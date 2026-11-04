Bόλεϊ: Με ήττα ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους οι γυναίκες του Α.Σ. Ζακύνθου – Επικράτηση για την ΕΑΠ

Δεν τα κατάφερε στο ξεκίνημα της στο Τοπικό Πρωτάθλημα Βόλεϊ της ΕΣΠΕΠ το γυναικείο τμήμα του Αθλητικού Συλλόγου Ζακύνθου καθώς ηττήθηκε με 3-0 σετ εκτός έδρας από την ΕΑΠ που ήταν ανώτερη και δίκαια πήρε τη νίκη.

Η ομάδα από την Πάτρα πήρε άνετα το πρώτο με 25-14, ενώ παρά την προσπάθεια της ομάδας του νησιού μας έφτασε στο 2-0 κερδίζοντας με 25-19. Στο τρίτο σετ το έργο των γηπεδούχων ήταν ακόμα πιο εύκολο και επιβλήθηκαν με 25-11 για να ολοκληρώσουν επιτυχημένα την αναμέτρηση.

Τα σετ: 25-14,25-19,25-11

A.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Παλαιοθοδώρου Ατζ.): Κολυβά Αν., Αγγελίδου Κ., Μαρίνου Αν., Κοκοροπούλου Ηλ., Μαφρίν Βαλ., Κανάρη Ντ., Κοντονή Κ., Μπανούση Ερ., Μαρέντη Ι., Κεφαλληνού Δ.

Η προπονήτρια της ομάδας Αντζελέτα Παλαιοθοδώρου είπε για το παιχνίδι: «Η πρώτη μας αγωνιστική υποχρέωση για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε με ήττα απέναντι στην Ε.Α.Π., με σκορ 3-0. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην ήταν αυτό που επιθυμούσαμε, όμως πίσω από κάθε πόντο κρύβεται προσπάθεια, πίσω από κάθε φάση διάθεση και πίσω από κάθε αγώνα μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτερες. Κρατάμε όσα μας δίδαξε αυτή η αναμέτρηση, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά, περισσότερη δουλειά και ακόμα μεγαλύτερη πίστη στις δυνατότητές μας. Γιατί μια ομάδα δεν φαίνεται μόνο στις νίκες, αλλά κυρίως στον τρόπο που στέκεται μετά από μια ήττα. Στηρίζει η μία την άλλη, μαθαίνει, δυναμώνει και επιστρέφει. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και θα τον διανύσουμε μαζί! Μία ομάδα, μία οικογένεια, ένας κοινός στόχος.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας.Καμία προσπάθεια δεν γίνεται πραγματικότητα χωρίς ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτήν και στέκονται δίπλα της.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη σε όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές μας, που με την πολύτιμη συνεισφορά τους στηρίζουν την ομάδα μας, τα όνειρά μας και την προσπάθειά μας να εκπροσωπούμε επάξια το νησί μας.

Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας, που επενδύετε στον αθλητισμό και που γίνεστε μέρος της δικής μας προσπάθειας! Η στήριξή σας είναι δύναμη για εμάς και μας δίνει κίνητρο να συνεχίζουμε να προσπαθούμε και να κυνηγάμε τους στόχους μας. Μαζί είμαστε πιο δυνατοί».

Διονύσης Μπινιώρης