Τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου – Έως 18 βαθμούς στο Ιόνιο

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 τοπικές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα. Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αναφέρει το meteo.gr

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες, που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες. Λίγες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα είναι πιθανό να εκδηλωθούν μέχρι το πρωί σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και στη συνέχει στη Νότια Πελοπόννησο, στα Κύθηρα και στην Δυτική Κρήτη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 9-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 2 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 16-17, στη Θεσσαλία από 5 έως 14-16, στην Πελοπόννησο από 6 έως 18-19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 8 έως 14-16, στα Επτάνησα από 10 έως 17-18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 14-15 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης ισχυροί 6 μποφόρ. Στα Επτάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στα παράκτια τμήματα του Ιονίου οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ίδιες εντάσεις.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Μέχρι το πρωί ενδέχεται να ψιχαλίσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

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