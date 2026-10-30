«Καμπανάκι» για την ανακύκλωση, στο μικροσκόπιο η αποκομιδή | Ν. Γιακουμέλος: «Αν τηρηθεί το πρόγραμμα, δεν θα έχουμε προβλήματα»

–Παράπονα για την αποκομιδή σε Τοπικές Κοινότητες

–Το 90% των υλικών στους μπλε κάδους είναι σύμμεικτα

Ερωτήματα προκαλούνται σχετικά με την πληρότητα και την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής των απορριμμάτων από τον ανάδοχο του έργου, καθώς σε ορισμένες Τοπικές Κοινότητες καταγράφονται παράπονα για υπερχειλισμένους κάδους.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Νίκος Γιακουμέλος, ανέφερε ότι η αρμόδια Διεύθυνση παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας και έχει ζητήσει από τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων να ενημερώνουν άμεσα για τυχόν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην αποκομιδή. «Παρακολουθούμε από κοντά. Έχουμε ενημερώσει όλους τους προέδρους των κοινοτήτων προκειμένου να μας ενημερώνουν με τη σειρά τους, γιατί δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να έχουμε απόλυτη πληροφόρηση με τους επόπτες, τους προϊσταμένους μας και με τους εργαζόμενους μας για το πού έμειναν σκουπίδια. Έχουμε ενημερώσει τους προέδρους και έχουμε άμεση επαφή μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι κάπου μένουν κάποια πράγματα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αφορά την υψηλή περίοδο που είχαμε σε καθημερινή βάση αποκομιδή σκουπιδιών και ανακύκλωσης. Έχει πέσει κατά πολύ ο όγκος των απορριμμάτων της Ζακύνθου. Το 95% των επιχειρήσεων έχουν κλείσει. Πιστεύω ότι στην επόμενη φάση θα είναι πολύ λιγότερα τα απορρίμματα και με βάση το πρόγραμμα που έχουμε εμείς σαν διεύθυνση καθαριότητας όσον αφορά την ανακύκλωση και τη συμβασιοποίηση που έχουμε κάνει με τον ανάδοχο, αν ακολουθηθεί πιστά αυτό το πρόγραμμα που είναι για τον ιδιώτη επιβαλλόμενο μέτρο, δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα».

«Καμπανάκι» για την ανακύκλωση – Λήψη άμεσων μέτρων

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανακύκλωσης, ο κ. Γιακουμέλος τόνισε ότι η ανακύκλωση στον μπλε κάδο βρίσκεται σε πολύ κακό επίπεδο, καθώς μόλις το 10% όσων απορρίπτονται είναι πραγματικά ανακυκλώσιμα υλικά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης: «Έχουμε ένα 15ήμερο εμπειρίας από τη διαδικασία της ανακύκλωσης του μπλε κάδου. Θέλω να δηλώσω ότι είμαι πλήρως απογοητευμένος, από την ποιότητα της ανακύκλωσης που κάνουν οι Ζακυνθινοί. Το πρώτο αποτέλεσμα που έχω από τη διαχείριση στο κινητό ΚΔΑΥ στον Λίβα είναι ότι η ανακύκλωση της Ζακύνθου είναι σε 90% σύμμεικτα απορρίμματα και το 10% ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καμπανάκι. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία: η ανακύκλωση στην πηγή είναι πια επιβαλλόμενο μέτρο. Διότι εάν και εφόσον εφαρμοσθεί σωστά θα έχουμε πολύ σημαντικά ευεργετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας και οικονομικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου και τόσα πολλά και σημαντικά πράγματα και μείωση του προσωπικού. Όταν θα επέλθει η διαδικασία της πλήρους ενημέρωσης, θα επέλθει και η διαδικασία των προστίμων διότι από κει και μετά πρώτα-πρώτα οι επιχειρήσεις θα είναι εύκολα προσβάσιμες και δεν θα μπορεί κανείς να πει “δεν είναι δικά μου τα σκουπίδια”. Και όσον αφορά για τους μπλε κάδους που θα είναι στους δρόμους, ή σε κάποιες περιοχές, θα προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να τις ελέγξουμε και αν αυτός ο έλεγχος δεν ευδοκιμεί θα αποσύρονται οι κάδοι από τις περιοχές εκείνες που απορρίπτουν σύμμεικτα απορρίμματα διότι δεν θα το ανεχτούμε αυτό σε καμία περίπτωση».

Όσον αφορά την καθαριότητα σε δρόμους και χαντάκια, ο κ. Γιακουμέλος εξέφρασε για ακόμη μία φορά τη λύπη του για τη συμπεριφορά μερίδας πολιτών που πετούν ανεξέλεγκτα απορρίμματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα προβληματική εικόνα. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση των κάδων, δεσμεύτηκε να εξετάσει τις υφιστάμενες αστοχίες, συνεχίζοντας την προσπάθεια αποσυμφόρησης και ελευθέρωσης κοινόχρηστων χώρων που επιβαρύνονται με συσσωρευμένους κάδους, όπως η περιοχή «24 ώρες» και το Δημοτικό Θέατρο.

Διονύσης Μπινιώρης