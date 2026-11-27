Στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην καλύτερη προετοιμασία των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών επικεντρώθηκε η ευρεία συντονιστική σύσκεψη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Παπαευσταθίου.

Γ. Τρεπεκλής «Προτεραιότητα μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής»

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, βασική προτεραιότητα όλων είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ στη σύσκεψη συμμετείχαν οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες και οι Δήμαρχοι των νησιών, καθώς και στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, μεταξύ των οποίων η Πολιτική Προστασία, το ΓΕΕΘΑ, η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, τα Νοσοκομεία, οι Διευθύνσεις Δασών και εθελοντικές ομάδες.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου του 2026, αλλά και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, με έμφαση στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και ενδεχόμενων χιονοπτώσεων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα της φετινής αντιπυρικής περιόδου, καθώς οι καμένες εκτάσεις στα Ιόνια Νησιά μειώθηκαν κατά 86%. Συγκεκριμένα, το 2026 κάηκαν συνολικά 4.770 στρέμματα, έναντι 35.600 στρεμμάτων την προηγούμενη χρονιά. Μειωμένος ήταν και ο αριθμός των πυρκαγιών, καθώς φέτος καταγράφηκαν 182, έναντι 247 το 2025.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παραλαμβάνει ήδη σημαντικό αριθμό σύγχρονων μηχανημάτων έργου, στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» του Υπουργείου. Ειδικότερα, πρόκειται για:

-6 σύνθετα φορτωτικά και σκαπτικά μηχανήματα (τύπου JCB).

-5 μικρούς λαστιχοφόρους φορτωτές.

-5 μικρούς ερπυστριοφόρους φορτωτές.

-1 βαρύ ερπυστριοφόρο μηχάνημα για διανοίξεις δρόμων και απομάκρυνση εμποδίων.

-Ειδικές υδροφόρες χωρητικότητας 10 τόνων, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο νέος εξοπλισμός θα κατανεμηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να ενισχύσει το έργο της Πυροσβεστικής και των Δήμων στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Όσον αφορά τη χειμερινή περίοδο, ο κ. Τρεπεκλής υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει σημαντικά, με παρεμβάσεις καθαρισμού ρεμάτων και οδικών δικτύων, κυρίως σε περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, επισημαίνοντας: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών των συμπολιτών μας και του περιβάλλοντος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας. Με συστηματική δουλειά, ενίσχυση των μηχανικών μας μέσων και άριστη συνεργασία με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Λιμενικό, τους Δήμους και τους εθελοντές μας, θωρακίζουμε τα νησιά μας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής κρίσης».

Μ. Μουζάκη «Έχουν γίνει εκτεταμένες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε όλη τη Ζάκυνθο»

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου συμμετείχε στη σύσκεψη η Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Μαρία Μουζάκη, η οποία αναφέρθηκε στα ζητήματα που συζητήθηκαν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού, στις οργανωμένες απομακρύνσεις πολιτών και στην εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων. Όπως σημείωσε στην ΗΜΕΡΑ επρόκειτο για μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, αλλά αναβλήθηκε λόγω του τραγικού θανάτου των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι. Αρχικά, η κ. Μουζάκη αναφέρθηκε στην αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα στα Ιόνια Νησιά ήταν ιδιαίτερα θετικά. Ωστόσο, όπως είπε, μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και στην ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας για την περίπτωση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, όχι μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και σε περίπτωση πλημμύρας.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Έγινε αποτίμηση της περασμένης αντιπυρικής περιόδου και, όσον αφορά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα πράγματα πήγαν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλά. Για άλλη μία φορά έγινε μεγάλη αναφορά στις οργανωμένες απομακρύνσεις πολιτών. Συζητήθηκε εκτενώς το πόσο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια ενδεχόμενη οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά όχι μόνο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να χρειαστεί και σε περίπτωση πλημμύρας. Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, μέσα από τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει, αλλά και τις συσκέψεις που πραγματοποιούνται τόσο με το ίδιο όσο και μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά την αντιπυρική περίοδο, σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά».

Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα Antinero και στη συμβολή του στην πρόληψη των πυρκαγιών, ενώ έκανε λόγο για την πολύ καλή συνεργασία που υπήρξε μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών και φορέων.

Οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη Ζάκυνθο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον σχεδιασμό για τη χειμερινή περίοδο, με την κ. Μουζάκη να επισημαίνει ότι στη Ζάκυνθο έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νησί, από τον βορρά μέχρι τον νότο. Όπως εξήγησε, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τις προσπάθειες που γίνονται κάθε χρόνο για τον περιορισμό των προβλημάτων από έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στα κατολισθητικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουν τα Ιόνια Νησιά, καθώς και στις διαβρώσεις των εδαφών εξαιτίας των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Η κ. Μουζάκη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όσον αφορά τον επερχόμενο χειμώνα, ο Περιφερειάρχης μίλησε για τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε κάθε νησί ξεχωριστά. Στη Ζάκυνθο, όπως όλοι γνωρίζετε, έχουν γίνει φέτος εκτεταμένες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε όλη την έκταση του νησιού, από τα βόρεια μέχρι και τα νότια. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες που γίνονται κάθε χρόνο για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης έκανε ειδική αναφορά στα σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα που υπάρχουν στα Ιόνια Νησιά, καθώς και στις διαβρώσεις των εδαφών λόγω των έντονων βροχοπτώσεων».

Αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη προειδοποίηση και στην ανάγκη να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αιφνιδιασμός των πολιτών από τα φυσικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχουν οι μετεωρολόγοι και η έγκαιρη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, έγινε αναφορά στην ενίσχυση της Περιφέρειας με περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι θα συμβάλουν στην καλύτερη παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών και στην έγκαιρη λήψη μέτρων.

Εκπαίδευση και ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας και η εκπαίδευση των μελών τους μέσω της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας. Όπως ενημέρωσε η κ. Μουζάκη, ο Γενικός Γραμματέας διευκρίνισε ότι πλέον οι εθελοντές δεν χρειάζεται να μετακινούνται εκτός του τόπου διαμονής τους για να εκπαιδευτούν, καθώς υπάρχει η δυνατότητα η εκπαίδευση να πραγματοποιείται στον τόπο τους, μέσω του Υπουργείου. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τον εξοπλισμό και την οικονομική ενίσχυση που έχουν ήδη δοθεί σε εθελοντικές ομάδες, οι οποίες πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διέθεταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στα σχετικά Μητρώα Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, στο εξής προβλέπεται και η διάθεση καυσίμων στις εθελοντικές ομάδες, σε συνεργασία με την κατά τόπους Πυροσβεστική Υπηρεσία.

«Στόχος να μη χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή»

Κλείνοντας, η κ. Μουζάκη υπογράμμισε ότι το βασικό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν η ανάγκη να υπάρχει κοινός σχεδιασμός και ετοιμότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με μοναδικό στόχο την προστασία των πολιτών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το συμπέρασμα ήταν ότι ο κύριος στόχος για όλους είναι να μη χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή. Είναι κάτι που τόνισε σε όλους τους τόνους ο Γενικός Γραμματέας, αλλά και ο Περιφερειάρχης. Είναι ένας στόχος που αφορά όλους μας, καθώς όλοι εμπλεκόμαστε στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε σειρά ενημερωτικών δράσεων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του Τμήματος ενημερώνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας, αλλά και για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Στόχος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και να γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιδρούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Διονύσης Μπινιώρης