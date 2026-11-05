Ζάκυνθος | Δείτε αναλυτικά τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11/2026
08:00 ~11:00ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ
11:30 ~12:30ΣΤΟ ΛΑΓΟΠΟΔΟ – ΤΡΟΥΣΣΕΪΚΑ
12:30 ~14:30ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11/2026
08:00 ~14:30ΣΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ,ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ LIDO
ΤΡΙΤΗ 10/11/2026
08:00 ~11:00ΣΤΟ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ – ΑΓΡΙΑ – ΚΟΜΟΥΤΟΥ
11:00 ~12:00ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΚΑΛΠΑΚΙ
12:00 ~13:30ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ
13:30 ~15:00ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ – ΚΟΜΙΩΡΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11/2026
07:30 ~12:30ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
12:00 ~14:30ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΟΥΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/11/2026
08:00 ~11:00ΣΤΟ ΑΡΓΑΣΙ
11:00 ~15:00ΣΤΟ ΓΑΪΤΑΝΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΤΖΑΝΕΪΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.