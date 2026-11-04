«World Travel Market 2026» | Σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των Βρετανών η Ζάκυνθος – Η Χρ. Τετράδη μεταφέρει το κλίμα

•«WORLD TRAVEL MARKET 2026»: Προβληματισμός για τις προκρατήσεις

•Η Πρόεδρος του ΙΤΕΠ και του Συλλόγου Ξενοδόχων της Δ.Ε. Λαγανά, Χρ. Τετράδη μεταφέρει τα μηνύματα από τη World Travel Market του Λονδίνου

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει, ακόμη και μέσα από δύσκολες συνθήκες, να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών και ιδιαίτερα των Βρετανών, που αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μας. Αυτά είναι θετικά στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε. Σίγουρα, όμως, η αβεβαιότητα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, μεταθέτει την απόφαση του ταξιδιού λίγο πριν την πραγματοποίησή του, γεγονός που δυσκολεύει πάρα πολύ τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων»

Με το βλέμμα στραμμένο στην τουριστική περίοδο του 2027, η διεθνής τουριστική αγορά συναντάται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, στη World Travel Market (WTM), μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου παγκοσμίως.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Excel London, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους τουριστικών οργανισμών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αεροπορικών εταιρειών και tour operators, με βασικό αντικείμενο τις επαγγελματικές συναντήσεις, τις νέες συνεργασίες και τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.

Το μέγεθος της έκθεσης αποτυπώνεται και στα περσινά στοιχεία, καθώς το 2025 καταγράφηκαν 46.500 συμμετοχές από 182 χώρες και περισσότερες από 40.000 επιβεβαιωμένες επιχειρηματικές συναντήσεις. Για την Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά και ειδικότερα τη Ζάκυνθο, η παρουσία στο Λονδίνο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η βρετανική αγορά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές επισκεπτών.

Από την έκθεση, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) και του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη, μεταφέρει στην «ΗΜΕΡΑ» μια εικόνα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Από τη μία πλευρά, η Ελλάδα και τα Ιόνια εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των Βρετανών ταξιδιωτών. Από την άλλη, οι πρώτες ενδείξεις για τις προκρατήσεις δεν είναι εκείνες που θα ήθελε η τουριστική αγορά, ενώ η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις αποφάσεις των ταξιδιωτών.

Η βρετανική αγορά και η θέση της Ζακύνθου

Όπως εξηγεί η κα Τετράδη, η World Travel Market αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων στις διεθνείς αγορές, αλλά και για τη διατήρηση και ανάπτυξη των συνεργασιών με τους μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς. «Η World Travel Market αποτελεί για ακόμη μία χρονιά μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων και φυσικά της Ζακύνθου. Είναι μια ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών, αλλά και για την περαιτέρω εδραίωση των υφιστάμενων», αναφέρει.

Η σημασία της έκθεσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η θέση της βρετανικής αγοράς για τον ελληνικό τουρισμό. Όπως σημειώνει: «Τα Ιόνια Νησιά και η Ζάκυνθος βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των Βρετανών επισκεπτών. Αυτό το διαπιστώνουμε και μέσα από τις επαφές μας εδώ. Υπάρχει, όμως, ένας διάχυτος προβληματισμός για την οικονομική κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία και για το γεγονός ότι οι προκρατήσεις δεν κινούνται στα επίπεδα που θα θέλαμε».

