Ο Σύλλογος Βιλών παρέδωσε κοντέινερ στην 17η ΕΜΟΔΕ

Ο Σύλλογος Βιλών προχώρησε στην προσφορά κοντέινερ προς την 17η ΕΜΟΔΕ, με σκοπό την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού της υπηρεσίας.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Συλλόγου, με τη συμμετοχή των μελών του και την πρόσθετη οικονομική συνδρομή πέντε επιχειρηματιών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά, αναφέρεται: «Ο Σύλλογος Βιλών έδωσε το «παρών» στην παράδοση του έργου που προσέφερε στην 17η ΕΜΟΔΕ, συμβάλλοντας στη δημιουργία και τοποθέτηση κοντέινερ για την ασφαλή φύλαξη του εξοπλισμού της υπηρεσίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία έμπρακτης στήριξης προς τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της προστασίας του τόπου μας, επιχειρώντας με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων κινδύνων και έκτακτων αναγκών. Πιστεύουμε ότι η στήριξη των υπηρεσιών που προστατεύουν τον τόπο μας δεν είναι απλώς μια πράξη προσφοράς, αλλά μια συλλογική ευθύνη όλων μας. Οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς, να αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο τους και να συμβάλλουμε, ο καθένας με τις δυνάμεις του, στη βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν.

Ευχαριστούμε όλα μας τα μέλη που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλίας και ιδιαίτερες ευχαριστίες στους 5 επιχειρηματίες- μέλη του συλλόγου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη προθυμία και γενναιοδωρία, προσφέροντας την επιπλέον οικονομική συνδρομή που απαιτήθηκε για τη συμπλήρωση του συνολικού ποσού και την ολοκλήρωση του έργου. Α.Θεοδόσης, Δ.Βυθούλκας , Α. Θωμόπουλος , Λ.Βίτσου και Λ. Μαυρίκου. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν πως όταν υπάρχει διάθεση προσφοράς, συνεργασία και αγάπη για τον τόπο μας, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά πράγματα. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε όσους προστατεύουν τον τόπο μας, γιατί η ασφάλεια και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας».