«Ακουστική Κληρονομιά»: Επιστήμονες και ερευνητές στη Ζάκυνθο για το 8ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας (φωτο)

Με επίκεντρο τη σχέση του ήχου με τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη ξεκίνησε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 στη Ζάκυνθο το 8ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, με τίτλο «Ακουστική Κληρονομιά» (Acoustic Heritage), το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου.

Η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης ανέδειξε τη σημασία της φιλοξενίας του συνεδρίου στο νησί, καθώς η Ζάκυνθος, με τη μακραίωνη μουσική παράδοση, τις καντάδες και την ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία της, αποτελεί έναν τόπο με ξεχωριστό ηχητικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Στο συνέδριο συμμετέχουν τέσσερις διεθνώς διακεκριμένοι επιστήμονες ως προσκεκλημένοι ομιλητές, οι οποίοι αναδεικνύουν τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Ακουστικής Οικολογίας και τη σύνδεσή της με τη μουσική, την εκπαίδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα και τον πολιτισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές συνεδρίες, εκδηλώσεις, βιωματικές δράσεις, εργαστήρια, ηχοδιαδρομές, προβολές και συναυλίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση και ανάδειξη των ηχοτοπίων, στην ηχητική πολιτιστική κληρονομιά, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αλλά και στις δυνατότητες αξιοποίησης της Ακουστικής Οικολογίας στην εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τουρισμό.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας και το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες – ΙΠ», σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Ζακύνθου, τον Δήμο Ζακύνθου και την Εταιρεία Έρευνας και Μελέτης Πολιτισμού «Πλατύφορος».

Μέσα από τις εργασίες και τις παράλληλες δράσεις του, το συνέδριο φιλοδοξεί να αναδείξει τον ήχο ως πολύτιμο φορέα μνήμης, ταυτότητας και πολιτισμού, αλλά και να προωθήσει νέες προσεγγίσεις για τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Τη χαρά της για τη διοργάνωση στη Ζάκυνθο εξέφρασε η κ. Χαρίκλεια Μινώτου, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, επισημαίνοντας τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Ακουστικής Οικολογίας: «Η ακουστική οικολογία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο το οποίο συνδέει τους ανθρώπους με τους ήχους, τη φύση, τον πολιτισμό και μας βοηθάει να διασώσουμε καθετί το οποίο πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Είναι χαρά μας που είναι εδώ ξένοι προσκεκλημένοι ομιλητές. Παράλληλα υπάρχουν δράσεις οι οποίες θα ενεργοποιήσουν και τη ζακυνθινή κοινωνία. Το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιηθούν δύο ηχοδιαδρομές έτσι ώστε να αναδείξουμε ότι η ηχητική ταυτότητα κάθε τόπου είναι πάρα πολύ σημαντική και συμβάλει ακόμα και στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας, κ. Κατερίνα Τζεδάκη, αναφέρθηκε στην ίδρυση της Εταιρείας το 2006 στην Κέρκυρα από μελετητές και ερευνητές διαφορετικών επιστημονικών και καλλιτεχνικών πεδίων, τονίζοντας ότι: «Είναι μεγάλη μας χαρά που φέτος το συνέδριο διοργανώνεται στη Ζάκυνθο, δεν είχαμε ξανά έρθει. Η συγκεκριμένη θεματολογία είναι ένας από τους τομείς που απασχολεί την διεθνή κοινότητα τα τελευταία χρόνια μέσα στα πλαίσια της έρευνας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Θεοφάνης Μαραγκός, ευχαρίστησε τη ζακυνθινή κοινωνία για τη στήριξη και τη συμμετοχή της στην προσπάθεια ανάδειξης των θεμάτων που πραγματεύεται το συνέδριο.

Στη σημασία της επιλογής της Ζακύνθου ως τόπου διεξαγωγής στάθηκε και η κ. Κατερίνα Καμπάση, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, χαρακτηρίζοντας το νησί ιδανικό για μια διοργάνωση αφιερωμένη στην ακουστική κληρονομιά, λόγω του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματός του: «Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με άλλα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου. Μέσω αυτή της συνεργασίας προκύπτουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα τα οποία θα παρουσιαστούν σε αυτό το συνέδριο»

Τη στήριξη του Δήμου Ζακύνθου σε ανάλογες πρωτοβουλίες και δράσεις πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Τάκης Βρυώνης.

Τέλος στον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Αλιείας και Κτηνοτροφίας, κ. Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, υπογράμμισε ότι η ακουστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας, της ιστορίας και του οικοσυστήματος κάθε τόπου. Όπως επισήμανε, μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου αναδεικνύεται το ηχοτοπίο ως ζωντανό κομμάτι του πολιτισμού, αλλά και ως παράγοντας που συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Οι εκδηλώσεις του συνεδρίου πραγματοποιούνται σε τρεις χώρους της πόλης, το Δημοτικό Θέατρο, το Πνευματικό Κέντρο και τον κινηματογράφο «Φώσκολος», περιλαμβάνοντας επιστημονικές παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, προβολές και συναυλίες.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με ηχοδιαδρομές και το σεμινάριο «Ηχητικός Γραμματισμός», καθώς και με παράλληλες δράσεις που αναδεικνύουν τη σύνδεση της επιστήμης με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του νησιού. Η είσοδος και η συμμετοχή στις εργασίες και τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.

Κυριακή Βυθούλκα