Tίποτα δεν σταματάει τους άνδρες της ΑΓΕΖ – Σπουδαία επικράτηση με 74-71 στην έδρα της Ανδραβίδας

Άλλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα έφερε στην Α2 ΕΣΚΑΗ η ομάδα της ΑΓΕΖ που επιβλήθηκε του ΣΕΦΑ Ανδραβίδας με 74-71. Μόνο νίκες έχει το σύνολο του Άρη Ξενούλη που κάνει εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα και στοχεύει στην άνοδο στην κατηγορία. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο καθ’ όλη τη διάρκεια του και η ΑΓΕΖ κάθε τόσο έπαιρνε το προβάδισμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Διονύσης Λιβέρης που είχε 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα:22-22, 36-38, 58-57, 71-74

AΓΕΖ (Ξενούλης Αρ.): Mάργαρης Δ. 11, Λέσι 2, Λιβέρης Δ. 23, Καψαμπέλης Δ. 8, Θεοδωρίτσης Κ. 11, Θεοδωρίτσης Δ. 6, Βαρβαρίγος Αν. 13, Μουζάκης Θ., Λούτας Δ., Παπαγεώργης Π., Τσίπηρας Δ.Θ., Πομόνης Β.

Διονύσης Μπινιώρης