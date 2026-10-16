Στα όρια της βιωσιμότητας τα ελαιοτριβεία στη Ζάκυνθο

Η χαμηλή τιμή του ελαιολάδου, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους λειτουργίας, δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στα ελαιοτριβεία και στους παραγωγούς ενόψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελαιοτριβείων Ζακύνθου, κ. Ντίνος Μπέτσης χαρακτηρίζεται δύσκολη την φετινή ελαιοκομική χρονιά και παραθέτει τον προβληματισμό του για την βιωσιμότητα του κλάδου.

Ντ. Μπέτσης «Αν εξέλθει η κατάσταση έτσι και αν οι τιμές του λαδιού είναι αυτές, του χρόνου θα μπούνε πολλά λουκέτα»

«Είναι μία δύσκολη χρονιά φέτος για τους για τα ελαιοτριβεία και για τους παραγωγούς. Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές συγκριτικά με τα έξοδα που έχουμε. Συνεχώς τα έξοδα αυξάνονται είτε από είτε από το ρεύμα είτε από το πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι η τιμή του λαδιού είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτή τη στιγμή, κυμαίνεται στα 2,70 ευρώ στη Ζάκυνθο. Δεν έχει βγει καινούργια τιμή για το φρέσκο λάδι. Ενόψει του ανοίγματος των ελαιοτριβείων, πιστεύουμε ότι η τιμή του λαδιού έπρεπε να είναι γύρω στα 4 – 5 ευρώ περίπου για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι. Από ό,τι φαίνεται , όμως, η τιμή του λαδιού δεν προβλέπεται να ανέβει. Οπότε, θα ‘ναι τεράστιο το πρόβλημα για την βιωσιμότητα των ελαιοτριβείων και για τους παραγωγούς που και αυτοί έχουν πολλά έξοδα», σημειώνει αρχικά ο κ. Μπέτσης.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί, εκτός από την τιμή του λαδιού, και η ποιότητα που αυτό θα έχει. Όπως αναφέρει ο κ. Μπέτσης, αν η ποιότητα δεν είναι καλή, αναμένεται νέα πτώση στην τιμή του ελαιολάδου. «Είμαστε μετέωροι. Βαδίζουμε σε μία βεβαιότητα . Η τιμή του λαδιού δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Εμείς πληρωνόμαστε με λάδι και το λάδι που θα πάρουμε δεν ξέρουμε σε τι τιμή θα το πουλήσουμε. Δεύτερον, δεν ξέρουμε τι ποιότητα θα έχει το λάδι. Αν η ποιότητα του λαδιού δεν είναι καλή, η τιμή του πάλι θα πέσει από τα 2,70 ευρώ και μπορεί να πάει και στα 1,5 ευρώ. Οπότε , καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον ασύμφορο και δεν μπορούμε εύκολα, ως ελαιοτριβεία, να διαχειριστούμε αυτές τις καταστάσεις», εξηγεί.

Προκειμένου να περιορίσουν τις οικονομικές απώλειές τους, τα ελαιοτριβεία αναμένεται να προβούν σε αύξηση του ποσοστού που λαμβάνουν. Όπως εξηγεί ο κ. Μπέτσης, είναι μια λύση με σκοπό να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη χασούρα. «Αυτό που αποφασίσαμε κατά γενική ομολογία ήταν να αυξηθεί το ποσοστό των ελαιοτριβείων και από 10 -11 που ήταν, να πάει στο 15. Αυτό, προφανώς , θα το επωμιστούν οι ελαιοπαραγωγοί. Αλλά, και εμείς το κάνουμε όχι για να βγάλουμε χρήματα, αλλά για να μην μπούμε μέσα, που και πάλι θα μπούμε…Προσπαθούμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο λίγη χασούρα», υπογραμμίζει.

Δεδομένης της κατάστασης και της χαμηλής κερδοφορίας, ο κ. Μπέτσης επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο να παραμείνουν αμάζευτες ελιές και να περιοριστεί η ενασχόληση με τον τομέα. «Τη στιγμή που δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει από τη από την παραγωγή της ελιάς είτε από άλλα προϊόντα στον αγροτικό τομέα γενικότερα, γιατί να πάει να ασχοληθεί με αυτά; Πώς θα ασχοληθεί; Φυσικά και θα μείνουνε αμάζευτες ελιές και δεν θα ασχοληθεί άλλος ο κόσμος με τον πρωτογενή τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και η Ελλάδα δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και η κάθε κυβέρνηση που πέρασε δεν στηρίζει τον πρωτογενή τομέα. Στην πραγματικότητα, όμως, όλος ο κόσμος ζει από την πρωτογενή τομέα».

Επιπλέον, ο κ. Μπέτσης εκφράζεται την ανησυχία ότι, αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, από την επόμενη χρονιά πολλά ελαιοτριβεία ενδέχεται να αναγκαστούν να κλείσουν. «Φέτος κάναμε μία σκέψη μήπως δεν λειτουργήσουμε για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε ή να πιέσουμε κάποιες καταστάσεις. Δεν θα γίνει αυτό, αλλά από το χρόνου θα μπούνε λουκέτα, γιατί δεν θα βγαίνουμε. Αν εξέλθει η κατάσταση έτσι και αν οι τιμές του λαδιού είναι αυτές, του χρόνου θα μπούνε πολλά λουκέτα, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να τα τροφοδοτούμε συνέχεια», υποστηρίζει.

Πάντως, αντίστοιχες δυσκολίες καταγράφονται, σύμφωνα με τον κ. Μπέτση, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και στην Ιταλία και την Ισπανία «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικά , γιατί η τιμή του λαδιού είναι χαμηλή και δεν είναι πλέον βιώσιμη η ελαιοκαλλιέργεια. Επίσης στην Ιταλία και στην Ισπανία έχουν παρόμοια προβλήματα», καταλήγει.

Σοφία Βαρδακαστάνη