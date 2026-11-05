Μητσοτάκης από την Καλαμάτα: Πακέτο «6+2» μέτρων ανάσας για τους Δήμους – Όλες οι εξαγγελίες

Σε 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού όπως τις ανακοίνωσε προχώρησε από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι αντιλαμβάνεται τις δύσκολες συνθήκες.

Αρχικά τόνισε: “Το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες είναι αντίξοες και οι επόμενες εξελίξεις αχαρτογράφητες. Στόχος μας όχι το ιδανικό, αλλά να πετύχουμε το δυνατό

Δεν θα σας κοροϊδέψω με ψεύτικες υποσχέσεις και ακοστολόγητα συνθήματα, αλλά θα σας ανακοινώσω 6+2 πρωτοβουλίες ρεαλισμού”.

Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων διπλασίασε την κρατική επιχορήγηση για τα σχολικά κτήρια όπως και για την εσωτερική οδοποιία, θα πιστώσει τους Δήμους με 300 εκ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ ώστε να τα διαθέσουν σε έργα ανακύκλωσης ενώ αυξάνεται και το Τέλος Παρεπιδημούντων.

Αναλυτικά τα μέτρα που εξήγγειλε

-Πρώτον, πιστώνονται αμέσως στους δήμους 300 εκ. ευρώ από τον ΕΟΑΝ, ώστε να τα διαθέσουν οι ίδιοι σε έργα ανακύκλωσης στις περιοχές τους.

-Δεύτερον, ακόμη 240 εκ. ευρώ διατίθενται μέσα στον Νοέμβριο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων δημοτικών οφειλών προς παρόχους ενέργειας.

-Τρίτον, αυξάνεται το Τέλος Παρεπιδημούντων από 0,75% στο 1% ως πόρος της Αυτοδιοίκησης.

-Τέταρτον, διπλασιάζεται η ετήσια κρατική επιχορήγηση για συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

-Πέμπτον, η εσωτερική οδοποιία θα ενισχύεται με ακόμη 200 εκατομμύρια τον χρόνο από ένα Ειδικό Τέλος μόλις ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

-Έκτον, 50 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν επιπλέον ως ενίσχυση για την προμήθεια μπαταριών, προκειμένου να αξιοποιηθούν για αυτοκατανάλωση από τοπικές ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, το κομβικό πρόβλημα της ενέργειας, προχωρούμε σε δύο ακόμη κινήσεις: -Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ θα υπάρξει και πρόσθετη ρύθμιση των χρεών που απομένουν έως το ύψος των 60 εκατομμυρίων. -Ενώ αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να καταρτιστεί Ειδικό Τιμολόγιο Ρεύματος για τους δήμους. Κάτι, ωστόσο, το οποίο θα δρομολογηθεί με την πρώτη αποκλιμάκωση της σημερινής αναταραχής.

Πρόκειται για μέτρα τα οποία προωθούμε εν μέσω μιας πρωτοφανούς αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές και με βάση τις παρούσες δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.

Ημέρα της Ζακύνθου