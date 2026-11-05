ΙΟΒΕ: Μείωση προσδοκιών σε ξενοδοχεία και εστίαση τον Οκτώβριο | Το 63% των καταναλωτών δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα»

Σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στα Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία υποχώρησε τον Οκτώβριο στις 125,9 μονάδες από τις 136,8 που ήταν το Σεπτέμβριο.

Ταυτόχρονα, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα περιορίστηκε στις 106,9 μονάδες από 107,6 τον Σεπτέμβριο.

Τουρισμός: Πτώση στις προβλέψεις για τη ζήτηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Οκτώβριο του 2026, οι επιχειρηματικές προσδοκίες στον τουριστικό κλάδο παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο ως προς την τρέχουσα δραστηριότητα και ζήτηση, αλλά η εικόνα για τους επόμενους μήνες επιδεινώθηκε αισθητά.

Οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθένησαν ελαφρά, με το σχετικό ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις +62 μονάδες, από τις +67 μονάδες. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, οι οποίες παρέμειναν θετικές, αλλά περιορίστηκαν στις +64 μονάδες, από +68 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στις προσδοκίες για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης, με το σχετικό ισοζύγιο να υποχωρεί κατακόρυφα στις -37 μονάδες, από -11 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Περαιτέρω εξασθένηση σημειώθηκε και στις προβλέψεις για την απασχόληση, με τον δείκτη να υποχωρεί στις -44 μονάδες, από -39 μονάδες. Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για τις τιμές διαμορφώθηκαν σε έντονα αποπληθωριστικά επίπεδα, στις -41 μονάδες.

Υποχώρηση στις υπηρεσίες

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες μειώθηκε στις 110,6 μονάδες, από 116,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχώρησαν στις +36 μονάδες, ενώ ο δείκτης της τρέχουσας ζήτησης διαμορφώθηκε στις +30 μονάδες, από +37. Οι προβλέψεις για τη ζήτηση του επόμενου τριμήνου μειώθηκαν στις +21 μονάδες, από +30, ενώ οι προβλέψεις για την απασχόληση περιορίστηκαν στις +9 μονάδες, από +15. Στους υπόλοιπους επιμέρους κλάδους των Υπηρεσιών καταγράφηκαν μικτές τάσεις. Στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, χωρίς τις τράπεζες, ο δείκτης αυξήθηκε οριακά στις 155,8 μονάδες από 154,2. Στις Διάφορες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες υποχώρησε στις 113,9 από 123,1 μονάδες, ενώ στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού αυξήθηκε στις 120,0 από 112,2 μονάδες. Αντίθετα, στις Χερσαίες Μεταφορές ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υποχώρησε στις 64,5 μονάδες, από 76,7, με την τρέχουσα ζήτηση να περνά στις -34 μονάδες από +6 και τις προβλέψεις για τη μελλοντική ζήτηση να παραμένουν έντονα αρνητικές.

Το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε ελαφρά τον Οκτώβριο στις 106,9 μονάδες, από 107,6 τον Σεπτέμβριο. Η υποχώρηση αυτή προήλθε από την επιδείνωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις Υπηρεσίες και στο Λιανικό Εμπόριο. Στον αντίποδα, οι Κατασκευές κινήθηκαν ανοδικά, αποκλειστικά λόγω της βελτίωσης στα Δημόσια Έργα, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε μετά από τέσσερις μήνες ανοδικής πορείας. Το ΙΟΒΕ υπογραμμίζει ότι οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι διαταραχές στις αγορές ενέργειας και η επιμονή του πληθωρισμού επηρεάζουν σημαντικά τις προσδοκίες επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Ισχυρή υποχώρηση καταγράφηκε στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Ο σχετικός δείκτης στην Ελλάδα μειώθηκε στις -48,9 μονάδες, από -41,6 τον Σεπτέμβριο. Οι Έλληνες καταναλωτές ήταν και τον Οκτώβριο οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με τη Ρουμανία να ακολουθεί στις -33,2 μονάδες και τη Βουλγαρία στις -29,1. Στην ΕΕ ο μέσος δείκτης ήταν -17,3 μονάδες και στην Ευρωζώνη -17,9. Οι εκτιμήσεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση τους προηγούμενους 12 μήνες επιδεινώθηκαν στις -50,4 μονάδες από -44,4, ενώ για το επόμενο 12μηνο ο δείκτης υποχώρησε στις -48,6 από -41,0. Το 63% των νοικοκυριών αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης τους επόμενους 12 μήνες. Ακόμη εντονότερα απαισιόδοξες έγιναν οι προβλέψεις για τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας, με τον σχετικό δείκτη στις -54,3 μονάδες, από -45,7. Το 70% των καταναλωτών προβλέπει επιδείνωση.

Το 85% των νοικοκυριών θεωρεί απίθανη την αποταμίευση μέσα στους επόμενους 12 μήνες

Η πρόθεση για μείζονες αγορές υποχώρησε στις -42,3 μονάδες, από -35,4, με το 52% των καταναλωτών να αναμένει ότι θα πραγματοποιήσει λιγότερες ή πολύ λιγότερες σχετικές δαπάνες. Η πρόθεση αποταμίευσης εξασθένησε στις -65,3 μονάδες από -61,7. Το 85% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανό ότι θα αποταμιεύσει μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Παράλληλα, το 40% προβλέπει μικρή ή αισθητή αύξηση της ανεργίας. Οι πληθωριστικές προσδοκίες αυξήθηκαν σημαντικά, με τον σχετικό δείκτη στις +44,6 μονάδες, από +35 τον Σεπτέμβριο. Το 68% των νοικοκυριών εκτιμά ότι οι τιμές θα αυξηθούν με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό. Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» αυξήθηκε στο 63%, από 58% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το 20% δήλωσε ότι αποταμιεύει λίγο ή πολύ.

Σοφία Βαρδακαστάνη