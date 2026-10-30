Έλεγχος από Διαχειριστική και νέα παράταση στο “Open Mall” | Ξεκινούν τη Δευτέρα εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου

Εργασίες ανάπλασης πεζοδρομίων πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026. Την ίδια στιγμή, σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά το έργο του Open Mall (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου) και τις εκκρεμότητες που απομένουν για την πλήρη ολοκλήρωσή του.

Παρόλο που αρχικά είχε σχεδιαστεί πλήρης πεζοδρομηση, σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο, οι εργασίες, που εντάσσονται στο πλαίσιο του Open Mall, αφορούν αποκλειστικά την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων που βρίσκονται κάτω από τις στοές και όχι την πλακόστρωση στο κέντρο του δρόμου. Παράλληλα, σημειώνεται ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν τμηματικά και μετά το πέρας τους θα επιτρέπεται κανονικά η στάθμευση, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς. Πρόκειται για τις τελευταίες παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης, αφού στο παρόν έχει αποπερατωθεί το σύνολο των πεζοδρομήσεων και των πλακοστρώσεων, οι οποίες καλύπτουν περίπου 2,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά το έργο του Open Mall και τις εκκρεμότητες που απομένουν για την πλήρη ολοκλήρωσή του, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα επίσκεψη κλιμακίου της Διαχειριστικής Αρχής, το οποίο επιθεώρησε τόσο τις πεζοδρομήσεις και τις αναπλάσεις όσο και το υποέργο που αφορά την τοποθέτηση τηλεοράσεων και λοιπού ψηφιακού εξοπλισμού στις τοπικές επιχειρήσεις. Σε σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, συζητήθηκε ότι θα δοθεί εκ νέου παράταση στο έργο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράταση αφορά συνολικά το Open Mall και όχι κάποιο μεμονωμένο υποέργο, καλύπτοντας ένα ευρύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όσον αφορά το συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο των εργασιών (όπως η οδός Ελ. Βενιζέλου), οι αρμόδιες Αρχές υπολογίζουν ότι οι απαιτούμενες παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι τον Απρίλιο.

Ο κ. Διονύσης Γολέμης, μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιμελητηρίου Ζακύνθου για το έργο, αναφέρθηκε στην παρουσία της Διαχειριστικής Αρχής και στους ελέγχους που διενεργήθηκαν: «Μαζευτήκαμε στο Δημαρχείο. Η κυρία Γιαννίρη, που ήταν από τη Διαχειριστική, έκανε έναν έλεγχο στα χαρτιά, στους προϋπολογισμούς κλπ. Έλεγξε το τι απομένει και το τι πρέπει να γίνει, όπως και τι διορθώσεις πρέπει να γίνει από πλευράς των συμβούλων που έχουμε αναλάβει το πρόγραμμα αυτό. Στη συνέχεια, βγήκαμε με την κυρία Γιαννίρη, περπατήσαμε και κάναμε ένα έλεγχο στις κατασκευές στους δρόμους και σε κάποια σημεία που θέλουν διόρθωση. Πήγαμε σε καταστήματα και είδαμε τις τηλεοράσεις που έχουνε τοποθετηθεί από το Open Mall. Εξετάσαμε τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να κλείσει το πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις για τις οποίες θα γίνουν κατάλληλες ενέργειες. Από κει και πέρα, από τη μεριά του Επιμελητηρίου, ζητήθηκε κάθε τηλεόραση να αποτυπωθεί στο χώρο της και στην επιχείρηση στην οποία έχει παραδοθεί, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έχουν παραδοθεί στις σωστές επιχειρήσεις και να ολοκληρωθεί το υποέργο. Το έχει αναλάβει το Επιμελητήριο, και θα μπουν σε τεχνική έκθεση όλες οι τηλεοράσεις που έχουν παραδοθεί».

Ακολούθως, ο κ. Γολέμης αναφέρθηκε στη νέα παράταση που θα λάβει συνολικά το Open Mall, καθώς και στις εργασίες στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, οι οποίες υπολογίζεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη: «Θα πάρει παράταση το έργο. Βέβαια η εκτίμηση είναι ότι δεν θα χρειαστεί το πλήρες χρονικό περιθώριο που θα δοθεί. Επίσης, θα ξεκινήσει από τις 2 Νοεμβρίου η Ελευθερίου Βενιζέλου και σίγουρα μέχρι την άνοιξη θα έχει ολοκληρωθεί και αυτό το έργο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του εργολάβου , θα έχουν τελειώσει μέχρι τον Απρίλη. Απ’ ότι κατάλαβα, θα δοθεί οριζόντια παράταση στην οποία θα συμπεριλαμβάνει και το Open Mall».

Παράλληλα, ο κ. Γολέμης τόνισε ότι η Διαχειριστική Αρχή κατέγραψε συγκεκριμένες κακοτεχνίες στο οδόστρωμα και στα πεζοδρόμια, αναμένοντας άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις: «Γενικά από την Διαχειριστική Αρχή είδαν τους δρόμους ότι έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος. Βέβαια, εντόπισαν κάποιες κακοτεχνίες τις οποίες υπέδειξε και θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες διορθωτικές ενέργειες από την πλευρά του κατασκευαστή και ίσως και των τεχνικών υπηρεσιών».

Διονύσης Μπινιώρης – Σοφία Βαρδακαστάνη