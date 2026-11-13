ΕΛ.Α.Σ.: «Οι χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος παραγωγής απειλούν τους ελαιοπαραγωγούς» – Σχέδιο 6 σημείων

Έντονο προβληματισμό για την πορεία της φετινής ελαιοκομικής περιόδου και το μέλλον της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας στη Ζάκυνθο εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) Οργάνωση Ζακύνθου.

Με ανακοίνωσή της, επισημαίνει ότι οι χαμηλές τιμές παραγωγού, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής, δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να γίνεται πλέον ορατός ο κίνδυνος εγκατάλειψης των παραδοσιακών ελαιώνων του νησιού.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Η φετινή ελαιοκομική περίοδος στη Ζάκυνθο εξελίσσεται μέσα σε συνθήκες έντονης ανησυχίας για τους παραγωγούς. Η παρατεταμένη ανομβρία έχει επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή και την απόδοση του ελαιοκάρπου, ενώ οι τιμές παραγωγού κινούνται γύρω στα 3 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, απαιτείται τιμή περίπου 5 ευρώ το κιλό για να εξασφαλίζεται εισόδημα στον παραγωγό. Την ίδια στιγμή, ελαιοπαραγωγοί του νησιού επισημαίνουν ότι το υψηλό κόστος συγκομιδής καθιστά ασύμφορη την καλλιέργεια, με ορατό πλέον τον κίνδυνο εγκατάλειψης των παραδοσιακών ελαιώνων. Η κατάσταση απαιτεί άμεσα μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της ελαιοκομίας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι χαμηλές τιμές, αλλά το υψηλό κόστος παραγωγής. Η ελληνική ελαιοκομία, ιδιαίτερα στις περιοχές με μικρό και κατακερματισμένο κλήρο, αντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα. Το αυξημένο κόστος εργασίας, ενέργειας, καυσίμων, εφοδίων και συγκομιδής περιορίζει δραστικά το εισόδημα των παραγωγών. Στους παραδοσιακούς ελαιώνες της Ζακύνθου, όπου οι δυνατότητες μηχανοποίησης είναι συχνά περιορισμένες, το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο».

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά από την κυβέρνηση να εξετάσει άμεσα τη χορήγηση στοχευμένων ενισχύσεων μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου De Minimis, με τεκμηρίωση των πραγματικών απωλειών εισοδήματος και του κόστους παραγωγής. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που έχει πλέον διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.

Οι έξι προτάσεις

Πέρα από την άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού σχεδίου για την προστασία της ελαιοκομίας και του ελληνικού ελαιολάδου. Όπως αναφέρει, απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις, που θα αντιμετωπίζουν τόσο τις δυσκολίες στην παραγωγή όσο και τα προβλήματα στη διάθεση και εμπορία του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, προτείνει:

1. Εθνικό Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών και Κόστους Παραγωγής

Συστηματική καταγραφή των τιμών σε όλα τα στάδια, από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, με παράλληλη παρακολούθηση του πραγματικού κόστους παραγωγής. Η διαφάνεια στην αγορά πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικούς ελέγχους των εμπορικών περιθωρίων κέρδους και των καταχρηστικών πρακτικών, ώστε να προστατεύονται παραγωγοί και καταναλωτές.

2. Οργανωμένες ηλεκτρονικές αγορές και δημοπρατήρια ελαιολάδου

Δημιουργία ή αξιοποίηση σύγχρονων ηλεκτρονικών αγορών, στις οποίες συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών θα μπορούν να διαθέτουν πιστοποιημένες ποσότητες ελαιολάδου και να δέχονται ανταγωνιστικές προσφορές από Έλληνες και διεθνείς αγοραστές. Η παρέμβαση αυτή πρέπει να συνδυάζεται με υποδομές αποθήκευσης, πιστοποίηση ποιότητας και εξασφάλιση πληρωμών, ώστε να ενισχύεται πραγματικά η διαπραγματευτική θέση των παραγωγών και να περιορίζονται οι περιττές εμπορικές επιβαρύνσεις. Υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα: Στην Ισπανία λειτουργεί η ηλεκτρονική αγορά ελαιολάδου Oleista, στην Ιταλία η πλατφόρμα χονδρικής Portale dell’Olio, ενώ στην Πορτογαλία αναπτύσσεται η πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών Tradeizi. Οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν ότι η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την απευθείας σύνδεση παραγωγών και αγοραστών είναι ήδη μια εφαρμόσιμη πρακτική, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει και η ελληνική ελαιοκομία.

