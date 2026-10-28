Στοιχεία για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ζητά η ΠΟΞ | Επιστολή στο υπ. Τουρισμού

Ενημέρωση για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και τα επιβληθέντα πρόστιμα ζητά από το υπουργείο Τουρισμού η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Με επιστολή της προς τη γενική γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου, η οποία κοινοποιείται στην υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η ΠΟΞ ζητά αναλυτικά στοιχεία για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2025, τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί και τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, βεβαιωθεί και εισπραχθεί, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 5170/2025. Παράλληλα, ζητά ενημέρωση για το ποσοστό των ελεγχθέντων ακινήτων σε σχέση με το σύνολο των ενεργών Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ), καθώς και για τον προγραμματισμό των ελέγχων το 2027.

Στην επιστολή, μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Με το άρθρο 3 του ν. 5170/2025 θεσπίστηκαν κτιριακές και λειτουργικές προδιαγραφές για τα ακίνητα που διατίθενται με βραχυχρόνια μίσθωση κατά το άρθρο 111 του ν. 4446/2016, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ίδιου νόμου, τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2025. Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης ο νόμος προβλέπει επιτόπιους ελέγχους από υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και από μικτά κλιμάκια με υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., σε περίπτωση δε διαπίστωσης παραβάσεων προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη ρύθμιση ένα πρώτο βήμα για την προστασία των επισκεπτών, τη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την αποκατάσταση εύλογων όρων ισορροπίας μεταξύ της ξενοδοχειακής δραστηριότητας και της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Η αποτελεσματικότητα, ωστόσο, ενός ρυθμιστικού πλαισίου κρίνεται όχι από τη θέσπισή του, αλλά από την πραγματική εφαρμογή του στο πεδίο.Με δεδομένο πως έχει ήδη μεσολαβήσει ένα έτος από την έναρξη εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης (1.10.2025), θεωρούμε ότι πρόκειται για το εύλογο χρονικό σημείο μιας πρώτης αποτίμησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει χωρίς αξιόπιστα στοιχεία για την ελεγκτική δραστηριότητα.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε, τα εξής στοιχεία για το διάστημα από 1.10.2025 έως την πλέον πρόσφατη διαθέσιμη ημερομηνία: 1. Τον συνολικό αριθμό επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν, με κατανομή ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ή Περιφέρεια) και ανά μήνα. 2. Τον αριθμό των ελέγχων που κατέληξαν σε διαπίστωση παράβασης, με κατανομή ανά είδος παράβασης. 3. Τον αριθμό και το συνολικό ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν, βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 4. Το ποσοστό των ελεγχθέντων ακινήτων επί του συνόλου των ενεργών Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ). 5. Τον προγραμματισμό των ελέγχων για το 2027 (…)»

Γεωργία Καλαμαρά