2o Λύκειο: Αφιέρωμα στην ποιήτρια Μάχη Μουζάκη – Δέκα χρόνια από τον θάνατό της

Μια συνάντηση μνήμης, ποίησης και ευγνωμοσύνης

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο της Ζακυνθινής ποιήτριας Μάχης Μουζάκη (1920–2016), το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου διοργανώνει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στη Σχολική του Βιβλιοθήκη εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη και στο ποιητικό της έργο με ομιλητή τον λογοτέχνη – φιλόλογο κ. Δ. Σέρρα, ενώ βιογραφικές σημειώσεις θα διαβάσει η ανιψιά της ποιήτριας κ. Ντιάνα Χαϊκάλη. Το αφιέρωμα θα συντονίσει κ. Ν. Ρουκανά.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση του 2ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου, αναφέρεται:

«Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στην ποιήτρια και μια ευκαιρία για τη σχολική κοινότητα να έρθει σε επαφή με τον ποιητικό της κόσμο, να γνωρίσει τις σκέψεις και τις ευαισθησίες που αποτυπώνονται στους στίχους της και να ανακαλύψει τη διαχρονική δύναμη της ποίησης. Παράλληλα, το αφιέρωμα εκφράζει την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του σχολείου μας προς τον γιο της ποιήτριας, κ. Αναστάσιο Π. Μουζάκη, ο οποίος προσέφερε στη Σχολική Βιβλιοθήκη ποιητικές συλλογές της μητέρας του, χαρίζοντας στη σχολική κοινότητα ένα πολύτιμο κομμάτι της πνευματικής της παρακαταθήκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα του απονεμηθεί τιμητική πλακέτα εκ μέρους του Διευθυντή, του Συλλόγου Διδασκόντων και των μαθητών/τριών του σχολείου, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δωρεά των ποιητικών συλλογών της μητέρας του. Η δωρεά αυτή έχει για εμάς ξεχωριστή σημασία. Οι ποιητικές συλλογές της Μάχης Μουζάκη αποκτούν τη δική τους θέση στα ράφια της βιβλιοθήκης μας και, κυρίως, την ευκαιρία να βρουν θέση στις σκέψεις και στις καρδιές των μαθητών και των μαθητριών μας. Έτσι, η ποίησή της συνεχίζει το ταξίδι της στον χρόνο, συναντώντας νέους αναγνώστες. Με το αφιέρωμα αυτό επιθυμούμε όχι μόνο να τιμήσουμε τη μνήμη της, αλλά και να εκφράσουμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» για την εμπιστοσύνη και τη γενναιοδωρία που αποτυπώνει αυτή η προσφορά. Γιατί η μνήμη ενός δημιουργού διατηρείται ζωντανή μέσα από το έργο του. Και κάθε φορά που ένα βιβλίο ανοίγει, ένας νέος διάλογος αρχίζει».