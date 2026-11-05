Σημαντική δράση για τους εκπαιδευτικούς από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου – Ξεκινάει ενδιαφέρουσα συνεργασία (βίντεο)

Σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία προχωρούν από κοινού το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου.

Σκοπός της συνέργειας είναι η ουσιαστική συνεργασία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά η πρώτη κοινή δράση που αφορά την επιμόρφωση των δασκάλων και των καθηγητών του νησιού σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η δράση αυτή θα διαρθρωθεί σε τρεις θεματικές ενότητες με διαφορετικό αντικείμενο, με την πρώτη ενότητα να αποτελεί ένα επιμορφωτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στις 24 Νοεμβρίου.

Για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Διονύσης Μπινιώρης