«Καμπανάκι» για την ανακύκλωση, στο μικροσκόπιο η αποκομιδή | Ν. Γιακουμέλος: «Αν τηρηθεί το πρόγραμμα, δεν θα έχουμε προβλήματα»

30/10/2026, 23:00