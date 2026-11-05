Nέα ανακοίνωση προς τον Δήμαρχο από τη “Δύναμη Ελπίδας” | “Πληρώσατε 1,5 εκ. ευρώ, το έργο παραμένει ημιτελές και θα ξαναχρεώσετε τους δημότες”

Σε νέα ανακοίνωση για τον αγωγό ύδρευσης για την Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιο Λέοντα προχώρησε η Δύναμη Ελπίδας που ρώτησε τον Δήμαρχο Ζακύνθου γιατί είναι ημιτελές ενώ έχεί πληρωθεί το έργο Μάλιστα διαμαρτυρήθηκε ότι θα ξαναχρεώσει ο Δήμος τους δημότες.

Η ανακοίνωση της Δύναμης Ελπίδας

“Κύριε Στασινόπουλε, τα χρήματα των Ζακυνθινών δεν είναι λευκή επιταγή!

Πληρώσατε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, το έργο παραμένει ημιτελές και τώρα ετοιμάζεστε να ξαναχρεώσετε τους δημότες;

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, με τις τελευταίες δηλώσεις του, προκαλεί τη νοημοσύνη των Ζακυνθινών.

Αντί να δώσει εξηγήσεις για ένα έργο που έχει απορροφήσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, ανακοινώνει ότι, αν χρειαστεί, θα πληρώσει επιπλέον ο Δήμος!

Με ποιο δικαίωμα, κύριε Δήμαρχε; Ποιος σας έδωσε λευκή επιταγή να πληρώνετε ξανά από τα χρήματα των δημοτών για εργασίες που όφειλαν ήδη να έχουν εκτελεστεί;

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις αποκάλυψαν προβλήματα στις αποκαταστάσεις των δρόμων, με υποχωρήσεις υλικών και ζητήματα που απαιτούν άμεσο έλεγχο για την ασφάλεια των πολιτών.

Και εσείς μας λέτε να περιμένουμε να τελειώσει το έργο για να αναζητήσουμε ευθύνες!

Όχι, κύριε Στασινόπουλε! Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πριν από την πληρωμή, όχι αφού φύγουν τα χρήματα!

Το προσωρινό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής δεν αντιμετωπίζεται με υπεκφυγές και επικοινωνιακές δικαιολογίες.

Απαιτούμε συγκεκριμένες απαντήσεις:

– Ποιες εργασίες πληρώθηκαν και ποιες πραγματικά εκτελέστηκαν;

– Ποιος θα πληρώσει για τις κακοτεχνίες και τις εκκρεμότητες;

-Ποιος έδωσε εντολή για πληρωμή 20 μήνες πριν;

– Γιατί δεν έχουν αποδοθεί ακόμη ευθύνες;

Οι κάτοικοι των Ορεινών δικαιούνται νερό. Δεν δικαιούται όμως κανείς να χρησιμοποιεί την ανάγκη τους ως άλλοθι για να αποφεύγει τη λογοδοσία.

Κύριε Δήμαρχε, σταματήστε να κρύβεστε πίσω από τον εργολάβο και τις υπηρεσίες. Εσείς διοικείτε. Εσείς οφείλετε να απαντήσετε.

Η «Δύναμη Ελπίδας» δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετατραπεί ένα αναγκαίο έργο ύδρευσης σε βαρέλι δίχως πάτο για τα χρήματα των Ζακυνθινών.

Το ερώτημα παραμένει και απαιτεί απάντηση:

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ, ΚΥΡΙΕ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΕ;”