Διπλή σπουδαία διάκριση στο Πανελλήνιο Κύπελλο Σωματικής Διάπλασης για τον Ζακυνθινό Τάκη Προβατίδη – Επιστροφή στη “δράση”

Στο Πανελλήνιο Κύπελλο Σωματικής Διάπλασης “Ιωάννης Βασάλος” συμμετείχε πριν από λίγο καιρό ο Ζακυνθινός Τάκης Προβατίδης φτάνοντας στην κατάκτηση δυο πρώτων θέσεων στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν. Αν και η σωματοδότηση δεν είναι Ολυμπιακό Άθλημα, έχουν προχωρήσει σημαντικές ενέργειες τα τελευταία χρόνια για να γίνει και είναι σε καλό δρόμο.

Ο αθλητής από το νησί μας, ο οποίος έχει ιστορικών σπουδαίων επιτυχιών στο bodybuilding κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Bodybuilding άνω των 40 ετών αλλά και στην κατηγορία Classic Bodybuilding μέχρι ύψος 1,75 μ.



Είχε να αγωνιστεί σε διοργάνωση εδώ και 5 χρόνια, ωστόσο για άλλη μια φορά έδειξε το πόσο εξαιρετικός αθλητής είναι και κατάφερε να επιστρέψει με τον καλύτερο τρόπο στις επάλξεις.

Ο ίδιος προχώρησε και σε ανάρτηση ευχαριστώντας και όσους τον στήριξαν. Οι φωτογραφίες από τον Διον. Σούρμπη.

“Πρώτη θέση στις 2 κατηγορίες λοιπόν και θα ξεκινήσω λέγοντας και πάλι ένα τεράστιο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και τα μηνύματά σας! ❤️🙏🏻

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον D. Sourbis για τις φωτογραφίες, αλλά και για την παρουσία του εκεί!

Ήταν ένα σύντομο ταξίδι, καθώς, όπως είχα αναφέρει, η απόφαση και η προετοιμασία μου για τον συγκεκριμένο αγώνα διήρκεσαν σχεδόν 8 εβδομάδες. Από την άλλη, όμως, το bodybuilding αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια μέρος της ζωής μου και αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μου. Έτσι, η επιστροφή σε αγωνιστική κατάσταση δεν απείχε πολύ από την εικόνα που ήδη είχα χτίσει.

Το post αυτό, όμως, είναι αφιερωμένο σε κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους που συνέβαλαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο σε αυτή την προσπάθεια.

🔹 Στο Sotiris Mauros και το Protein planet για όλα τα κορυφαία συμπληρώματα που είχα στη φαρέτρα μου σε αυτή την προετοιμασία.

🔹 Στον φίλο Τάκη Ζουπανο και το Athlokinisi όπου πραγματοποίησα τις προπονήσεις μου, έχοντας στη διάθεσή μου εξαιρετικά μηχανήματα και τις κατάλληλες συνθήκες για να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη!

🔹 Στον προπονητή, Stavros Papadopoulos , που επιμελήθηκε την προετοιμασία μου αυτές τις τελευταίες εβδομάδες.

Σταύρο, είσαι πραγματικά ένα διαμάντι και ένας θησαυρός για το ελληνικό bodybuilding και fitness. Να ξέρεις ότι είναι τυχεροί όσοι σε επιλέγουν για να έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο με τις γνώσεις, την εμπειρία και την ποιότητά σου. Σε ευχαριστώ για όλα!

🔹 Στην ομοσπονδία ΠΟΣΔ τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Κυπέλλου.

Οι σχεδόν διπλάσιες συμμετοχές, σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, έδειξαν πως οι φυσικοί αθλητές έχουν πλέον ένα σπίτι στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, όπου μπορούν να αγωνίζονται και να διεκδικούν τη διάκρισή τους. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο!

❤️ Και για το τέλος, άφησα τη γυναίκα μου Fioroula Giannoudaki

Τον άνθρωπο που ήταν δίπλα μου από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να συμμετάσχω, μέχρι και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ανέβω στη σκηνή: το ζέσταμα, το βάψιμο, την αγωνία, την ένταση και κάθε μικρή στιγμή αυτής της διαδρομής.

Αυτά τα κύπελα είναι κ δικά σου❤️

Dreams do come true”.

Διονύσης Μπινιώρης