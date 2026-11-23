•Χωρίς διαφοροποιήσεις το οριστικό πόρισμα της Διαχειριστικής

•Γ. Τσουρουνάκης: «Καλούμε την δημοτική αρχή να ζητήσει συγγνώμη από τους Ζακυνθινούς και να παραιτηθεί»

Στα χέρια της Δημοτικής Αρχής βρίσκεται το οριστικό πόρισμα για το έργο ύδρευσης σε Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι και Άγιο Λέοντα. Το εν λόγω πόρισμα δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το προσωρινό, που είχε συνταχθεί ύστερα από επιτόπιο έλεγχο της Διαχειριστικής Αρχής τον Σεπτέμβριο του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της προσωρινής έκθεσης αφορούσε τον 7ο λογαριασμό του έργου, ο οποίος θεωρήθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2024. Το τελικό ποσό του λογαριασμού ανερχόταν σε 916.052,59 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα αφορούσε πληρωμή 807.254,91 ευρώ. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, κατά την επιτόπια επαλήθευση εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατάσταση των εγκαταστάσεων και των εργασιών δεν αντιστοιχούσε σε όσα είχαν πιστοποιηθεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το οικονομικό σκέλος της έκθεσης. Ο 7ος λογαριασμός του έργου είχε τελικό ποσό 916.052,59 ευρώ, ενώ το σχετικό χρηματικό ένταλμα αφορούσε πληρωμή 807.254,91 ευρώ. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, το ποσό συνδέεται με δαπάνες για τις οποίες εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες μεταξύ των πιστοποιημένων εργασιών και των ευρημάτων του επιτόπιου ελέγχου. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, η ΕΥΔ προτείνει την ανάκτηση του ποσού των 807.254,91 ευρώ από τον Δήμο Ζακύνθου.

Παράλληλα, η προσωρινή έκθεση εστίαζε στα εξής τέσσερα σημεία:

🔲 Αντλιοστάσια και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός: Είχε πιστοποιηθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων τριών αντλιοστασίων, μαζί με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους. Κατά τον έλεγχο, ωστόσο, ο εξοπλισμός εντοπίστηκε αποθηκευμένος σε κιβώτια σε αποθήκη υπεργολάβου και όχι εγκατεστημένος στις προβλεπόμενες θέσεις.

🔲 Κτιριακές εγκαταστάσεις: Το αντλιοστάσιο Α26 είχε πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο, ενώ κατά την επιτόπια επαλήθευση βρισκόταν, σύμφωνα με την έκθεση, στη φάση της σκυροδέτησης. Για άλλες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων τα αντλιοστάσια Α27 και Α28-188 και η δεξαμενή Δ77, αναφέρεται ότι είχαν πιστοποιηθεί οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μόνο το βασικό κτιριακό κέλυφος.

🔲 Οδός προσπέλασης: Σύμφωνα με την έκθεση, είχαν πιστοποιηθεί εκσκαφές και εργασίες διαμόρφωσης οδού προσπέλασης μήκους 2.316 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων. Η συγκεκριμένη οδός δεν διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

🔲 Δίκτυο σωληνώσεων: Ενώ είχαν πιστοποιηθεί οι εργασίες σωληνώσεων, κατά την επαλήθευση διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τμήματα του αγωγού.

Με αφορμή τα οριστικά πορίσματα των ελέγχων, ο επικεφαλής της «Δύναμης Ελπίδας» κ. Γιώργος Τσουρουνάκης, σε συνέντευξή του στην «ΗΜΕΡΑ» επιβεβαιώνει ότι η Διαχειριστική Αρχή ζητά την επιστροφή 807.000 ευρώ. Παράλληλα, σημειώνει ότι υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός και για τα υπόλοιπα τρία έργα που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου .

«Μέχρι σήμερα έχουμε το οριστικό πόρισμα για το έργο ύδρευσης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας, το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Σε ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.550.000 ευρώ, η Διαχειριστική Αρχή ζητά την επιστροφή 807.000 ευρώ, δηλαδή περισσότερο από το μισό του προϋπολογισμού. Για τα υπόλοιπα τρία έργα στη Ζάκυνθο αναμένουμε ακόμη τα οριστικά πορίσματα. Θα ευχόμασταν να μην έχουμε αντίστοιχες εξελίξεις, αλλά τα μέχρι σήμερα δεδομένα δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό», σημειώνει ο κ. Τσουρουνάκης.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει πολύ σοβαρό τον κίνδυνο απένταξης των έργων και εστιάζει στο οικονομικό πρόβλημα που ενδέχεται να δημιουργηθεί στο Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό, η «Δύναμη Ελπίδας» ζητά να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες και να αναζητηθούν τα χρήματα από όσους αποδειχθεί ότι ευθύνονται, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να πληρώσουν οι Ζακυνθινοί τα λάθη στη διαχείριση των έργων.

