Nέα ανακοίνωση προς τον Δήμαρχο από τη “Δύναμη Ελπίδας” | “Πληρώσατε 1,5 εκ. ευρώ, το έργο παραμένει ημιτελές και θα ξαναχρεώσετε τους δημότες”

05/11/2026, 14:20