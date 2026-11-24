Γ. Στασινόπουλος για πόρισμα – φωτιά: «Θα εξαντλήσουμε κάθε διοικητικό και ένδικο μέσο»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του έργου του αγωγού υδροδότησης στις περιοχές Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι και Άγιος Λέοντας, καθώς πλέον υπάρχει στα χέρια των αρμόδιων φορέων η οριστική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Διαχειριστικής Αρχής, η οποία καταγράφει σοβαρές παρατηρήσεις για την υλοποίηση και την οικονομική διαχείριση του έργου.

Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής, έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ, η οποία έχει προγραμματιστεί στις 18:00, με βασικό αντικείμενο την ενημέρωση των μελών για το οριστικό πόρισμα και τις συνέπειές του. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται, επίσης, η ενημέρωση για την προσωρινή έκθεση αποτελεσμάτων του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη ΔΕΥΑΖ, καθώς και για δεύτερη οριστική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης που αφορά το έργο “Μέτρα βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητας νερού για το Δήμο Ζακύνθου”. Τέλος, προβλέπεται ο ορισμός νομικού συμβούλου για τις περαιτέρω ενέργειες. Η σοβαρότητα της υπόθεσης αποτυπώνεται και στην ίδια την πρόσκληση της συνεδρίασης, καθώς η διοίκηση της Επιχείρησης χαρακτηρίζει τα θέματα κατεπείγοντα, λόγω της φύσης των παρατηρήσεων και του γεγονότος ότι αφορούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

– Σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΖ

– Τι καταγράφει η οριστική έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Διαχειριστικής

– Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Η έκθεση αφορά το έργο «Αντικατάσταση τμήματος – επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας», το οποίο είχε ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 1.215.958,78 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του πρώτου υποέργου, που αφορά τις εργασίες κατασκευής του αγωγού, ανέρχεται σε 1.130.517,20 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, κατά τον έλεγχο καταγράφηκαν δαπάνες ύψους 807.254,91 ευρώ που δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν, ενώ το πόρισμα περιλαμβάνει σειρά ευρημάτων που αφορούν τόσο τη διαδικασία υλοποίησης όσο και την οικονομική και τεχνική παρακολούθηση του έργου.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι δεν ήταν διαθέσιμη η επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση με τα στοιχεία της πράξης όπως αυτά ίσχυαν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, ενώ καταγράφονται ελλείψεις στις αποφάσεις ορισμού των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και στα πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην υπεργολαβία. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και άλλης τεχνικής εταιρείας, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες.

Παράλληλα, η έκθεση καταγράφει ζητήματα σχετικά με τις παρατάσεις του έργου, την απουσία συγκεκριμένων εγγράφων και χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και την έλλειψη δελτίων επίτευξης δεικτών για τα έτη 2024 και 2025.

Το πλέον κρίσιμο, ωστόσο, εύρημα αφορά την πραγματική κατάσταση του έργου. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το φυσικό αντικείμενο δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό αποτυπώνεται στην ισχύουσα απόφαση ένταξης. Επιπλέον, κατά την επιτόπια επαλήθευση διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσαν να υπολείπονται εργασίες προκειμένου το έργο να καταστεί λειτουργικό, μολονότι η εργολαβική σύμβαση είχε λήξει.

Με άλλα λόγια, το πόρισμα αναδεικνύει μια ιδιαίτερα σοβαρή αναντιστοιχία ανάμεσα στην οικονομική εξέλιξη και στην πραγματική ολοκλήρωση του έργου, το οποίο προοριζόταν να δώσει λύση στα προβλήματα υδροδότησης των ορεινών .

Γ. Στασινόπουλος: «Άπλετο φως στην υπόθεση – Το έργο θα ολοκληρωθεί και τα ορεινά θα υδροδοτηθούν»

Ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, μετά τη δημοσιοποίηση της οριστικής έκθεσης της Διαχειριστικής Αρχής, τονίζει ότι προτεραιότητα αποτελούν η πλήρης διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, η απάντηση στις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα, αλλά και η ολοκλήρωση του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η υδροδότηση των ορεινών περιοχών.

Παράλληλα, διαμηνύει ότι ο Δήμος θα αξιοποιήσει κάθε προβλεπόμενο διοικητικό και ένδικο μέσο για την προστασία των συμφερόντων του και των δημοτών, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να προδικαστούν ευθύνες, αλλά ούτε και να μείνουν αναπάντητα ερωτήματα.

Με δηλώσεις του στην ΗΜΕΡΑ, σημειώνει: “Η θέση της Δημοτικής Αρχής είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη: άπλετο φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης και ολοκλήρωση του έργου σε κάθε περίπτωση και υδροδότηση των ορεινών περιοχών. Οι παρατηρήσεις της οριστικής έκθεσης θα απαντηθούν διεξοδικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και άλλων φορέων καθώς και τους νομικούς συμβούλους του Δήμου. Ο Δήμος Ζακύνθου θα εξαντλήσει κάθε προβλεπόμενο διοικητικό και ένδικο μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων του και την προστασία των οικονομικών και όχι μόνο συμφερόντων των δημοτών μας, να τρέχει δηλαδή νερό στις βρύσες τους. Δεν πρόκειται ούτε να προδικάσουμε ευθύνες ούτε να επιτρέψουμε να μείνουν αναπάντητα ερωτήματα. Η διαφάνεια, η νομιμότητα και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές μας. Με αυτούς τους πυλώνες θα κινηθούμε με συνέπεια, αποφασιστικότητα και θεσμική υπευθυνότητα”.

Τα επόμενα βήματα – Πώς μπορεί να εξελιχθεί η υπόθεση

Με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται, ο Δήμος καλείται να επιστρέψει το ποσό των 807.254,91 ευρώ, εντός 15 ημερών από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης.

Εφόσον δεν υπάρξει οικειοθελής συμμόρφωση, ο φάκελος ενδέχεται να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), προκειμένου να εκδοθεί πράξη δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης του ποσού, δηλαδή η σχετική πράξη καταλογισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας στον οποίο θα απευθύνεται η τελική πράξη θα έχει τη δυνατότητα να την προσβάλει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ παράλληλα θα μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσής της, ώστε να μην απαιτηθεί άμεσα η καταβολή των χρημάτων. Εάν, ωστόσο, δεν γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής, το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά το ποιος τελικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πράξη ανάκτησης. Στο παρόν στάδιο η υποχρέωση επιστροφής αφορά τον Δήμο, ωστόσο θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν στην τελική πράξη θα περιλαμβάνεται αποκλειστικά ο Δήμος ή και η ΔΕΥΑΖ.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο φάκελος να διαβιβαστεί για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με σκοπό τη διερεύνηση και την απόδοση τυχόν ευθυνών στους εμπλεκόμενους. Ενδέχεται επίσης να υπάρξει διαβίβαση στοιχείων στις εισαγγελικές αρχές, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λόγω της εμπλοκής ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία ερευνά την υπόθεση.

Γεωργία Καλαμαρά