«Ο κίνδυνος απένταξης των έργων είναι πολύ σοβαρός. Ήδη για ένα μόνο έργο ζητείται η επιστροφή 807.000 ευρώ. Και περιμένουμε τα πορίσματα για άλλα τρία έργα. Αν προκύψουν ανάλογες απαιτήσεις, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του οικονομικού προβλήματος που μπορεί να δημιουργηθεί. Το μεγάλο ερώτημα είναι: Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό; Θα επιβαρυνθούν ο Δήμος, η ΔΕΥΑΖ και τελικά οι Ζακυνθινοί πολίτες; Θα στερηθούν χρήματα από άλλες ανάγκες του νησιού; Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες και να εξεταστεί κάθε νόμιμη δυνατότητα αναζήτησης των χρημάτων από όσους αποδειχθεί ότι ευθύνονται. Δεν μπορεί να πληρώνει ο Ζακυνθινός πολίτης για λάθη και παραλείψεις στη διαχείριση δημόσιων έργων», υπογραμμίζει ο κ. Τσουρουνάκης.

Η «Δύναμη Ελπίδας» προαναγγέλλει συνέχιση των ενεργειών της, ζητώντας να παρουσιαστούν όλα τα οριστικά πορίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, δεσμεύεται να διεκδικήσει τον καταλογισμό ενδεχόμενων οικονομικών ζημιών στους υπευθύνους, εφόσον αυτές αποδειχθούν και καλεί τη Δημοτική Αρχή να ζητήσει συγγνώμη από τους Ζακυνθινούς και να παραιτηθεί.

«Η «Δύναμη Ελπίδας» έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες, έχει καταθέσει καταγγελίες και έχει ζητήσει ελέγχους. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Θα απαιτήσουμε να έρθουν όλα τα οριστικά πορίσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών, για να ενημερωθούν οι πολίτες και να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Παράλληλα, όπου προκύπτουν ενδείξεις παρανομιών ή οικονομικής ζημίας, θα ζητήσουμε την παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών και δικαστικών αρχών. Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως και νομικά δυνατό, ώστε τα χρήματα που ενδεχομένως χαθούν να καταλογιστούν, σύμφωνα με τον νόμο, σε εκείνους που θα αποδειχθεί ότι φέρουν την ευθύνη. Δεν θα αρκεστούμε στη διαπίστωση των προβλημάτων. Θα επιδιώξουμε και την απόδοση των οικονομικών ευθυνών. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Δεν μας ενδιαφέρει να καταδικάσουμε κανέναν εκ των προτέρων. Μας ενδιαφέρει να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που ανήκουν. Γιατί στο τέλος υπάρχει ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί: Πού πήγαν τα λεφτά και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό; Καλούμε την δημοτική αρχή να ζητήσει συγγνώμη από τους Ζακυνθινούς και να παραιτηθεί», καταλήγει ο κ. Τσουρουνάκης.

Η ανακοίνωση της παράταξης

Τέλος, να σημειωθεί ότι η “Δύναμη Ελπίδας” εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει: “Έχετε στα χέρια σας την Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης για το έργο «Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας» και δεν τη δίνετε στη δημοσιότητα; Τι ακριβώς ΔΕΝ θέλετε να μάθουν οι Ζακυνθινοί; Η Οριστική Έκθεση αναφέρει ποσό 871.907,37 ευρώ προς επιστροφή, με υπόχρεο φορέα τον Δήμο Ζακύνθου. Και τα ερωτήματα είναι πλέον αμείλικτα:

– Πληρώνατε εργασίες που δεν είχαν εκτελεστεί;

– Πού πήγαν τα λεφτά, Δήμαρχε;

– Γιατί δεν ενημερώνετε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες για το περιεχόμενο της Οριστικής Έκθεσης;

– Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη και την ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου;”, σημειώνει στην ανακοίνωσή της. Παράλληλα, η «Δύναμη Ελπίδας» απαιτεί:

1. Την άμεση δημοσιοποίηση ολόκληρης της Οριστικής Έκθεσης.

2. Την αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Την πλήρη δημοσιοποίηση των πληρωμών, των πιστοποιήσεων και των εργασιών που πράγματι εκτελέστηκαν.

“ΟΙ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ! Δεν θα φορτωθούν οι δημότες τις συνέπειες των λαθών και των παραλείψεων της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Δήμαρχε, η ώρα να δώσετε απαντήσεις και να αναλάβετε τις ευθύνες σας για όσα έχουν συμβεί έφτασε. ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ; ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ; Οι Ζακυνθινοί απαιτούν την αλήθεια”,καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε διαδικασία συσκέψεων, με σκοπό την αξιολόγηση των ευρημάτων του οριστικού πορίσματος, την εξέταση των επόμενων νομικών και διοικητικών ενεργειών και την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν από την απαίτηση επιστροφής των 807.254,91 ευρώ. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η προετοιμασία της για τα οριστικά πορίσματα των υπόλοιπων τριών έργων ύδρευσης.

