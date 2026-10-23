Mπαμπάς έγινε ο πρόεδρος των φιλάθλων του ΑΠΣ Ζάκυνθος “Απέναντι” ο Διονύσης Πέττας

Μπαμπάς έγινε για πρώτη φορά ο πρόεδρος των “Απέναντι” των ένθερμων φιλάθλων της ομάδας της Ζακύνθου Διονύσης Πέττας, καθώς η σύζυγος του Σταυρούλα έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 3 κιλών.

Η γέννηση της ήρθε σε ιδιωτική κλινική στην Αθήνα για τον Ζακυνθινό συμπολίτη μας που από τις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου ξεκινάει ένα άλλο μεγάλο αγώνα στο να “παλέψει” για την οικογένεια του στο γήπεδο της ζωής.

Ευχόμαστε να έχει υγεία το κοριτσάκι για την οικογένεια του και να είναι χιλιόχρονο….

Διονύσης Μπινιώρης