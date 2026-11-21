Την προσεχή εβδομάδα ξεκινούν και οι παρεμβάσεις στα τοιχία

Τα πρώτα «βήματα» γίνονται πλέον όσον αφορά τον πρώην ΧΥΤΑ στον Σκοπό και την αποκατάστασή του, καθώς εδώ και αρκετές ημέρες έχει εγκατασταθεί η ανάδοχος εταιρεία και προχωρά στις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Τα μηχανήματα διαμορφώνουν τον χώρο που είχε κορεστεί από τα σκουπίδια και ήδη φαίνονται τα πρώτα σημάδια αλλαγής, καθώς έχουν διαμορφώσει δρόμο ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν και να συνεχίζουν απρόσκοπτα την αποκατάσταση της περιοχής.

Η υπόθεση απασχολεί, βέβαια, ολόκληρη τη χώρα μας. Φτάσαμε μέχρι την καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία συνοδεύεται από βαριές οικονομικές κυρώσεις: 5,5 εκατομμύρια ευρώ κατ’ αποκοπή και 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης του 2014 για την αποκατάσταση του χώρου.

Υπερκείμενη αρχή για το έργο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων αποτελεί τον φορέα υλοποίησης. Κατά συνέπεια, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΦΟΔΣΑ είναι εκείνες που επιβλέπουν απευθείας τις εργασίες αποκατάστασης.

Να σημειώσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η πασσαλόπηξη, προκειμένου να συγκρατηθεί το τοιχίο που υπάρχει στον πρώην ΧΥΤΑ και να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα.

Ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, κ. Θοδωρής Κάρδαρης, μιλώντας στην «Ημέρα», σημείωσε: «Στην ουσία είναι στο πιο κρίσιμο στάδιο της αποκατάστασης που αφορά δηλαδή όλες τις παρεμβάσεις που είναι η εξυγίανση του χώρου, η διαχείριση των στραγγισμάτων, του βιοαερίου -είναι σε ένα δρόμο άμεσα υλοποιήσιμο. Το πιο κρίσιμο κομμάτι τώρα είναι η πασσαλόπηξη για την επέκταση του τοιχίου αντιστήριξης. Έχουν πάει σχεδόν όλα τα μηχανήματα πάνω στο χώρο. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και έχω την αίσθηση ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει να υλοποιείται αυτό. Κατά συνέπεια ο στόχος μας είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα επακριβώς. Να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης και να αποτραπεί και η παραπομπή μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ζήτημα της συμμόρφωσης σε σχέση με την αποκατάσταση».

Ο κ. Κάρδαρης επισήμανε ότι έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη σειρά παρεμβάσεων . «Έχουμε δώσει ένα χρονοδιάγραμμα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Με αυτά που γίνονται μέχρι τώρα και καιρού βοηθούντος φαίνεται να πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και προηγούμενο. Δηλαδή αποκατάσταση χώρου υγειονομικής ταφής στην Ελλάδα, ελάχιστη είναι και ειδικά τη Ζακύνθου που έχει και αυτές τις ιδιαιτερότητες και τη συνθετότητα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο και πιστέψτε με η τελική του εικόνα όπως θα είναι, θα μας τιμά τους Ζακυνθινούς με ό,τι έχουμε περάσει και με ό,τι συνθήκες λειτούργησε αυτός ο χώρος. Θα μας κάνει όλους περήφανους το τελικό αποτέλεσμα».

Αναμένεται αυτοψία του Βουλευτή στο σημείο

Ένα σημαντικό στοιχείο έδωσε ο κ. Κάρδαρης όσον αφορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης, με τον Βουλευτή Ζακύνθου, κ. Διονύση Ακτύπη, να επιθυμεί να δει από κοντά τον χώρο και το πώς θα διαμορφωθεί: «Εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή και ο βουλευτής Ζακύνθου, ο Διονύσης Ακτύπης έχει ζητήσει επανειλημμένος -και θα πραγματοποιηθεί αυτό τις επόμενες μέρες- να επισκεφτεί τον χώρο, να ενημερωθεί, διότι είναι κάτι το οποίο αφορά όλους και πρωτίστως τους αιρετούς της Ζακύνθου οι οποίοι έρχονται σε επαφή και με τα υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος κτλπ. Άρα είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον τόπο μας να κλείσει αυτή η υπόθεση».

Ο κ. Κάρδαρης εξήγησε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί ο χώρος και τι θα αλλάξει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών: «Στην ουσία παίρνει ο χώρος τη μορφή που είχε πριν από το 1992-93 που ξεκίνησαν οι εργασίες εκεί και όταν θα μπούνε και οι τελικές φυτεύσεις, πιστέψτε με θα είναι μια πολύ όμορφη περιοχή και για επίσκεψη. Θα είναι ένα πάρκο περιβαλλοντικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον».

Επίσης, ο κ. Κάρδαρης εξήγησε ότι ήταν πάρα πολλοί οι τόνοι σκουπιδιών που έπεφταν στον Σκοπό χωρίς να υπάρχει προσφερόμενος χώρος, με τον φόρτο εργασίας να είναι πλέον μεγάλος προκειμένου η περιοχή να αποκατασταθεί πλήρως και να μη θυμίζει σε τίποτα την εικόνα που είχε στο παρελθόν

Διονύσης Μπινιώρης