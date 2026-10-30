Νέο δίκτυο ύδρευσης στα Φαραντέικα Γαλάρου | Δ. Τουρκάκης: «Ουσιαστική παρέμβαση για την καθημερινότητα των κατοίκων»

Αντικαταστάθηκε το παλιό δίκτυο, που περνούσε μέσα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες και κάτω από κατοικίες

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα ύδρευσης που ταλαιπωρούσε για χρόνια τους κατοίκους των Φαραντέικων, στην Κοινότητα Γαλάρου, δόθηκε με την κατασκευή νέου δικτύου από τη ΔΕΥΑΖ.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά την αντικατάσταση του παλιού και προβληματικού δικτύου ύδρευσης, το οποίο περνούσε μέσα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες, ακόμη και κάτω από κατοικίες, δημιουργώντας επανειλημμένα προβλήματα τόσο στην υδροδότηση όσο και στις περιουσίες των κατοίκων. Για την ολοκλήρωση των εργασιών ενημέρωσε με ανακοίνωσή του, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ, Διονύσης Τουρκάκης, επισημαίνοντας ότι κατασκευάστηκε νέο δίκτυο μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται μέσα σε 15 ημέρες από το προσωπικό της επιχείρησης.

Το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι

Όπως εξηγεί ο κ. Τουρκάκης, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο παλιό δίκτυο δημιουργούσε σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων. Οι συχνές βλάβες, σε συνδυασμό με τη διέλευση των αγωγών μέσα από ιδιωτικούς χώρους, είχαν ως αποτέλεσμα να προκαλούνται πλημμύρες και ζημιές σε ιδιοκτησίες, ενώ η αποκατάσταση κάθε βλάβης δεν ήταν πάντα μια απλή υπόθεση. «Στα Φαραντέικα της Κοινότητας Γαλάρου, το παλιό δίκτυο ύδρευσης περνούσε μέσα από ιδιωτικές ιδιοκτησίες, ακόμη και κάτω από κατοικίες. Για χρόνια, οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν: Α) Συνεχείς βλάβες στο δίκτυο. Β) Πλημμύρες και ζημιές σε ιδιοκτησίες. Γ) Διακοπές υδροδότησης που έφταναν ακόμη και τις 10 με 15 ημέρες. Κάθε προσπάθεια επαναφοράς της υδροδότησης δημιουργούσε τον κίνδυνο νέων ζημιών».

Νέο δίκτυο ενός χιλιομέτρου σε 15 ημέρες

Η παρέμβαση της ΔΕΥΑΖ περιλάμβανε την κατασκευή νέου δικτύου, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που προκαλούσαν τις επαναλαμβανόμενες βλάβες και τις πολύωρες ή πολυήμερες διακοπές νερού. Ο κ. Τουρκάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών, δίνοντας έμφαση στη συμβολή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΖ. «Ολοκληρώσαμε την κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης, μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου, αντικαθιστώντας το παλιό και προβληματικό δίκτυο. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες, οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΖ έφεραν σε πέρας ένα έργο που αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζομένους μας! Με την εμπειρία, την προσπάθεια και την καθημερινή τους εργασία αποδεικνύουν τις δυνατότητες της ΔΕΥΑΖ και τη διάθεσή τους να προσφέρουν στον τόπο μας».

Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Τουρκάκης αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η ΔΕΥΑΖ είναι πολλά και οι προκλήσεις σημαντικές. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπισή τους πρέπει να γίνεται με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα και σημαντικές προκλήσεις μπροστά μας. Η καθημερινότητα όμως των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Γι’ αυτό συνεχίζουμε με συνέπεια, μεθοδικότητα και προσήλωση στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Γιατί αυτό που έχει σημασία για τον πολίτη είναι να βλέπει τα προβλήματα που τον ταλαιπωρούν να βρίσκουν λύσεις. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Με πράξεις και αποτελέσματα».

Γεωργία Καλαμαρά