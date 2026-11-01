Η τύχη γύρισε την πλάτη στη Ζάκυνθο | Ισοφαρίστηκε στο 93′ από τον ΠΑΟΚ Β’ και έμεινε στο 1-1 στις Σέρρες

Όσο ποτέ μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα άξιζε τη νίκη η Ζάκυνθος στη Superbet League 2 και θα πρέπει να περιμένει ακόμα περισσότερο για να την κατακτήσει καθώς σε ματς με τον ΠΑΟΚ Β’ στις Σέρρες που κέρδιζε μέχρι το 93′ με γκολ του Μπαστακού ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον Γκιόκα και έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα για τη δύσκολη συνέχεια.

Η Ζάκυνθος στο πρώτο μέρος ήταν καλύτερη και είχε ευκαιρίες με τον Νέϊρα και τον Κάτσε ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν την δική τους καλή στιγμή με τον Σιφναίο στο 29′ αλλά τον Στα άφησε ο Τσόγκας, ο οποίος ενα λεπτό μετά σταμάτησε και τον Ικόμπονγκ.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Καραγκέα που σημάδεψε το δοκάρι ενώ ένα λεπτό μετά ο Νέϊρα νικήθηκε από τον Νικολακούλη.

Τελικά οι παίκτες του Ηλία Φυντάνη άνοιξαν το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαστακού στο 73′.

Όμως ο ΠΑΟΚ Β’ πλήγωσε την ομάδα του νησιού μας καθώς με τον Γκιόκα που μπήκε ως Χρυσή αλλαγή ισοφάρισε στο 93′ για το τελικό 1-1.

ΠΑΟΚ Β’ (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Σιδεράς, Κωττάς, Ντούνγκα, Ελευθεριάδης (79′ Παπαγεωργίου), Τσοπούρογλου (90′ Γκιόκα), Καραγκέα (66′ Κώστογλου), Στύλος (66′ Αζούζ), Ικομπόνγκ (66′ Μπέρδος), Σιφναίος..

ΑΠΣ Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Σίλβα (46′ Τσίτσκας), Ροντρίγκες, Κάτσε, Κουάντρα (72′ Σέλμα), Αναστασόπουλος (8′ λ.τ Παναγιωτούδης), Μπαστακός (90′ Κρυπάρακος), Νέιρα, Καρίμ.

Διονύσης Μπινιώρης