Οι προκρατήσεις και η αβεβαιότητα

Η εικόνα που μεταφέρει από τις πρώτες επαφές στο Λονδίνο δεν είναι ανεξάρτητη από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί διεθνώς. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες προγραμματίζουν τις διακοπές τους. Όπως σημειώνει, η κα Τετράδη το ταξίδι παραμένει βασική προτεραιότητα για τον Βρετανό επισκέπτη, ωστόσο αρκετοί φαίνεται να καθυστερούν την απόφασή τους, περιμένοντας να διαμορφωθεί ένα πιο σταθερό περιβάλλον. «Η γεωπολιτική κατάσταση μάς προβληματίζει. Από τη μία έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και από την άλλη την αύξηση του κόστους ζωής για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία και τις αποφάσεις των ταξιδιωτών. Το θετικό είναι ότι ο κόσμος θα ταξιδέψει. Το ταξίδι, ειδικά για τον Βρετανό τουρίστα, είναι είδος πρώτης ανάγκης. Απλώς, λόγω της κατάστασης, μπορεί να επιλέξει να μεταθέσει για αργότερα την κράτησή του, περιμένοντας να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα όταν θα αποφασίσει να ταξιδέψει», αναφέρει.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τις σημαντικές εκπτώσεις που ήδη προσφέρονται για έγκαιρες κρατήσεις, η ανταπόκριση δεν είναι η αναμενόμενη. Σύμφωνα με την κα Τετράδη, οι προσφορές early booking φτάνουν ήδη σε αρκετές περιπτώσεις το 20%, ενώ αρκετοί tour operators ζητούν από τις επιχειρήσεις ακόμη πιο ειδικές τιμές ενόψει της Black Friday, προκειμένου να ενισχυθεί η κίνηση των προκρατήσεων. «Αυτή την περίοδο οι εκπτώσεις που προσφέρονται είναι από τις μεγαλύτερες δυνατές. Φτάνουν ακόμη και το 20% στις early booking προσφορές. Παρ’ όλα αυτά, η αγορά δεν κινείται στα επίπεδα που θα θέλαμε. Δεν σας κρύβω ότι πολλοί tour operators μάς ζητούν ειδικές προσφορές και περαιτέρω εκπτώσεις για τη Black Friday, που πλησιάζει, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κινηθούν περισσότερο οι προκρατήσεις», τονίζει.

Γεμάτα δωμάτια δεν σημαίνουν απαραίτητα κέρδος

Το ζήτημα των κρατήσεων συνδέεται άμεσα και με την οικονομική κατάσταση των τουριστικών επιχειρήσεων. Η φετινή περίοδος χαρακτηρίστηκε σε μεγάλο βαθμό από κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, γεγονός που δυσκόλεψε τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και μισθοδοσίας, σε συνδυασμό με τις συνεχείς απαιτήσεις για προσφορές από τους tour operators, δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο μια σεζόν με υψηλές πληρότητες μπορεί τελικά να είναι και κερδοφόρα.

Η Πρόεδρος του ΙΤΕΠ τονίζει ότι είναι ακόμη νωρίς για προβλέψεις και ότι οι διεθνείς εξελίξεις παραμένουν απρόβλεπτες. «Είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε προβλέψεις στον τουρισμό. Νομίζω ότι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το τι θα συμβεί. Τα γεωπολιτικά δεδομένα παραμένουν ρευστά. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο τουρισμός είναι μια σταθερή αξία. Η Ελλάδα έχει καταφέρει, ακόμη και μέσα από δύσκολες συνθήκες, να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών και ιδιαίτερα των Βρετανών, που αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μας. Αυτά είναι θετικά στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε. Σίγουρα, όμως, όλη αυτή η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων», σημειώνει.

Η παρουσία των Ιονίων στην έκθεση

Αναφερόμενη στην παρουσία των Ιονίων Νήσων στη φετινή διοργάνωση, η κα Τετράδη κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα θετική εικόνα, με ξεχωριστό περίπτερο και σημαντική συμμετοχή επιχειρηματιών από τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας. «Τα Ιόνια Νησιά έχουν το δικό τους περίπτερο απέναντι από αυτό του ΕΟΤ, που παρουσιάζει μια οργανωμένη και επαγγελματική εικόνα της Περιφέρειας. Υπάρχουν επίσης πολλοί επιχειρηματίες τόσο από τη Ζάκυνθο, όσο και από τα υπόλοιπα νησιά. Η παρουσία μας εδώ και η συμβολή μας στην προβολή του τόπου μας και στη συνολική εξωστρέφεια του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσα από αυτήν, είναι πάρα πολύ σημαντική», αναφέρει.

Στη συνέχεια, προσθέτει ότι το περίπτερο των Ιονίων επισκέφθηκαν η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και η Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, μεταφέροντας θετικά μηνύματα για την εικόνα της περιοχής και ιδιαίτερα για τη θέση της Ζακύνθου στις προτιμήσεις των Βρετανών επισκεπτών.

Κλείνοντας, η κα Τετράδη επαναλαμβάνει ότι η εικόνα θα γίνει πιο ξεκάθαρη όσο προχωρά ο χειμώνας και θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την πορεία των κρατήσεων. «Θα έλεγα ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. Προχωρώντας μέσα στον χειμώνα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να κάνω κάποια πιο συγκεκριμένη εκτίμηση», καταλήγει.

Γεωργία Καλαμαρά