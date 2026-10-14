Αγωγός ορεινά: Σε 15 μέρες οι απαντήσεις Δήμου και ΔΕΥΑΖ στη Διαχειριστική – Γ. Στασινόπουλος: «Προτεραιότητά μας η ολοκλήρωση του έργου»

14/10/2026, 23:00