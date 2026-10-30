Για τρίτη φορά στον «αέρα» ο διαγωνισμός για το έργο των 9,9 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου Βολιμών

Για τρίτη φορά προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το μεγάλο έργο αναβάθμισης του λιμανιού του Αγίου Νικολάου Βολιμών, συνολικού προϋπολογισμού 9.995.000 ευρώ, με στόχο να βρεθεί ανάδοχος και να προχωρήσει η υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Οι δύο προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες απέβησαν άγονες, με αποτέλεσμα το έργο να επαναπροκηρύσσεται, προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον από κατασκευαστικές εταιρείες και να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών σε ένα από τα σημαντικά λιμενικά έργα για την περιοχή των Βολιμών. Η νέα διακήρυξη προβλέπει την υποβολή προσφορών έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Το ζήτημα της επαναπροκήρυξης είχε επισημάνει σε προηγούμενη δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ο οποίος είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στις δύο πρώτες προσπάθειες εξεύρεσης αναδόχου. Όπως είχε δηλώσει, η επαναπροκήρυξη είχε ήδη προχωρήσει σε επίπεδο Περιφερειακής Επιτροπής, ενώ αναμενόταν η δημοσίευση του διαγωνισμού και στα ευρωπαϊκά δίκτυα, λόγω του μεγέθους του έργου. Ο κ. Καποδίστριας είχε εκφράσει την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει θετική εξέλιξη και θα καταστεί δυνατή η ανάδειξη αναδόχου. Παράλληλα, είχε επισημάνει ότι οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αυτή την περίοδο αυξημένο φόρτο εργασιών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει το ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο χαρακτήρισε δύσκολο λόγω του αντικειμένου και του μεγέθους του.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αφορούν τόσο την προστασία του λιμανιού από τον κυματισμό όσο και τη συνολική αναβάθμιση των λιμενικών και χερσαίων υποδομών. Ειδικότερα, προβλέπονται σύγχρονα έργα αντικυματικής προστασίας, επισκευές και αποκαταστάσεις ζημιών στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς και επέκταση του μόλου του αλιευτικού λιμενίσκου στο εσωτερικό του όρμου. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου για την καθέλκυση και την ανάσυρση σκαφών. Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και τη δυνατότητα μελλοντικής διαμόρφωσης καταφυγίου τουριστικών σκαφών, με πρόβλεψη για την εγκατάσταση πλωτών προβλητών και των απαραίτητων υποδομών εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπονται ακόμη η περίφραξη της χερσαίας ζώνης, η δημιουργία περιφερειακού πεζοδρόμου, η ασφαλτόστρωση του καταστρώματος της αποβάθρας, καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού, δικτύων πυρόσβεσης και αγωγών για μελλοντικές παροχές προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται, επίσης, η τοποθέτηση δεξαμενής νερού χωρητικότητας 100 κυβικών μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς, τόσο εντός του λιμένα όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Το ζητούμενο είναι να βρεθεί ανάδοχος

Η επαναπροκήρυξη αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την προώθηση του έργου, ωστόσο το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει η προσέλκυση ενδιαφερόμενων εταιρειών και η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την ανάδειξη αναδόχου. Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, το έργο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει χρόνιες ανάγκες του λιμανιού του Αγίου Νικολάου Βολιμών, ενισχύοντας την προστασία του από τον κυματισμό και βελτιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας και εξυπηρέτησης των σκαφών. Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν η τρίτη προσπάθεια θα οδηγήσει τελικά στην επιλογή εργολάβου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων.

Κυριακή Βυθούλκα