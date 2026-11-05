Κοινά τα μεγάλα προβλήματα των Δήμων της Ελλάδας – Ενίσχυση των οικονομικών πόρων θα ζητήσουν μέσω της ΚΕΔΕ (βίντεο)

Στην Καλαμάτα χτυπά από σήμερα η καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς ξεκίνησε το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Δήμαρχοι από όλη τη χώρα δίνουν το «παρών», θέτοντας στο τραπέζι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους, από την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια μέχρι την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και των πόρων τους. Ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους και τι ζητούν από την Κυβέρνηση;

Δείτε όσα δήλωσαν Δήμαρχοι Πατρέων, Ερυμάνθου, Σπάρτης, Επιδαύρου, Αγρινίου και Λήμνου



Ημέρα της Ζακύνθου