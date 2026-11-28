Σε αγώνα δρόμου για την τακτοποίηση των φορολογικών και οικονομικών τους υποχρεώσεων καλούνται να επιδοθούν μέχρι το τέλος του 2026 φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Η εκπνοή του έτους συνδέεται παραδοσιακά από μια σειρά προθεσμιών για την πληρωμή φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και από εκκρεμότητες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και πρόστιμα.

Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, με τις αυξήσεις των τιμών να απορροφούν σημαντικό μέρος των εισοδηματικών ενισχύσεων.

«Μέχρι το τέλος του 2026 υπάρχουν συγκεκριμένες οικονομικές και φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν τόσο για ιδιώτες όσο και για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα», σημειώνει αρχικά ο πρόεδρος της ΕΛΦΕΕΖ κ. Νίκος Τσουκαλάς.



Ν. Τσουκαλάς «Όλες τις αυξήσεις τις ροκανίζει ο πληθωρισμός»

Τι πρέπει να προσέξουν τα φυσικά πρόσωπα

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, τα φυσικά πρόσωπα πριν το τέλος του 2026 θα πρέπει να διευθετήσουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

-Την πέμπτη και έκτη δόση του φόρου εισοδήματος που εκπνέουν αντίστοιχα στις 30 Νοεμβρίου και στις 31 Δεκεμβρίου.

-Την 9η και η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

-Την καταβολή των τελών κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ο κ. Τσουκαλάς, στο σημείο αυτό, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης. Για όσους καθυστερήσουν την πληρωμή, το πρόστιμο διαμορφώνεται στο 25% τον Ιανουάριο, στο 50% τον Φεβρουάριο και στο 100% από την 1η Μαρτίου 2027.

-Τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν μέσα στο 2025.

-Τις δηλώσεις εισοδήματος αποβιωσάντων για το φορολογικό έτος 2025.

-Τις γονικές παροχές και δωρεές , οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου για όσους θέλουν να επωφεληθούν από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ.

Προσοχή στις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης

Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο στην εξόφληση των οφειλών τους, αλλά να προχωρήσουν και σε έναν συνολικό έλεγχο της φορολογικής τους εικόνας, με έμφαση στις μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση.

«Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να επισκεφθούν το λογιστή τους και να γίνει ένας έλεγχος για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και απόκλισης περιουσιακών στοιχείων. Θα πρέπει δηλαδή να ελέγξουν αν μέσα στη χρονιά μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους κατάσταση και αν καλύπτονται οι μεταβολές. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει έλεγχος για το αν υπάρχουν εκκρεμότητες με την αλλαγή φορολογικής κατοικίας και να δείξουν πολύ μεγάλη προσοχή στις ληξιπρόθεσμες οφειλές», σημειώνει.

Τα «sos» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Ξεχωριστή κατηγορία φορολογουμένων που πρέπει να κινηθούν εγκαίρως είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

«Μέχρι το τέλος του έτους χρειάζεται να γίνει έλεγχος αν έχουν δηλωθεί σωστά όλα τα μισθωτήρια στην ΑΑΔΕ. Πλέον γίνεται αυτόματος διασταυρωτικός έλεγχος και ενόψει του ΜΙΔΑ θα διασταυρώνονται όλα τα μισθωτήρια. Αν έχουν δηλωθεί λήξεις ή τροποποιήσεις μισθώσεων, θέλει και αυτό μεγάλη προσοχή. Επίσης, πρέπει να γίνει έλεγχος αν τα στοιχεία στο Ε9 είναι σωστά. Ενόψει της εφαρμογής ΜΙΔΑ και του Κτηματολογίου , θα δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουν οι εφαρμογές και να γίνονται τροποποιητικές δηλώσεις και οι δηλώσεις του Ε9 να ταυτοποιηθούν με το Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμα. Αναμένουμε την εγκύκλιο την επόμενη εβδομάδα», εξηγεί ο κ. Τσουκαλάς.

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες: Στο μικροσκόπιο ΦΠΑ, MyData και ασφαλιστικές εισφορές

Αυξημένες είναι οι υποχρεώσεις και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, οι οποίοι καλούνται να κλείσουν τη φορολογική χρονιά χωρίς εκκρεμότητες. Στις βασικές υποχρεώσεις τους περιλαμβάνονται οι εξής:

-Υποβολή και εξόφληση δηλώσεων ΦΠΑ ανάλογα με την περίοδο.

-Έλεγχος διαβίβασης παραστατικών στο MyData.

-Έλεγχος των παρακρατούμενων φόρων.

-Έλεγχος ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών. «Ειδικά στα ασφαλιστικά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν δεν έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές , δημιουργείται θέμα και πρέπει να γίνει φορολογική αναμόρφωση», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς.

-Τακτοποιήσεις εκκρεμών δηλώσεων και πληρωμών προτού παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου.

-Έλεγχος στο ηλεκτρονικό βιβλίο και έλεγχος συμφωνίας εξόδων και εσόδων.

