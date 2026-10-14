Αγωγός ορεινά: Σε 15 μέρες οι απαντήσεις Δήμου και ΔΕΥΑΖ στη Διαχειριστική – Γ. Στασινόπουλος: «Προτεραιότητά μας η ολοκλήρωση του έργου»

–Στο επίκεντρο τα ευρήματα της έκθεσης και η κόντρα με την αντιπολίτευση

–Η ΕΥΔ προτείνει την ανάκτηση 807.254 ευρώ και την κίνηση διαδικασιών έκπτωσης του αναδόχου

–“Τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του κ. Αλαβέρα. Αν έχει κάτι διαφορετικό ο κ. Τσουρουνάκης, να το καταθέσει στη δικαιοσύνη”

Η πρόταση ανάκτησης 807.254,91 ευρώ και η κίνηση διαδικασιών για την έκπτωση του αναδόχου φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το έργο υδροδότησης των ορεινών…

Η προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» καταγράφει αποκλίσεις μεταξύ των εργασιών που είχαν πιστοποιηθεί και της κατάστασης που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία στο έργο «Αντικατάσταση τμήματος υφιστάμενου αγωγού και επέκταση συστήματος υδροδότησης Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Άγιος Λέοντας».

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες, 14 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι η έκθεση είναι προσωρινή και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΖ συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των προβλεπόμενων αντιρρήσεων στη Διαχειριστική Αρχή. Όπως ανέφερε, η δημοτική αρχή θα ενημερώσει αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο για τις απαντήσεις που θα δοθούν στα ευρήματα της έκθεσης. Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του έργου και η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων υδροδότησης στις ορεινές κοινότητες.

Τα ευρήματα της αυτοψίας

Η αυτοψία της ΕΥΔ πραγματοποιήθηκε στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.215.958,78 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά». Δικαιούχος είναι ο Δήμος Ζακύνθου και κύριος του έργου η ΔΕΥΑΖ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 7,8 χιλιομέτρων, τριών αντλιοστασίων και δύο δεξαμενών. Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση, κατά τον επιτόπιο έλεγχο καταγράφηκαν αποκλίσεις σε επιμέρους εργασίες και εγκαταστάσεις, για τις οποίες είχαν προηγουμένως γίνει πιστοποιήσεις. Ειδικότερα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι μέρος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τριών αντλιοστασίων, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις είχαν πιστοποιηθεί, βρισκόταν αποθηκευμένο σε κιβώτια σε αποθήκη υπεργολάβου. Παράλληλα, σε εγκαταστάσεις για τις οποίες είχαν πιστοποιηθεί οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, διαπιστώθηκε ότι οι προβλεπόμενες εργασίες δεν είχαν ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, το αντλιοστάσιο Α26, το οποίο είχε πιστοποιηθεί ως ολοκληρωμένο, βρισκόταν ακόμη στη φάση της σκυροδέτησης. Στην έκθεση γίνεται επίσης αναφορά σε εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης οδού προσπέλασης μήκους 2.316 μέτρων και πλάτους 6 μέτρων, η οποία, σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν εντοπίστηκε κατά την αυτοψία. Ελλείψεις καταγράφηκαν και σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων, παρά την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργασιών τοποθέτησης.

Η πρόταση ανάκτησης των 807.254 ευρώ

Με βάση τα ευρήματα, η ΕΥΔ προτείνει την ανάκτηση ποσού 807.254,91 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην πληρωμή του 7ου λογαριασμού του έργου. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είχε θεωρηθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2024 και ανερχόταν συνολικά σε 916.052,59 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής ήταν ύψους 807.254,91 ευρώ. Η πρόταση ανάκτησης περιλαμβάνεται στην προσωρινή έκθεση και θα εξεταστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου, με βάση και τα στοιχεία που θα υποβάλουν ο Δήμος και η ΔΕΥΑΖ.

Η θέση του Δήμου για την ολοκλήρωση του έργου

Ο κ. Στασινόπουλος έθεσε ως βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής την ολοκλήρωση του αγωγού, επικαλούμενος τις ανάγκες υδροδότησης των ορεινών περιοχών. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο έκπτωσης του αναδόχου, δήλωσε ότι ο Δήμος είναι διατεθειμένος να εξετάσει ακόμη και τη διάθεση ιδίων πόρων, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών. «Με οποιοδήποτε κόστος είμαστε υποχρεωμένοι να ολοκληρωθεί το έργο. Ακόμα και να κηρυχθεί ο εργολάβος έκπτωτος από τη Διαχειριστική ή από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα συμβάλουμε εμείς με δικά μας χρήματα ώστε να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επί σειρά ετών οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών, σημειώνοντας ότι αρκετοί αναγκάζονται να προμηθεύονται νερό από ιδιώτες ή να εξυπηρετούνται μέσω υδροφόρων. Όπως υποστήριξε, στόχος είναι να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να προχωρήσει το έργο, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης.

