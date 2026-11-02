Ήττα στη Λευκάδα από τον Τηλυκράτη με 3-0 για τον ΑΟ Λεβάντε – Παραμένει χωρίς νίκη στη Γ’ Εθνική

Την 6η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια γνώρισε η ομάδα του ΑΟ Λεβάντε που έχασε με 0-3 από τον Τηλυκράτη Λευκάδας στην έδρα του. Το ματς ήταν εξαρχής δύσκολο για τις “νυχτερίδες” που βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Περιστέρη στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος και παρά τις προσπάθειες τους να αντιδράσουν και να φτάσουν στην ισοφάριση δέχθηκαν άλλα δυο γκολ από τους Κούρτη και Τουρλίδα για να ηττηθούν.

Επόμενο ματς για τη Ζακυνθινή ομάδα με τον Όμιλο Φιλάθλων Αγίου Ματθαίου.

ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ: Γεώργιος Πολίτης, Λάμπρος Αγγελούλης (81΄ Ευστάθιος Πυθαγόρας Θεοδωρίδης), Νώα Γουίλμπερτ Λάχτι Λέβης (63΄ Άγγελος Κατωπόδης), Κωνσταντίνος Πιζανίας, Αλέξανδρος Σέφα, Θεόδωρος Περιστέρης, Aatu Kalee Eemeli Kujanpaa (81΄ Γεώργιος Κατωπόδης), Ευάγγελος Σπαρτιάτης, Νικόλαος Κούρτης, Νικόλαος Τρικάτζης (71΄ Χριστόφορος Τουρλίδας), Σπυρίδων Σαράκης (81΄ Συμεών Συνοδινός)