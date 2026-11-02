Tίποτα δεν σταματάει τους άνδρες της ΑΓΕΖ – Σπουδαία επικράτηση με 74-71 στην έδρα της Ανδραβίδας

Άλλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα έφερε στην Α2 ΕΣΚΑΗ η ομάδα της ΑΓΕΖ που επιβλήθηκε του ΣΕΦΑ Ανδραβίδας με 74-71. Μόνο νίκες έχει το σύνολο του Άρη Ξενούλη που κάνει εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα και στοχεύει στην άνοδο στην κατηγορία. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο καθ’ όλη τη διάρκεια του και η ΑΓΕΖ κάθε τόσο έπαιρνε το προβάδισμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Διονύσης Λιβέρης που είχε 23 πόντους.
Τα δεκάλεπτα:22-22, 36-38, 58-57, 71-74
AΓΕΖ (Ξενούλης Αρ.): Mάργαρης Δ. 11, Λέσι 2, Λιβέρης Δ. 23, Καψαμπέλης Δ. 8, Θεοδωρίτσης Κ. 11, Θεοδωρίτσης Δ. 6, Βαρβαρίγος Αν. 13, Μουζάκης Θ., Λούτας Δ., Παπαγεώργης Π., Τσίπηρας Δ.Θ., Πομόνης Β.