Το ενδεχόμενο έκπτωσης του αναδόχου

Η προσωρινή έκθεση αναφέρεται στην εφαρμογή του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 για την κίνηση διαδικασιών έκπτωσης του αναδόχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, έχουν παρέλθει η συμβατική προθεσμία, η εγκεκριμένη παράταση και η οριακή προθεσμία εκτέλεσης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου. Επιπλέον, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η άδεια εκτέλεσης του έργου από τη Διεύθυνση Υδάτων είχε λήξει στις 13 Φεβρουαρίου 2017. Ερωτηθείς γιατί δεν κινήθηκαν νωρίτερα οι διαδικασίες έκπτωσης, ο κ. Στασινόπουλος αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου και στις καθυστερήσεις που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να προκαλέσει η επανάληψη των διαδικασιών ανάθεσης. «Το να κηρύξεις έναν εργολάβο έκπτωτο σε ένα έργο κοινής ωφέλειας έχει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι, μέχρι να ξαναγίνουν οι διαδικασίες, επειδή είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα περάσουν πάνω από δέκα χρόνια», δήλωσε. Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, σημείωσε ότι η αρχική μελέτη εκπονήθηκε το 1992 και ότι ακολούθησαν αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις το 2018-2019. Όπως είπε, η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε το 2019-2020, χωρίς ο αρχικός ανάδοχος να αναλάβει τελικά την εκτέλεση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέος διαγωνισμός.

Το ζήτημα της υπεργολαβίας και οι πιστοποιήσεις

Ένα ακόμη θέμα που περιλαμβάνεται στην έκθεση αφορά την παρουσία εταιρείας στο εργοτάξιο βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού με τον ανάδοχο, χωρίς, σύμφωνα με τα ευρήματα, να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπεργολαβίας ή υποκατάστασης. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη διαχείριση των χρημάτων του έργου, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι ανάδοχος παραμένει ο Αλαβέρας και ότι τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομά του. «Τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου, του κυρίου Αλαβέρα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα απαντήσουν στα ευρήματα της έκθεσης.

Για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που εντοπίστηκε σε αποθήκη, ο κ. Στασινόπουλος υποστήριξε ότι οι πίνακες βρίσκονταν εκεί επειδή δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα για την εγκατάστασή τους και ότι επρόκειτο να τοποθετηθούν.

Σε ό,τι αφορά την οδό προσπέλασης, ανέφερε ότι πρόκειται για τη διαδρομή από την οποία διέρχεται ο αγωγός και ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα διευκρινίσουν το ζήτημα στο πλαίσιο των απαντήσεων προς τη Διαχειριστική Αρχή.

Ο Δήμαρχος υπερασπίστηκε, επίσης, το έργο των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της ΔΕΥΑΖ, επισημαίνοντας ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα εξετάσουν τα ευρήματα και θα τεκμηριώσουν τις θέσεις τους.

Η απάντηση στην αντιπολίτευση

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Δήμαρχος θέλησε να απαντήσει και στην κριτική που δέχεται για την υπόθεση του αγωγού από την παράταξη “Δύναμη Ελπίδας” , σημειώνοντας: “Ανάδοχος αυτή τη στιγμή είναι ο Αλαβέρας. Τον γνωρίζουμε όλοι. Και να δώσουμε και μία απάντηση και στον κύριο Τσουρουνάκη: πού πάνε τα λεφτά είναι ξεκάθαρο. Τα εντάλματα κόβονται στο όνομα του αναδόχου, του κυρίου Αλαβέρα. Αν έχει κάτι διαφορετικό να το καταθέσει όχι σε μας, η δικαιοσύνη είναι εδώ κοντά… Φυσικά δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε μία τηλεδίκη του θέματος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες θα απαντήσουν για τα συγκεκριμένα ευρήματα. Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε το έργο να ολοκληρωθεί».

Στη συνέχεια σημείωσε: “Οι μηχανικοί, οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν φάει πάρα πολύ λάσπη το τελευταίο διάστημα. Είναι κρίμα στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης να εμπλέκουμε υπηρεσιακούς. Είναι κρίμα και λυπάμαι που το λέω, και ας κριθούν από την κοινωνία αυτοί που κατηγορούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες.»

Τέλος, τόνισε: “Σε 15 μέρες θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις απαντήσεις αναλυτικά από τα ευρήματα, ένα προς ένα. Εμείς είμαστε εδώ με διαφάνεια να ενημερώσουμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Είμαστε δίπλα στους Ζακυνθινούς και το πιο σημαντικό: τα ορεινά επιτέλους μετά από πολλά πολλά χρόνια να πάρουν νερό, να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο έρχεται από παλιά και δεν υπάρχει λόγος με κανέναν τρόπο να το σταματήσουμε. Λέγανε μπροστά σε συνεντεύξεις η αντιπολίτευση ότι «ναι, εμείς θέλουμε να πάει το νερό» και από πίσω δίνανε εξώδικα να σταματήσει το έργο».

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σε 15 ημέρες

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σε διάστημα 15 ημερών θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι απαντήσεις των υπηρεσιών στα ευρήματα της προσωρινής έκθεσης, με αναλυτική αναφορά σε κάθε επιμέρους ζήτημα. Όπως ανέφερε, ο Δήμος και η ΔΕΥΑΖ θα αξιοποιήσουν τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες και θα υποβάλουν τα στοιχεία που θεωρούν απαραίτητα για την τεκμηρίωση των θέσεών τους. Η εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των απαντήσεων από τη Διαχειριστική Αρχή και τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την πρόταση ανάκτησης του ποσού και τις διαδικασίες για τον ανάδοχο.

Γεωργία Καλαμαρά