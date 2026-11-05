Βιώσιμος Τουρισμός: Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο προτεραιοτήτων και δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα.

Η στρατηγική εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ανάδειξη νέων προορισμών και στη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων. Για τη σημασία της πρωτοβουλίας και τις προοπτικές που δημιουργεί για την ευρωπαϊκή Φιλοξενία τοποθετείται ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της HOTREC, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός.

Η παρουσίαση της πρώτης ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον Βιώσιμο Τουρισμό σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας. Είναι μια ιστορική θεσμική κατάκτηση, καθώς ο Τουρισμός αποκτά πλέον τη θέση που δικαιούται ως στρατηγικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και περιφερειακής ευημερίας.

Η νέα Στρατηγική θέτει ξεκάθαρες και στέρεες βάσεις για μια Ευρώπη που επενδύει συστηματικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του Τουρισμού, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.

Προτάσσει μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη διαχείριση και ανάδειξη νέων προορισμών, τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, μεταξύ άλλων.

Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα, για την καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία αυτής της Στρατηγικής. Η ξεκάθαρη αντίληψή του για τη λειτουργία και τη συνεισφορά του Τουρισμού και η αποφασιστικότητά του, κατέστησαν δυνατή την ικανοποίηση ενός αιτήματος δεκαετιών.

Το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα είναι αυτή η θεσμική αναγνώριση να αποκτήσει μετρήσιμο αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία. Με στοχευμένες πολιτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και ουσιαστική υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας. Επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας, στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες και διαφυλάσσουν την ιδιαίτερη ταυτότητα των ευρωπαϊκών προορισμών.

Ως Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε ενεργά, τόσο σε εθνικό επίπεδο ως ο θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας, όσο και στην Ευρώπη με την ενεργό συμμετοχή μας στην Hotrec, η οποία αποτελεί ευρωπαϊκό κοινωνικό εταίρο, ώστε η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό να μετατραπεί σε ουσιαστική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.