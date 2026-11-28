– Το 80% των ελαιόδεντρων έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά του 2025

– Έκκληση του Προέδρου για παρεμβάσεις και στήριξη των κατοίκων

Σοβαρά προβλήματα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο Αγαλάς, τόσο από τις συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου του 2025 όσο και από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Τα νερά που κατεβαίνουν από τις καμένες πλαγιές προκαλούν ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, περνούν μέσα από χωράφια και απειλούν περιουσίες, ενώ οι κάτοικοι βλέπουν τις παρεμβάσεις που γίνονται για τη συντήρηση των δρόμων να καταστρέφονται με την πρώτη δυνατή βροχή.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ από την Πάτρα βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή και προχώρησε στην καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν τα ελαιόδεντρα από την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, Γιάννη Κλάδη, η καταστροφή στις ελιές υπολογίζεται περίπου στο 80%, ενώ οι κάτοικοι αναμένουν πλέον τις επόμενες κινήσεις για την αποζημίωσή τους. Ο κ. Κλάδης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την ανταπόκριση του Δήμου, ζητώντας περισσότερη και πιο άμεση στήριξη. «Με τις πρώτες βροχές έχουμε σοβαρά προβλήματα. Επειδή υπάρχουν οι καμένες εκτάσεις, συσσωρεύονται τα νερά και όπου περάσουν προκαλούν ζημιές. Ό,τι και να φτιάξουμε, όσο κι αν προσπαθούμε να συντηρήσουμε τους δρόμους, με μία δυνατή βροχή καταστρέφονται όλα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα καμένα. Αν δεν ξαναγίνουν τα βουνά όπως ήταν, ώστε να συγκρατούνται κάπως τα νερά, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Κάποιους δρόμους τους συντηρήσαμε, αλλά δεν αρκεί αυτό. Από εκεί και πέρα, έχουμε και κάποια προβλήματα με τον Δήμο. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, όμως τα χωριά μας έχουν στερηθεί τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής», τόνισε.

Ζητά μικρές, αλλά αναγκαίες παρεμβάσεις

Ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι τα αιτήματα του χωριού δεν αφορούν μόνο μεγάλα έργα, αλλά και μικρότερες παρεμβάσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και καιρό. «Εμείς ζητάμε μικροπαρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Μια επέκταση ύδρευσης, που την παλεύουμε χρόνια, μια επέκταση δημοτικού φωτισμού και έναν δρόμο που θέλουμε να ανοίξουμε. Όλα αυτά έχουν μείνει στον αέρα, παρά τις υποσχέσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη να υπάρχει άμεση ανταπόκριση μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση, καθώς τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά προκαλούν μεγάλες φθορές στους αγροτικούς δρόμους. «Συσσωρεύονται πολλά νερά από τα βουνά και περνούν απότομα από ορισμένους δρόμους, τους οποίους κόβουν στη μέση. Όπου περάσει αυτός ο όγκος νερού δεν αφήνει τίποτα. Στα χωριά μας θέλουμε μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Με το που πέφτει μια δυνατή βροχή, θα πρέπει την επόμενη ημέρα να έρχεται κάποιο μηχάνημα, αν είναι δυνατόν, για να αποκαθιστά τις ζημιές και να συντηρεί τους δρόμους. Αυτό, όμως, δεν γίνεται», είπε.

Όπως ανέφερε, μετά και τη βροχή της προηγούμενης νύχτας, η κατάσταση ήταν και πάλι δύσκολη, ενώ εκφράζει την ανησυχία του για τις επόμενες ημέρες. «Σίγουρα δεν θα είχαμε τόσο σοβαρά προβλήματα αν υπήρχαν παρεμβάσεις. Κάθε φορά που βρέχει έχουμε τα ίδια. Καταστρέφονται αγροτικοί δρόμοι, χωράφια και περιουσίες. Όταν το νερό μπαίνει μέσα στα χωράφια, προκαλεί ζημιές. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο Αγαλάς έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει καεί σχεδόν ολόκληρη η περιοχή και χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Συνέχεια ενοχλούμε τον Δήμο και την Πολιτική Προστασία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε», υπογράμμισε.

Καταγραφή ζημιών στα ελαιόδεντρα από τον ΕΛΓΑ

Στο μεταξύ, τις προηγούμενες ημέρες κλιμάκιο του ΕΛΓΑ επισκέφθηκε τον Αγαλά και πραγματοποίησε καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά του 2025 στα ελαιόδεντρα. Σύμφωνα με τον κ. Κλάδη, η καταγραφή ολοκληρώθηκε και, όπως ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από τον γεωπόνο του κλιμακίου, αναμένεται να υπάρξει και νέα επίσκεψη, ενώ έγινε αναφορά και στο ενδεχόμενο χορήγησης προκαταβολής. «Ήρθαν από τον ΕΛΓΑ της Πάτρας και έκαναν μια πρώτη καταγραφή στα καμένα ελαιόδεντρα. Μετρήθηκαν τα δέντρα και εξετάστηκε η κατάσταση του καθενός, αν είχε καεί ολοσχερώς ή μερικώς. Τα κατέγραψαν όλα και μας είπαν ότι θα ξαναπεράσουν. Από όσα μας ανέφερε ο γεωπόνος, θα δοθεί προκαταβολή, αλλά προς το παρόν όλα αυτά είναι στα λόγια. Η καταστροφή στα ελαιόδεντρα φτάνει περίπου στο 80%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν καεί όλα ολοσχερώς», δήλωσε.

Διονύσης Μπινιώρης