Ρυθμίσεις οφειλών: Δυνατότητα αποπληρωμής σε 120 δόσεις

Παράλληλα, η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις προβλέπεται για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το επιτόκιο διαμορφώνεται από 5,8% έως 10%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Για να ενταχθεί κάποιος στη νέα ρύθμιση, δεν θα πρέπει να είχε τις συγκεκριμένες οφειλές σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Το Δώρο Χριστουγέννων

Στις οικονομικές υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται και η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Όπως εξηγεί ο κ. Τσουκαλάς, το ποσό που θα λάβει κάθε εργαζόμενος εξαρτάται από τον μισθό του, τη διάρκεια της απασχόλησής του μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο και τις νόμιμες κρατήσεις. Ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όσοι διατήρησαν συνεχή εργασιακή σχέση με τον ίδιο εργοδότη από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από το τέλος του έτους, προβλέπεται η καταβολή αναλογικού ποσού, ανάλογα με το διάστημα απασχόλησής τους.

Όπως συνοψίζει ο πρόεδρος της ΕΛΦΕΕΖ, το κλείσιμο της χρονιάς απαιτεί οργανωμένο έλεγχο, ανάλογα με την ιδιότητα και τη δραστηριότητα κάθε φορολογουμένου. «Πλέον κλείνει η φορολογική χρονιά και ξεκινάει μια νέα. Άρα, αν θέλει κάποιος επιχειρηματίας ή κάποια επιχείρηση ή και ο ιδιώτης να έχει κλείσει τις φορολογίες υποχρεώσεις, πρέπει να πάει στα βήματα όπως είπαμε κατά περίπτωση και κατά κλάδο που ανήκει ο καθένας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πληθωρισμός και ακρίβεια εξανεμίζουν τις κρατικές ενισχύσεις

Πέρα από τον φορολογικό προγραμματισμό, η οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά – ιδιαίτερα ενόψει και των Χριστουγέννων -παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας. Οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών περιορίζουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη, με τις οικονομικές ενισχύσεις που ανακοινώνονται να μην επαρκούν, σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, για να αντισταθμίσουν τις απώλειες. «Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό. Άρα αυτή τη στιγμή όλες τις αυξήσεις τις ροκανίζει ο πληθωρισμός», υποστηρίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Όπως εξηγεί ακολούθως, από τη μία πλευρά οι παραγωγοί διαμαρτύρονται ότι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές και από την άλλη οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν πολλαπλάσια ποσά στα καταστήματα

«Έχει ξεσπάσει μεγάλη διαμάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Από τη μια μεριά, έχουμε τους παραγωγούς που διαμαρτύρονται ότι πουλάνε τα προϊόντα τους σε πολύ χαμηλές τιμές και από την άλλη μεριά, στο ράφι οι τιμές είναι στα ύψη. Παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί το ελαιόλαδο να έχει 2,8 και στο ράφι να είναι πάνω από 11 ευρώ. Υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στην παραγωγική δυναμική της χώρας, στη ζήτηση των προϊόντων και στο πώς καταλήγουν. Δεν υπάρχει καταγραφή στην αλυσίδα των τιμών, ώστε να καταγράφεται σε ποια τιμή φεύγει το προϊόν και σε ποια καταλήγει».

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιστρέψει μέρος των δημοσιονομικών της εσόδων στους πολίτες μέσω επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων φαίνεται να μην επαρκεί για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πρόεδρος της ΕΛΦΕΕΖ αναγνωρίζει ότι γίνονται προσπάθειες στήριξης των νοικοκυριών και ότι οι ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν ορισμένες οικονομικές ανάσες. Ωστόσο, εκτιμά ότι η επιδοματική πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, όσο οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Το κράτος από τις υπερεισπράξεις που γίνονται και από τα χρήματα που μαζεύει το Υπουργείο Οικονομικών από όλα όσα προαναφέραμε γυρίζει πίσω στους πολίτες ένα μέρος. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Ήδη έχουν ξεκινήσει σταδιακά να δίνονται κάποια επιδόματα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Θα δώσουν κάποιες ανάσες. Όλα τα επιδόματα θα πάνε μέσω του ΟΠΕΚΑ. Θα δοθούν σε όλους τους δικαιούχους», σημειώνει και καταλήγει ως εξής: «στην Ελλάδα η μεσοσταθμική αύξηση είναι γύρω στο 3% και η πληθωριστική στο 5%. Λείπουν δύο ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό κατατρώει το εισόδημα των εργαζομένων…Η Ευρώπη έχει χάσει τον παραγωγικό βηματισμό της. Αυτή τη στιγμή όντως οι τιμές πάνε στα ύψη ,μονοπωλούνται , βγαίνουν στην αγορά και δεν μπορούμε και εμείς να τις καταλάβουμε. Όσα επιδόματα και αν δοθούν αν δεν χτυπηθεί η ακρίβεια στη βάση της, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει τίποτα».

Σοφία Βαρδακαστάνη