3. Αυστηροί έλεγχοι κατά των παράνομων ελληνοποιήσεων

Καθολική ιχνηλασιμότητα του ελαιολάδου, διασταύρωση των εισαγόμενων και εγχώριων ποσοτήτων, έλεγχοι στα ελαιοτριβεία, στις επιχειρήσεις εμπορίας και στις μονάδες τυποποίησης. Η καταπολέμηση των παράνομων ελληνοποιήσεων αποτελεί ζήτημα προστασίας της ελληνικής προέλευσης, του θεμιτού ανταγωνισμού και της αξιοπιστίας του προϊόντος. Δεν υποκαθιστά, ωστόσο, την ανάγκη αντιμετώπισης του κόστους παραγωγής και των πιέσεων της διεθνούς αγοράς.

4. Ουσιαστική ενίσχυση συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών

Καθολική ιχνηλασιμότητα του ελαιολάδου, διασταύρωση των εισαγόμενων και εγχώριων ποσοτήτων, έλεγχοι στα ελαιοτριβεία, στις επιχειρήσεις εμπορίας και στις μονάδες τυποποίησης. Η καταπολέμηση των παράνομων ελληνοποιήσεων αποτελεί ζήτημα προστασίας της ελληνικής προέλευσης, του θεμιτού ανταγωνισμού και της αξιοπιστίας του προϊόντος. Δεν υποκαθιστά, ωστόσο, την ανάγκη αντιμετώπισης του κόστους παραγωγής και των πιέσεων της διεθνούς αγοράς.

5. Στοχευμένο πρόγραμμα μείωσης του κόστους παραγωγής

Μέτρα για το αγροτικό πετρέλαιο, την ενέργεια, τα εφόδια, τη μηχανοποίηση και τις συλλογικές υποδομές συγκομιδής. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για τους παραδοσιακούς ελαιώνες και τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες προσαρμογής στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού.

6. Ενίσχυση της τυποποίησης και σύνδεση της ελαιοκομίας με τον τουρισμό

Η τελευταία πρόταση αφορά τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής ελαιολάδου με την τουριστική οικονομία της Ζακύνθου.Όπως επισημαίνεται: «Η Ζάκυνθος διαθέτει μια σημαντική δυνατότητα που παραμένει ανεπαρκώς αξιοποιημένη: τη σύνδεση της τοπικής παραγωγής ελαιολάδου με την τουριστική οικονομία. Η προώθηση του ζακυνθινού ελαιολάδου στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια και στις επιχειρήσεις εστίασης, σε συνδυασμό με συλλογικές δράσεις τυποποίησης και προβολής, μπορεί να ενισχύσει την τοπική ζήτηση και την προστιθέμενη αξία του προϊόντος».

«Χωρίς παραγωγούς δεν υπάρχει ελαιοκομία»

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει ότι η προστασία της παραδοσιακής ελαιοκομίας δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την κοινωνική και περιβαλλοντική φυσιογνωμία του νησιού. Όπως αναφέρει, οι παραδοσιακοί ελαιώνες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του ζακυνθινού τοπίου, της αγροτικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, συμβάλλουν στη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας, του φυσικού περιβάλλοντος και της ζωής στην ύπαιθρο. Για τον λόγο αυτό, η εγκατάλειψή τους δεν θα σημαίνει μόνο απώλεια αγροτικού εισοδήματος, αλλά θα έχει ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. «Η προστασία τους δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών. Απαιτείται ειδική πολιτική στήριξης που θα αναγνωρίζει τις πολλαπλές λειτουργίες και την αξία της παραδοσιακής ελαιοκομίας», τονίζει. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι το ελληνικό ελαιόλαδο αποτελεί προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής και σημαντικό στοιχείο της παραγωγικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας. Τέλος, σημειώνεται: «Η ελαιοκομική παραγωγή πρέπει να αποτελεί πηγή εισοδήματος και προοπτικής για τον παραγωγό, όχι αφορμή για αγωνία σχετικά με το αν θα μπορέσει να καλύψει το κόστος συγκομιδής. Η ΕΛ.Α.Σ. Ζακύνθου θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση βιώσιμου εισοδήματος για τους ελαιοπαραγωγούς, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία των παραδοσιακών ελαιώνων. Γιατί χωρίς παραγωγούς δεν υπάρχει ελαιοκομία. Και χωρίς βιώσιμη ελαιοκομία, η Ζάκυνθος χάνει ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής, κοινωνικής και πολιτιστικής της ταυτότητας».

Γεωργία Καλαμαρά