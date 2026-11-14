Ελαιόλαδο: «Βουτιά» στις τιμές παρά την αυξημένη παραγωγή

Χαμηλότερα από το κόστος παραγωγής διαμορφώνεται πλέον η τιμή του ελαιολάδου, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την αλυσίδα της ελαιοκομίας. Παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, ενώ οι ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα και ολοένα μικρότερα περιθώρια επιβίωσης.

Η τιμή του ελαιολάδου κινείται πλέον περίπου στα 3,20 με 3,50 ευρώ το κιλό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ακόμη χαμηλότερες τιμές, με την αγορά να εκφράζει φόβους για περαιτέρω υποχώρηση.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Από τη μία πλευρά, οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος συγκομιδής, τα εργατικά, τα καύσιμα, τα λιπάσματα και τα αγροτικά εφόδια. Από την άλλη, η τιμή πώλησης του προϊόντος δεν επαρκεί για να καλύψει τις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα αρκετοί να βρίσκονται ουσιαστικά σε καθεστώς ζημίας.