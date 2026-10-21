Έντονος προβληματισμός για τον τουρισμό ενόψει της έκθεσης του Λονδίνου

Μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση καλούνται να διαχειριστούν οι τουριστικοί φορείς του νησιού μας, οι οποίοι, έχοντας βγάλει τα πρώτα συμπεράσματα μετά το πέρας της φετινής καλοκαιρινής σεζόν, ετοιμάζονται να ακούσουν και να συζητήσουν τις εξελίξεις στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Λονδίνου (WTM), 3-5 Νοεμβρίου.

Εκεί αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον η γενικευμένη ακρίβεια και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που αυτή επιφέρει. Ήδη τα πρώτα δεδομένα δεν είναι καθόλου θετικά για την επόμενη τουριστική περίοδο, γεγονός που προβληματίζει έντονα τον τουριστικό κόσμο.

Ο τουριστικός πράκτορας, κ. Γιάννης Φιλιπποπολίτης, αποτυπώνοντας το κλίμα που επικρατεί, σημείωσε: «Εκτός από τον απολογισμό της χρονιάς θα δούμε τι γίνεται για το 2027. Γιατί αυτή τη στιγμή οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι καλές όσον αφορά τις προκρατήσεις για το 2027. Με όλη αυτή την αναταραχή που υπάρχει στην Ευρώπη με τη φοβερή αύξηση του κόστους του ενεργειακού, ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος και φοβισμένος όσον αφορά το να κλείσει έγκαιρα τις διακοπές του. Θα γίνει περισσότερο ανάλυση των δεδομένων με τους συνεργάτες μας. Σίγουρα περισσότερα πράγματα θα μπορούμε να πούμε μετά την επιστροφή μας από την έκθεση».

Ο κ. Φιλιπποπολίτης στάθηκε στο γεγονός ότι οικονομικά δεν ήταν μια καλή χρονιά, εκφράζοντας παράλληλα τον έντονο προβληματισμό του για το πώς θα διαμορφωθούν από εδώ και πέρα τα δεδομένα στον τουρισμό: «Ξέρουμε ότι κανένας δεν πήγε καλά οικονομικά τη χρονιά που πέρασε. Ούτε tour operator, ούτε οι αεροπορικές εταιρείες, ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε κανενός τουριστική επιχείρηση γιατί όλοι λόγω του υψηλού κόστους, έχουμε πολύ χαμηλή κερδοφορία. Δηλαδή δεν είναι κανένας που βγήκε ωφελημένος και ο πελάτης που πλήρωσε λίγο παραπάνω από πέρσι, δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά στα πακέτα.. Είχαν προαγοράσει οι αεροπορικές εταιρείες και είχαν κάνει συμφωνίες με τις πετρελαϊκές εταιρείες οπότε δεν ήταν τόσο μεγάλο το πλήγμα για το 2027. Παρόλα αυτά αναγκαστικά έγιναν εκπτώσεις, αναγκαστικά υπήρξαν αυτά τα κακά οικονομικά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους. Τώρα το μέλλον φαίνεται πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ιδιαίτερο, γιατί έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά.».

«Στο μείον οι κρατήσεις για του χρόνου»

Αναφερόμενος στην επόμενη τουριστική περίοδο, ο κ. Φιλιπποπολίτης υπογράμμισε ότι οι κρατήσεις εμφανίζονται μειωμένες, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία: «Βλέπω ότι είναι στο μείον αρκετά οι κρατήσεις για του χρόνου. Αυτό είναι το σίγουρο αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει αν σταματήσουν οι πόλεμοι, αν ηρεμήσει ο πλανήτης και να πάνε όλα καλά. Αλλά αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανησυχία Ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός ή δεν έχουν λεφτά ή και αυτοί που έχουν λεφτά είναι επιφυλακτικοί στο να τα χαλάσουν. Το θέμα είναι ότι όλοι έχουν λιγότερα λεφτά πλέον».

Πιο φθηνές επιλογές αναμένεται να αναζητήσουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με τον κ. Φιλιπποπολίτη, ο οποίος τόνισε ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ταξιδιώτες από παραδοσιακές αγορές, όπως η Μεγάλη Βρετανία ή η Ιταλία, ενδέχεται να μην επιλέξουν τη χώρα μας και τη Ζάκυνθο για τις διακοπές τους, αναζητώντας πιο οικονομικά πακέτα: «Όλοι είχαν πολύ κακά οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό είναι δεδομένο και το ξέρουμε από όλες τις εταιρείες -από πολύ μικρές οικογενειακές εταιρείες αλλά παρόλα αυτά διοργανώνουν πακέτα. Η κερδοφορία τους έχει μειωθεί υπερβολικά πολύ. Η λύση όσον αφορά τον καταναλωτή, μπορεί να ψάξει άλλες πιο φθηνές δυνατότητες και πιο κοντά στη χώρα του. Υπάρχει αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε σχετικά μακριά από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Από Γερμανία και τις υπόλοιπες χώρες δεν είναι το κόστος αλλά πολλοί άνθρωποι στρέφονται σε άλλες λύσεις, πιο μικρά πακέτα, κάνουν τριήμερα ή τετραήμερα. Περιορίζουν τις μετακινήσεις τους. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν και προβλέψεις».

Διονύσης Μπινιώρης