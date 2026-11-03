Σπουδαία βράβευση για τον Ζακυνθινό Ραφαήλ Πέττα – Βραβεύτηκε καλύτερος παίκτης του 1ου Ομίλου της περσινής Superleague 2

Παρά το γεγονός ότι είχε ακόμα τις πατερίτσες του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του φέτος καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο ματς του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β’ και πριν λίγο καιρό χειρουργήθηκε επιτυχώς, ο Ζακυνθινός Ραφαήλ Πέττας παρέλαβε το βραβείο του για καλύτερο παίκτη του 1ου Όμίλου της Superleague στην γιορτή του ΠΣΑΠΠ. Φορώντας τη φανέλα της Νίκης Βόλου διέπρεψε με τις εμφανίσεις του και αυτό τον βοήθησε να πάρει και τη σημαντική μεταγραφή στον “Ιστορικό” της Νέας Σμύρνης.

Η βράβευση του αποτελεί μια απόδειξη των κόπων και των προσπαθειών του όλα αυτά τα χρόνια όπου μεταξύ άλλων τιμά και το νησί μας ως ένας από τους καλύτερους Ζακυνθινούς αθλητές.

Κατά την παραλαβή του βραβείου του δήλωσε: “Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με ψήφισαν, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ για την πολύ όμορφη βραδιά και τη δράση του γενικά στον αθλητισμό. Θα ήθελε να αφιερώσω το βραβείο στην πρώην ομάδα μου, τη Νίκη Βόλου, που πραγματικά ήμασταν μία οικογένεια και χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που είναι σε κάθε βήμα δίπλα μου. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω και για τα άπειρα μηνύματα που δέχτηκα μετά τον τραυματισμό μου και τους συμπαίκτες μου στον Πανιώνιο και τη διοίκηση, που μ’ αγκάλιασαν και είναι σαν να βρίσκομαι στ’ αποδυτήρια».

Ο ίδιος προχώρησε σε ανάρτηση μετά την διάκριση του αναφέροντας τα εξής:“Ο χρόνος περνάει γρήγορα και αμείλικτα, όμως το μυαλό μου γυρίζει πάντα εκεί… Στις αλάνες όπου έμαθα να αγαπώ το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί. Εκεί βρίσκεται πάντα ο φάρος μου.

Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και, μέσα σε όλες τις δυσκολίες, να προσπαθείς να ζεις αξιοπρεπώς.

Υπήρξαν στιγμές που έκανα προσωρινά πίσω, που ένιωσα πως ίσως ήρθε η ώρα να τα παρατήσω. Όμως, βαθιά μέσα μου, δεν σταμάτησα ποτέ να πιστεύω. Γιατί το παιδί της αλάνας δεν έπαψε ποτέ να ονειρεύεται.

Και σήμερα, μετά από πολύ κόπο, θυσίες και επιμονή, βρίσκομαι ανάμεσα στους καλύτερους.

Για εκείνο το παιδί που δεν σταμάτησε ποτέ να ονειρεύεται”

O Ραφαήλ Πέττας επικεντρώνεται στην αποθεραπεία του από τον σοβαρό του τραυματισμό και είναι αποφασισμένος το συντομότερο να επιστρέψει στα γήπεδα και στο ποδόσφαιρο που τόσο αγαπά.

Διονύσης Μπινιώρης