», δηλώνει.

Έχει επίσης πραγματοποιήσει επενδύσεις με βάση τις εκτιμήσεις του για την πορεία της AI, οι οποίες, όπως αναφέρει, έχουν αποδώσει θετικά, χωρίς να αποκαλύπτει συγκεκριμένες τοποθετήσεις.

Η βασική του θέση είναι ότι πρέπει κανείς να προετοιμάζεται για διαφορετικά πιθανά σενάρια, χωρίς να εγκαταλείπει τον συμβατικό οικονομικό σχεδιασμό.

Εγκαταλείποντας την αποταμίευση για τη σύνταξη

Ο Nate Soares, πρόεδρος του Machine Intelligence Research Institute και συνσυγγραφέας του βιβλίου «If Anyone Builds It, Everyone Dies», εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 50% η AI να προκαλέσει την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Οι ανησυχίες του έχουν επηρεάσει άμεσα τις οικονομικές του αποφάσεις. Σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο στον Nicholas Thompson, διευθύνοντα σύμβουλο του The Atlantic, αποκάλυψε ότι δεν αποταμιεύει πλέον για τη συνταξιοδότησή του.

«Αυτή την περίοδο δεν αποταμιεύω για τη σύνταξή μου», δήλωσε.

Διαθέτει ακόμη έναν λογαριασμό από την περίοδο που εργαζόταν στην Google, αλλά δεν έχει καταβάλει νέες εισφορές εδώ και περίπου δέκα χρόνια. Ο Soares θεωρεί ότι τα προηγμένα συστήματα AI ενδέχεται να αναπτύξουν στόχους που συγκρούονται με τα ανθρώπινα συμφέροντα και να αποκτήσουν σταδιακά αυτονομία, δημιουργώντας συνθήκες που θα μπορούσαν να καταστήσουν τον πλανήτη ακατάλληλο για ανθρώπινη ζωή. Παρά την απαισιοδοξία του, επιμένει ότι η καταστροφή δεν είναι αναπόφευκτη.

Αισιοδοξία με βάση τον ανθρώπινο παράγοντα

Ο Andreas Kirsch, πρώην ερευνητής της Google DeepMind, εκτιμά ότι μια καταστροφή από την AI, αντίστοιχης κλίμακας με την πανδημία του COVID-19, είναι αρκετά πιθανή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, εάν δεν ληφθούν επαρκή μέτρα προστασίας.

Θεωρεί επίσης πιθανή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας, αλλά πιστεύει ότι οι κίνδυνοι μπορούν να περιοριστούν μέσω αυστηρότερης νομοθεσίας, καλύτερης παρακολούθησης των συστημάτων και κυβερνητικής παρέμβασης.

«Είμαι αισιόδοξος εάν ακούσουμε τους απαισιόδοξους», δηλώνει.

Σε οικονομικό επίπεδο, ακολουθεί συντηρητική επενδυτική στρατηγική και δεν έχει αλλάξει τον σχεδιασμό του εξαιτίας των φόβων για την AI. Κατανοεί γιατί ορισμένοι ερευνητές εγκαταλείπουν την αποταμίευση, αλλά δεν θα συνιστούσε μια τέτοια επιλογή, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας και της δυνατότητας της ανθρωπότητας να επηρεάσει τις εξελίξεις.

Το οικονομικό δίλημμα της εποχής της AI

Οι έξι ερευνητές μπορεί να συμφωνούν ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ωστόσο οι οικονομικές επιλογές τους είναι εντελώς διαφορετικές.

Από τη συνέχιση της αποταμίευσης και τις επενδύσεις στις υποδομές της AI μέχρι την πλήρη εγκατάλειψη του σχεδιασμού για τη σύνταξη, οι προσωπικές τους αποφάσεις αποτυπώνουν τη δυσκολία πρόβλεψης ενός μέλλοντος που ενδέχεται να αλλάξει ριζικά.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο πιθανή είναι μια καταστροφή, αλλά και πώς πρέπει να οργανώσει κανείς τη ζωή του όταν ακόμη και οι κορυφαίοι ειδικοί δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το τι έρχεται.

Τελικά, αξίζει να αποταμιεύεις για μια σύνταξη που ίσως δεν προλάβεις ποτέ να απολαύσεις ή η μεγαλύτερη επένδυση είναι η προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μέλλον;

Πηγή: In.gr