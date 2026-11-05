World Travel Market: Οι προκρατήσεις προβληματίζουν… Η συνέχεια θα δείξει

Η εικόνα που έρχεται από τη World Travel Market του Λονδίνου για τη νέα τουριστική περίοδο έχει δύο πλευρές.

Από τη μία, η Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και η Ζάκυνθος εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Βρετανών, μιας αγοράς ιδιαίτερα σημαντικής για το νησί μας. Από την άλλη, οι προκρατήσεις δεν κινούνται ακόμη στα επίπεδα που θα ήθελε η τουριστική αγορά και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο…

Η οικονομική αβεβαιότητα, οι πολεμικές συγκρούσεις και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί διεθνώς κάνουν τους ταξιδιώτες πιο επιφυλακτικούς. Μπορεί να εξακολουθούν να θέλουν να ταξιδέψουν, όμως φαίνεται πως καθυστερούν να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και αυτό δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις, που καλούνται να οργανώσουν μια ολόκληρη σεζόν χωρίς να έχουν ακόμη καθαρή εικόνα για τη ζήτηση.

Το γεγονός ότι δίνονται ήδη μεγάλες εκπτώσεις για τις έγκαιρες κρατήσεις, ενώ οι tour operators ζητούν ακόμη περισσότερες προσφορές ενόψει της Black Friday, δείχνει ότι η αγορά προσπαθεί να κινητοποιήσει τους πελάτες. Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι δεν θα γίνουν κρατήσεις ή ότι η επόμενη χρονιά θα είναι χειρότερη. Σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η σιγουριά που θα ήθελαν οι επαγγελματίες…

Μια σεζόν με γεμάτα ξενοδοχεία δεν σημαίνει απαραίτητα και μια καλή χρονιά για τις επιχειρήσεις. Το αυξημένο κόστος λειτουργίας, οι προσφορές και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής πιέζουν την κερδοφορία και κάνουν τον προγραμματισμό ακόμη πιο δύσκολο. Η κα Τετράδη μεταφέρει από το Λονδίνο στην «ΗΜΕΡΑ» μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας, χωρίς να κρύβει τον προβληματισμό της. Και μάλλον αυτή είναι η πιο ειλικρινής αποτίμηση αυτή τη στιγμή. Είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τους επόμενους μήνες.

Η Ζάκυνθος έχει το πλεονέκτημα ότι παραμένει ένας δημοφιλής προορισμός για τη βρετανική αγορά. Αυτό, όμως, από μόνο του δεν αρκεί για να προεξοφλήσουμε μια καλή τουριστική χρονιά.

Θα χρειαστεί να δούμε πώς θα κινηθούν οι κρατήσεις μέσα στον χειμώνα, τι θα συμβεί με τις τιμές και το κόστος, αλλά και πόσο θα επηρεάσουν τις αποφάσεις των ταξιδιωτών οι διεθνείς εξελίξεις. Προς το παρόν, λοιπόν, κρατάμε τα θετικά μηνύματα… Η συνέχεια θα δείξει αν η συγκρατημένη αισιοδοξία θα επιβεβαιωθεί ή αν οι ανησυχίες της αγοράς θα γίνουν πιο έντονες.

Γεωργία Καλαμαρά